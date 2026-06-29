Colombia

Asocapitales responde a Restrepo y pide coordinación real entre Nación y ciudades capitales

La organización calificó como señal positiva el mensaje del vicepresidente electo y dijo que las capitales están listas para trabajar en seguridad, movilidad, vivienda e infraestructura

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FILE PHOTO: Vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo
FILE PHOTO: Vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Asocapitales respondió al mensaje del vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano y aseguró que las ciudades capitales están listas para construir una nueva relación con el próximo Gobierno nacional. La organización recibió el pronunciamiento como una señal positiva para el país y planteó la necesidad de superar la distancia entre la Nación y los territorios.

El intercambio se dio en X, donde Restrepo afirmó que llegó el momento de una “nueva y mejor relación” entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales. Según el vicepresidente electo, esa relación debe estar basada en el trabajo en equipo a nivel territorial y en un verdadero apoyo al desarrollo y crecimiento local o regional.

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La respuesta de Asocapitales apuntó directamente a esa propuesta. La organización señaló que Colombia necesita pasar a una etapa de coordinación real, financiación responsable y respeto por la autonomía local, tres elementos que consideró necesarios para mejorar el vínculo entre el nivel central y las ciudades capitales.

Asocapitales señaló que Colombia necesita pasar a una etapa de coordinación real, financiación responsable y respeto por la autonomía local - crédito @@AnSANTAMARIA/X
Asocapitales señaló que Colombia necesita pasar a una etapa de coordinación real, financiación responsable y respeto por la autonomía local - crédito @@AnSANTAMARIA/X

Agenda común con el nuevo Gobierno

Asocapitales afirmó que las ciudades capitales están listas para trabajar con el nuevo Gobierno en una agenda común. Entre los temas mencionados aparecen seguridad, movilidad, infraestructura, transición energética, vivienda, competitividad y fortalecimiento institucional.

La organización también sostuvo que cuando la Nación y las ciudades trabajan juntas, “ganamos todos”. Con esa frase, reforzó la idea de que los problemas territoriales requieren coordinación entre el Gobierno central y las administraciones locales, especialmente en áreas donde las capitales concentran buena parte de las demandas ciudadanas.

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Presidente y vicepresidente electo, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. REUTERS/Sergio Acero
Presidente y vicepresidente electo, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. REUTERS/Sergio Acero

El mensaje de Asocapitales no se limitó a una felicitación o a una respuesta protocolaria. La organización planteó una disposición concreta para avanzar en una relación basada en seriedad, diálogo y resultados, tres conceptos que quedaron incluidos en su pronunciamiento público.

Vicepresidente electo @jrestrp, recibimos este mensaje como una señal positiva para el país”, señaló Asocapitales al responder a la publicación de Restrepo. Luego agregó que Colombia debe superar la distancia entre la Nación y los territorios para abrir una nueva etapa de coordinación.

Autonomía local y financiación responsable

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el respeto por la autonomía local. Asocapitales planteó que la relación con el nuevo Gobierno debe reconocer el papel de las ciudades capitales y su capacidad para participar en la definición de soluciones frente a problemas urbanos y regionales.

Los alcaldes de Medellín, Bogotá y Cali señalaron que la falta de una política de seguridad firme está permitiendo el fortalecimiento de grupos armados, complicando la protección de los ciudadanos - crédito Asocapitales
Los alcaldes de Medellín, Bogotá y Cali señalaron que la falta de una política de seguridad firme está permitiendo el fortalecimiento de grupos armados, complicando la protección de los ciudadanos - crédito Asocapitales

También resaltó la importancia de la financiación responsable, un punto clave para que las agendas locales puedan traducirse en proyectos concretos. El mensaje sugiere que la coordinación entre niveles de gobierno no debe quedarse solo en acuerdos políticos, sino avanzar hacia mecanismos que permitan ejecutar soluciones.

Restrepo, por su parte, había señalado que el nuevo Gobierno cree en el trabajo en equipo a nivel territorial. Su publicación abrió la puerta a una relación más cercana con los gobiernos locales, idea que Asocapitales recogió como una oportunidad para construir una agenda compartida.

La organización insistió en que las ciudades capitales están preparadas para trabajar con la nueva administración. Su mensaje deja planteado un llamado a que el diálogo entre Nación y territorios se traduzca en decisiones sobre seguridad, movilidad, infraestructura y vivienda, entre otros frentes.

Con este intercambio, Asocapitales marcó una posición frente al Gobierno entrante: disposición al trabajo conjunto, pero también una expectativa clara de respeto institucional, coordinación efectiva y recursos responsables para atender las necesidades de las capitales.

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