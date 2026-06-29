Jota Pe Hernández destacó el posible nombramiento de María Fernanda Cabal como ministra de Defensa de Abelardo de la Espriella: “Le daría hemorroides a los zurdos”

El senador destacó la labor de la excongresista del Centro Democrático en el Congreso - crédito Colprensa

Una semana después de su elección como nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella se encuentra en busca de concretar su primer gabinete de ministros y funcionarios públicos, una vez se posesione el 7 de agosto de 2026 en reemplazo de Gustavo Petro.

Hasta el momento, el único nombramiento que ha sido confirmado es el de Rodrigo Lara Restrepo, que se desempeñará como ministro del Interior.

No obstante, en el sonajero se vienen mencionando varios nombres que podrían tener un espacio en la primera cúpula del líder del movimiento Defensores de la Patria.

Rodrigo Lara fue designado como ministro del Interior - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Una de las dirigentes que han mencionado su posible llegada al Gobierno entrante es María Fernanda Cabal, excongresista del partido Centro Democrático, que podría llegar a liderar el Ministerio de Defensa, según versiones periodísticas.

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Sin embargo, ni el mandatario electo ni la exsenadora opositora a la administración Petro han confirmado dicha información.

Pese a ello, el posible nombramiento ha generado diferentes reacciones en el país. Mientras que algunos cuestionaron lo que podría ser la directriz de Cabal en esa cartera, otros consideran que cuenta con el perfil necesario para ser la jefa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia.

La exsenadora podría llegar al Ministerio de Defensa en el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Ese fue el caso del senador Jonathan Pulido Hernández, conocido popularmente como Jota Pe Hernández, que pese a manifestar que solo es un rumor, no descarta las cualidades que tendría la exparlamentaria de llegar a estar en el cargo ministerial.

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De igual manera, el congresista, que fue reelegido por el partido Alianza Verde pero que salió de la colectividad tras solicitar la escisión política, indicó que la presencia de María Fernanda Cabal podría generar incomodidad en el sector progresista.

“CABAL / MINISTRA DE DEFENSA? Yo no sé qué tan cierto sea este rumor, pero le daría hemorroides a los zurdos donde María Fernanda Cabal sea nombrada Ministra de Defensa. El carácter, el conocimiento y la firmeza de esa mujer, pondría a temblar a los bandidos. #SeLesAcabaLaFiesta”, escribió Pulido Hernández en su cuenta de X.

El senador reconoció el posible nombramiento de Cabal en el Ministerio de Defensa - crédito @JotaPeHernandez/X

Otras críticas de Jota Pe Hernández para la izquierda

Este no ha sido la única publicación del senador electo referente a los resultados electorales en las que Abelardo de la Espriella venció a Iván Cepeda, así como sus críticas al sector de izquierda colombiana.

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En su cuenta de X, Jota Pe Hernández señaló que el país vivió “un gran milagro” al superar la tensión inicial y lograr una diferencia significativa a favor del dirigente del movimiento Defensores de la Patria.

Para el legislador, la victoria de De la Espriella ya deja “un ambiente diferente” tras el cambio político y sostuvo que “quienes hoy están sufriendo son los zurdos miserables” que, según él, buscan ocultar “la suciedad de sus actos” antes de que enfrenten consecuencias.

Jota Pe Hernández atribuyó triunfo de Abelardo de la Espriella a la reacción contra las guerrillas - crédito @JotaPeHernandez/X

De igual manera, Pulido Hernández también denunció a través de su cuenta de X que dirigentes de la centroizquierda lo estarían buscando para que interceda ante el presidente Abelardo de la Espriella, argumentando que esos contactos obedecerían al interés de mantener cuotas de poder en el nuevo gobierno.

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“Me están buscando politiqueros de ‘centro’ izquierda para que les ayude a tener acercamiento con el Presidente Abelardo (...) son legisladores y ejecutivos que quieren seguir robando y la teta se les acabó”, escribió.

En otra de sus declaraciones, el senador cargó contra el presidente Gustavo Petro, al que llamó como “asqueroso destructor” y acusó de haber intentado destruir al país durante cuatro años.

“La cara del asqueroso destructor (Gustavo Petro) que intentó destruir durante cuatro años nuestro país fue ese premio al esfuerzo que hicimos para que no ganaran”, mencionó.

Jota Pe Hernández celebró victoria de Abelardo de la Espriella y afirmó que Colombia vivió “un gran milagro” en las elecciones - crédito @JotaPeHernandez/X

También sostuvo que hay actores políticos que habrían “vendido” sus principios y que ahora pretenden acercarse al nuevo gobierno después de haber pactado, según él, con el senador Iván Cepeda.

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Finalmente, Jota Pe Hernández enfatizó que “nuevamente se ve cómo regresa la autoridad y el orden”, dejando en claro su postura frente al nuevo panorama político.

“Los únicos que están sufriendo son los zurdos miserables que están mirando cómo esconder la suciedad de sus actos antes de que los muerda el tigre. Otros más cínicos quieren seguir chupando pero se van a estrellar!”, puntualizó.