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Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU, se encuentra hospitalizado: funcionarios enviaron mensajes de solidaridad

El diplomático colombiano permanece bajo pronóstico reservado en un centro hospitalario de Ginebra, Suiza

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El delicado estado de salud fue confirmado por la Cancillería de Colombia - crédito Archivo Colprensa
El delicado estado de salud fue confirmado por la Cancillería de Colombia - crédito Archivo Colprensa

En la mañana del lunes 29 de junio de 2026, se conoció que Gustavo Gallón Giraldo, que se desempeña como embajador y representante permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en declaraciones dadas a Caracol Radio, agregando que su condición médica se encuentra bajo reserva.

Tras conocerse el estado de salud del diplomático colombiano, varios funcionarios del Gobierno han manifestado su solidaridad con la familia de Gallón Giraldo.

Inicialmente fue Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unido, que expresó su apoyo al funcionario para superar sus dificultades médicas.

La embajadora en Reino Unido se pronunció sobre el estado de salud de Gustavo Gallón - crédito @laurisarabia/X
La embajadora en Reino Unido se pronunció sobre el estado de salud de Gustavo Gallón - crédito @laurisarabia/X

Un abrazo al embajador Gustavo Gallón en este difícil momento. Le envío toda mi energía y mis mejores deseos para una pronta recuperación. Su sabiduría, su vocación de enseñar y su incansable compromiso con la protección de los derechos humanos han sido una fuente de inspiración para muchos. Es, sin duda, un gran señor, digno de toda mi admiración”, comentó la representante colombiana en su cuenta de X.

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De igual manera, el exvicecanciller Jorge Rojas también dedicó unas palabras de recuperación a Gallón Giraldo. “Querido embajador Gustavo Gallón, todo mi afecto y todos los votos y oraciones por tu pronta recuperación. Tu voz firme en defensa de los derechos humanos y tu compromiso de vida por la democracia y la paz son un ejemplo para Colombia”, indicó.

El exvicecanciller se pronunció sobre el estado de salud de Gustavo Gallón - crédito @jorgerojas2022/X
El exvicecanciller se pronunció sobre el estado de salud de Gustavo Gallón - crédito @jorgerojas2022/X

Entre tanto, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) Astrid Cáceres elevó sus plegarias para que el funcionario pueda afrontar esta situación.

Conozco al embajador Gustavo Gallón su fuerza y convicción jurídica para defender en tiempos difíciles a las víctimas. Espero su recuperación con amor y esperanza. Fuerza para él y su familia.! Tenemos conversaciones pendientes”, manifestó la funcionaria.

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La directora del Icbf se pronunció sobre el estado de salud de Gustavo Gallón - crédito @AstridCaceresC/X
La directora del Icbf se pronunció sobre el estado de salud de Gustavo Gallón - crédito @AstridCaceresC/X

Por último, se pronunció Leonardo Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) expresó:

“Un abrazo solidario para Gustavo Gallón. Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la justicia y la dignidad de las víctimas ha sido un referente e inspiración para varias generaciones. Le deseamos fortaleza en este momento y una pronta y plena recuperación”.

Quién es Gustavo Gallón

Gustavo Gallón Giraldo es un reconocido jurista, académico y defensor de los derechos humanos colombiano.

Es abogado de la Universidad Externado de Colombia desde 1974 y un año después se especializó en Ley Pública en la misma institución. Más tarde obtuvo una maestría en Ciencia Política en la Universidad de París I, en 1978.

Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU - crédito Cancillería.
Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU - crédito Cancillería.

Su formación académica continuó en Francia con un doctorado en Sociología Política en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, cursado entre 1978 y 1983. Ese recorrido consolidó el perfil con el que luego se proyectó en escenarios nacionales e internacionales vinculados a los derechos humanos.

Gallón además desarrolló una carrera docente en distintas universidades. Fue profesor en las universidades de los Andes, Javeriana, Externado y Nacional de Colombia, así como en el Instituto Kellog de la Universidad de Notre Dame en Francia.

Desde diciembre de 2022 como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).

En 1988 creó la Comisión Colombiana de Juristas, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en Colombia y pionera de esa actividad en el país. Gallón encabezó un equipo de trabajo que obtuvo recursos de financiación de entidades internacionales como la Fundación Ford y la Unión Europea para el funcionamiento de la organización.

Desde 2022 ejerce como representante permanente de Colombia ante la ONU en Suiza - crédito @MisionColUNOG/X
Desde 2022 ejerce como representante permanente de Colombia ante la ONU en Suiza - crédito @MisionColUNOG/X

Su trabajo posterior lo llevó a ocupar funciones dentro del sistema internacional de protección de derechos. Entre 1999 y 2002 fue representante especial de las Naciones Unidas de la comisión de derechos humanos para República de Guinea Ecuatorial.

Años después, entre 2013 y 2017, se desempeñó como Experto Independiente del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Haití. Además, integró varias comisiones de defensa de los derechos humanos tanto en el plano nacional como en el internacional.

La referencia más grave sobre su seguridad apareció en mayo de 2023 ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), cuando Salvatore Mancuso sostuvo que el entonces jefe de las AUC, Carlos Castaño Gil, había dispuesto su asesinato. La declaración añadió que en ese plan habrían participado agentes del Estado y la Banda La Terraza.

De acuerdo con ese testimonio, la orden no se ejecutó porque el mismo Castaño la reversó después del rechazo masivo que siguió al crimen de Jaime Garzón en agosto de 1999. Ese señalamiento situó a Gallón dentro del universo de blancos que, según la declaración de Mancuso, estaban en la mira de la estructura paramilitar.

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