Colombia

“Me siento destruida”: Karina García comparte la experiencia de su tercer embarazo

Vómitos, mareos, acidez y una sensibilidad emocional a flor de piel son algunos de los síntomas que ha experimentado durante su tercer embarazo, según relató la creadora de contenido en sus redes sociales

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La creadora de contenido se desahogó con sus seguidores sobre estos problemas en el tercer embarazo - crédito @karinagarciaoficiall/IG

En las últimas horas, Karina García, reconocida exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha compartido abiertamente detalles sobre los síntomas que enfrenta durante su tercer embarazo. La creadora de contenido utilizó sus redes sociales para describir cómo se ha sentido en esta nueva etapa.

Entre los síntomas más recurrentes, Karina mencionó que ha experimentado vómito, mareo y mucha acidez. La intensidad de estos malestares la llevó a expresar: “Hoy los síntomas todo el día me han tenido destruida, se me juntó todo”.

Además de los síntomas físicos, la influencer confesó sentirse “más sensible de lo normal”, acompañada de emociones de soledad y tristeza. En sus propias palabras: “Me siento sola, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un helado, quiero llorar y así”.

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Karina García aseguró que los síntomas de este embarazo le han pegado duro - crédito @karinagarciaoficiall/IG

La exparticipante del reality de Canal RCN también relató que decidió quitarse las uñas acrílicas, señalando que “solo las embarazadas me entienden”, y que prefiere evitar las extensiones para sentirse más natural durante esta etapa. “Uno en esta etapa se quiere desprender de todo lo artificial”, agregó en tono cercano.

La acidez ha sido uno de los síntomas más difíciles para ella, explicando: “el útero está grande, está creciendo contra los órganos del estómago y la acidez es insoportable”. Compartió que ha encontrado alivio con unas tabletas recomendadas, agradeciendo a la madre de su pareja por el obsequio que la ha ayudado a sobrellevar este malestar.

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En medio de estos retos, Karina recurrió a sus seguidores a través de sus historias de Instagram para expresar gratitud y esperanza, acompañada de una imagen de ella simulando ser una figura religiosa. “Hoy quiero agradecerle mucho a Dios por haberme dado unos óvulos tan potentes, unas trompas de falopio saludables, y un útero sano, más un estado hormonal adecuado para dar vida”.

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La publicación de Karina García sobre su fertilidad - crédito @karinagarciaoficiall/IG

En un mensaje lleno de fe, la creadora de contenido afirmó: “Gracias, Diosito, porque mientras millones de parejas están buscando bebé hace años, tú me mandaste mi tercera bendición a tu tiempo, no al mío; lo recibo con amor, que llegue sanito a este mundo, amén”.

A través de sus historias y publicaciones, Karina García ha dejado claro que este tercer embarazo representa un desafío físico y emocional distinto a sus experiencias anteriores, pero lo vive con gratitud y esperanza por la nueva vida que está por llegar.

Así reveló la noticia de su embarazo

Las especulaciones sobre Karina García y un posible embarazo quedaron resueltas luego de que la creadora de contenido anunciara, junto a Kris R, que esperan su primer hijo en común. La confirmación llegó a través de una publicación en Instagram el 24 de junio de 2026. En ella, la pareja compartió una sesión de fotos en la playa y la frase: “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”.

La pareja confirmó la llegada de su primer hijo en común con una publicación en Instagram - crédito Karina García / Instagram
La pareja confirmó la llegada de su primer hijo en común con una publicación en Instagram - crédito Karina García / Instagram

La noticia fue acompañada de imágenes donde García luce un embarazo avanzado, mientras Kristian Rangel (Kris R) sostiene unos pequeños zapatos blancos de bebé, símbolo que acaparó la atención en redes sociales. Aunque no se reveló la fecha exacta del nacimiento ni el nombre del futuro bebé, la publicación rápidamente generó repercusión en plataformas digitales, alimentando conversaciones sobre la familia y la relación de ambos.

El anuncio fue cuidadosamente preparado, con fotografías que reflejan la felicidad de la pareja y varios detalles asociados a la maternidad. Además, Kris R compartió un video de una ecografía, gesto que sus seguidores celebraron como prueba definitiva de la noticia.

Este será el tercer hijo de Karina García, quien ya es madre de Isabella Vargas García, de 19 años, y de Valentino Mesa García, de 6 años, ambos de relaciones anteriores. Para Kris R, en cambio, es su primer hijo, lo que incrementó la emoción y los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

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