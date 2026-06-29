Colombia

Grupo armado ilegal interceptó al exgobernador indígena y su esquema de seguridad, en El Tambo, Cauca: robaron camioneta de la UNP

La recolección de testimonios y el análisis de evidencias buscan reconstruir la secuencia del hecho, establecer si hubo seguimiento previo y determinar si la acción se enmarca en control territorial

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El Tambo, Cauca
El grupo armado retuvo por varios minutos al esquema de protección de Jhonier Mina Alegría y robó la camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección - crédito Radio Nacional de Colombia

La interceptación armada sufrida por el exgobernador indígena Jhonier Mina Alegría y su equipo de seguridad en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, culminó con la retención temporal de las víctimas, el robo de una camioneta blindada y el despojo de armas oficiales.

Ninguno de los retenidos resultó herido, pero el hecho profundizó la inquietud sobre la seguridad de los líderes indígenas en el suroccidente colombiano.

El incidente ocurrió cuando el dirigente indígena y sus escoltas, quienes se desplazaban en un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), fueron obligados a detenerse en un retén ilegal.

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Durante la retención, el grupo armado despojó tanto al líder indígena como a sus escoltas de armas de dotación y el vehículo blindado. La acción se atribuye, de forma preliminar, a presuntas disidencias de las Farc, que mantienen operaciones activas en varios corredores rurales del departamento.

El Tambo - Cauca
Los atacantes se llevaron las armas de dotación de los escoltas tras instalar un retén ilegal en una vía rural de El Tambo - crédito Ejército Nacional

La presencia de estas estructuras ilegales sigue representando una amenaza constante para la población civil, líderes sociales y fuerzas de seguridad, a pesar de los operativos militares desplegados en la región.

Pese a la tensión, los captores liberaron poco después a Jhonier Mina Alegría y a los miembros de su esquema de protección. De acuerdo con los reportes, ninguno de los involucrados resultó con lesiones físicas tras el episodio.

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El dato central es que los atacantes se llevaron tanto el vehículo blindado como las armas oficiales, lo que motivó la activación de protocolos de emergencia y la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido.

En respuesta al ataque, las víctimas notificaron a las autoridades, que iniciaron de inmediato labores de verificación y recuperación de los elementos sustraídos. El objetivo principal de la investigación es identificar a los responsables del retén, determinar su pertenencia a estructuras armadas ilegales y reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

Una tropa del Ejército Nacional fue emboscada en El Tambo (Cauca) y varios de ellos están secuestrados - crédito Colprensa
Las autoridades activaron los protocolos de respuesta e iniciaron una investigación para identificar a los responsables y recuperar el vehículo y el armamento hurtado - crédito Colprensa

Las autoridades concentran esfuerzos en la recolección de testimonios y pruebas que permitan esclarecer si existió algún seguimiento previo al exgobernador indígena. Además, se busca precisar la identidad de los responsables, señalados preliminarmente como integrantes de disidencias de las Farc que operan en la región.

La prioridad inmediata es la recuperación de la camioneta blindada y del armamento hurtado, así como la protección de las personas que quedaron expuestas tras el incidente. Las operaciones policiales y militares continúan en la zona rural de El Tambo, donde se mantiene la alerta ante la posibilidad de nuevos hechos violentos.

El departamento del Cauca, y en particular el municipio de El Tambo, enfrenta una situación de orden público compleja. Los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el dominio de rutas estratégicas, muchas veces ligadas a economías ilícitas, generan un ambiente de inseguridad que impacta de manera directa a las comunidades indígenas y a quienes ejercen liderazgo social.

Asesinan a líder indígena Awá en zona rural de Tumaco: su esposa resultó herida y autoridades investigan el crimen

La muerte de Dairo Padilla Nastacuas dejó una profunda huella en el resguardo Chinguirito Mira, donde la comunidad indígena Awá intenta asimilar la pérdida de uno de sus líderes más activos. El hecho desató manifestaciones de duelo y rechazo por parte de las autoridades tradicionales, que lamentaron la ausencia de un vocero clave para los procesos organizativos del pueblo.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Dairo Padilla Nastacuas fue atacado por hombres armados mientras se desplazaba por una zona rural del sur del departamento de Nariño - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En la noche del 14 de junio, la pareja de Padilla fue atacada cuando transitaba por una zona rural de Tumaco. Hombres armados interceptaron a ambos y dispararon, provocando la muerte del líder en el sitio y dejando a su esposa herida de gravedad. Ella fue trasladada a un hospital del puerto sobre el Pacífico nariñense, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las circunstancias y responsables del crimen, pero hasta el momento no han entregado información concluyente. El ataque ocurrió en un contexto de inseguridad que afecta a comunidades indígenas de la región, aunque por ahora no se conocen los móviles ni los autores del hecho.

Padilla, de cerca de 37 años, era conocido por su compromiso con la defensa de los derechos del pueblo Awá y por su papel como gobernador suplente del resguardo. Sus compañeros resaltaron que su trabajo contribuyó al fortalecimiento de la identidad cultural y al desarrollo comunitario.

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