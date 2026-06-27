Shakira vistió varios camisetas del Mundial 2026 para su más reciente ‘reel’ de “Dai Dai”, incluida la de Colombia

La barranquillera lució algunas de las camisetas de las selecciones de la Copa del Mundo, bailando la canción oficial del torneo - crédito @shakira/Instagram

Desde mediados de mayo de 2026, Shakira se puso en modo Mundial, una vez más, producto del lanzamiento de Dai Dai, la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 grabada por la colombiana junto al nigeriano Burna Boy.

Concebida como una fusión de afrobeats y ritmos latinos, se presentó como una canción multilingüe y contó con la participación del británico Ed Sheeran en la composición.

Siguiendo la estela de Hips Don’t Lie - Bamboo Version en Alemania 2006, Waka Waka (This Time for Africa) en Sudáfrica 2010 y La La La (Brasil 2014), el tema gozó de éxito en plataformas digitales hasta el punto de que se volvió la segunda canción de la colombiana que entró al Billboard Hot 100.

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"Dai Dai" se convirtió en la segunda canción de Shakira que ingresó al Billboard Hot 100 tras su éxito en plataformas digitales - crédito @shakira/Instagram

Parte del éxito cosechado se debe al aprovechamiento de los “trends” en plataformas digitales por parte de la artista, pues con motivo del lanzamiento invitó a sus fans a que crearan coreografías inspiradas en la pista, con la promesa de que los fans que hicieran las mejores se sumarían a ella durante su espectáculo de medio tiempo del 19 de julio, en la final de la Copa del Mundo, tal y como sucedió con los niños y niñas de Ghetto Kids Foundation.

Shakira impulsó trends en redes sociales al invitar a sus fans a crear coreografías inspiradas en "Dai Dai" - crédito @shakira/Instagram

Curiosamente, la propia Shakira no ha perdido la oportunidad de participar de la tendencia impulsada por ella misma, y fue así que en las últimas horas subió a sus cuentas oficiales un reel en el que aparecía bailando a ritmo de Dai Dai, usando distintas tomas con cortes en los que se le veía usando camisetas alusivas a las selecciones participantes, o directamente las prendas oficiales de las selecciones.

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En el reel, Shakira apareció con atuendos de Canadá, Japón, México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, España, Corea del Sur y Argentina - crédito @shakira/Instagram

Una por una, en la grabación se le vio usando atuendos de Canadá, Japón, México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, España, Corea del Sur y Argentina, mientras hacía algunos de los pasos que hizo en el videoclip oficial de Dai Dai, y algunos nuevos, generando rápidamente múltiples interacciones en redes sociales, en su mayoría celebrando su entusiasmo en pleno Mundial.

“Dai Dai” de Shakira tendrá versión en portugués: estos fueron los cambios a la letra

Leo Santana, colaborador elegido por la colombiana junto a Filipe Ret, compartió el primer adelanto de la nueva versión - crédito @leosantana/X

En la tarde del jueves 25 de junio, y luego de felicitar a la Selección de Brasil por su victoria 3-0 sobre Escocia, la cantante se refirió en portugués a sus fans en suelo brasileño, y confirmó que habrá una nueva versión de Dai Dai en dicho idioma.

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“¡Una sorpresa para mi Brasil! 🇧🇷 ¡Celebremos Dai Dai en portugués con @leosantana y @filiperet!“, escribió, confirmando así que dos cantantes de dicho país, Leo Santana y el rapero Filipe Ret serán los invitados especiales en esta nueva versión.

La colombiana anticipó una sorpresa relacionada con "Dai Dai" a su fanaticada en Brasil - crédito @shakira/Instagram (@shakira/Instagram)

El propio Leo Santana dio a conocer un fragmento de la nueva versión, que incluyó algunas variaciones en la letra.

“¡Familia! Fue de sorpresa, pero mi corazón es pura gratitud. No solo feliz: ¡más que feliz! Colaboración GIGANTE con nada más y nada menos que @shakira en la versión brasileña de ‘Dai Dai’, pista oficial de la Copa del Mundo FIFA 2026″, escribió, mostrando también su satisfacción por trabajar junto a Filipe Ret y reconociendo a la barranquillera como “la mayor artista pop latina de todos los tiempos”.

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Leo Santana, uno de los dos invitados por Shakira, fue el encargado de revelar el adelanto de la versión en portugués de "Dai Dai" - crédito @leosantana/X

Además, no perdió la oportunidad de enviar un mensaje de apoyo a los jugadores del Scratch: “En busca de ese HEXA #LetsGo“, añadió en el texto.

El fragmento compartido por el cantante en sus redes sociales no solo muestra a Shakira cantando con fluidez en portugués —idioma que ya ha interpretado en el pasado y le aseguró formar un lazo con el público brasileño durante tres décadas—, sino que hubo ajustes a los nombres de los futbolistas mencionados en la letra.

En la versión original se mencionaron a Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Andrés Iniesta, David Beckham y Carlos “El Pibe” Valderrama. Para la versión en portugués se retiraron las menciones a Kaká, Iniesta, Beckham y Valderrama, para incorporar a Haaland, Lamine Yamal, Vinicius Júnior y Neymar.

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