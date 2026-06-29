Colombia

Hijo de Catalina Aristizábal se hace viral por comentario sobre Richard Ríos y el joven aclaró su respuesta: “Te amo”

Las redes sociales estallaron en comentarios por una aparente broma que hizo Emiliano mientras ingresaban a un partido de la Selección Colombia en Miami, donde viven con el empresario y exfutbolista Lucas Jaramillo

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El joven decía el marcador del juego entre Colombia y Portugal y soltó un comentario sobre el futbolista que no pasó desapercibido - crédito @lalupaviral/IG

El Mundial de fútbol 2026 ha hecho virales a miles de personas en redes sociales que se reúnen en diferentes espacios para disfrutar de la llamada fiesta del fútbol. El último encuentro entre la Selección Colombia y Portugal dejó emocionados a los fanáticos al ver a la Tricolor empatarle al cuadro donde juega Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, previo al partido, varios famosos compartieron en sus redes sociales cómo quedaría el encuentro entre los europeos y el seleccionado cafetero. Entre esos destacó la presentadora y actriz Catalina Aristizábal junto a su hijo Emiliano, que se viralizaron por la respuesta del joven.

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Lucas Jaramillo: Tu puntaje, tu puntaje...

Catalina Aristizábal: Ay, bueno, ¿cómo se dice?

Emiliano: Que gane Colombia y que me la meta Richard Ríos.

Lucas Jaramillo: Hoy vamos a ganar 2-0 pa’ que sepan de una vez. Con goles de... Hoy se destapa James.

Richard Ríos, catalogado como uno de los jugadores más churros de la Selección - crédito Alberto Estevez/EFE
Richard Ríos, catalogado como uno de los jugadores más churros de la Selección - crédito Alberto Estevez/EFE

Las declaraciones del joven encendieron las redes sociales, generando polémica por el aparente descuido o la insinuación del menor referente al volante de marca de la Selección Colombia, con mensajes como: “Creo que se equivocó, no creo que lo haya dicho con vulgaridad”; “Pues no lo juzgo, más de una y más de uno tiene ese mismo pensamiento intrusivo”; “Y que más da? Si eso quiere el pelao, al menos tiene la valentía de decirlo”, entre otros.

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Sin embargo, horas más tarde, la modelo y presentadora volvió a compartir un video en sus redes sociales en el que enfocó de nuevo a Emiliano y le comentó que su respuesta sobre el volante de marca se había hecho viral y que necesitaba que aclarara la situación.

Catalina Aristizábal: Bueno, vamos a entender qué fue lo que tú dijiste ayer cuando yo pregunté cómo iba a quedar el partido, porque aquí te viralizaste, hijuepucha, y mejor dicho, le está dando la vuelta al mundo la respuesta.

Emiliano: Ayer salí regañado porque dije una bobada y quiero aclarar que no me gustan los hombres, pero la verdad, después de ayer, Dá vinson Sánchez, te amo.

Lucas Jaramillo: ¡Dávinson Sánchez!

El joven volvió a jugarles una broma a sus papás al aclarar video hablando de Richard Ríos - crédito @lalupaviral/IG

La reacción de los presentes en la sala donde ocurrió la aclaración del joven fue evidente, su padre Lucas Jaramillo, que desconcertado se mandó la mano a la cabeza al escuchar a su hijo expresar su amor o admiración por el defensa central.

Esto también provocó una reacción de parte de algunos internautas que comentaron: “Me encanta el sentido del humor del hijo de Catalina, que está muy guapo por cierto”; “Eso demuestra seguridad, una masculinidad completa, no es frágil como andan diciendo por ahí”, entre otros.

La molestia de Catalina Aristizábal con la confusión de su esposo

Un error en la publicación de una fotografía desencadenó la reacción de Catalina Aristizábal en redes sociales. La actriz y modelo pidió a los medios de comunicación mayor rigor al difundir información personal, luego de que portales como Pulzo y Semana ilustraran con la imagen equivocada de su esposo, el exfutbolista Lucas Jaramillo, una nota sobre la vida sentimental de otra figura pública.

Catalina Aristizábal en su cuenta de Instagram
La actriz y modelo Catalina Aristizábal compartió un video en su cuenta de Instagram, en el cual, le pidió a los medios de comunicación verificar la información antes de publicar datos erróneos - crédito @catalinaaristizabalh / Instagram

El incidente surgió tras la confirmación de una relación entre Carolina Acevedo y Lucas Jaramillo Vélez, exparticipante de un reality show, lo que confundió a varios medios que usaron la foto del esposo de Aristizábal. La actriz subrayó que la difusión de datos incorrectos puede afectar la tranquilidad de las familias y el bienestar de los hijos, por lo que instó a los periodistas a verificar los hechos antes de publicar.

En un video, Catalina Aristizábal aclaró que su matrimonio permanece estable y unido, desmintiendo cualquier rumor. Además, insistió en que una simple llamada habría evitado el malentendido y solicitó que, al menos, los medios utilicen la imagen correcta si no comprueban la noticia.

La confusión se debió a la coincidencia de nombres entre ambos Lucas Jaramillo, aunque solo uno es pareja de la actriz Carolina Acevedo.

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