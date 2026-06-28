Colombia

Autoridades capturaron a un hombre con brazalete del Inpec tras un hurto en Teusaquillo: este era su prontuario

La detención se produjo en La Soledad luego de una denuncia ciudadana y la reacción de patrullas, con la recuperación de pertenencias avaluadas en cerca de $8 millones

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La Policía Nacional recuperó pertenencias avaluadas en cerca de $8 millones tras el presunto hurto en La Soledad - crédito Mebog

La recuperación de pertenencias avaluadas en cerca de 8 millones de pesos marcó el desenlace de un intento de hurto frustrado en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

Un hombre de 31 años, portando un revólver y con un brazalete electrónico del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), fue capturado en flagrancia por personal de la Estación de Policía de la zona tras la alerta de vecinos.

El caso se registró en el barrio La Soledad, cuando el cuadrante policial intervino rápidamente después de recibir la denuncia ciudadana. El sujeto, quien se movilizaba en una motocicleta, había despojado de sus pertenencias a dos transeúntes antes de ser interceptado por las autoridades.

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Así como lo explicó el teniente coronel Andrés Melenje, comandante de la estación de Policía Teusaquillo: “La Policía Nacional en las últimas horas logra la captura de un hombre de treinta y un años por los delitos de porte ilegal de armas y hurto en la localidad de Teusaquillo, barrio La Soledad”.

La captura en Bogotá se produjo tras una denuncia ciudadana y la reacción de patrullas de la Estación de Policía Teusaquillo - crédito Mebog

Según la verificación de antecedentes, el capturado ya contaba con medida de prisión domiciliaria, situación que le obligaba a portar el brazalete electrónico. Además, las bases de datos policiales confirmaron que se trataba de un reincidente, con procesos judiciales previos por tentativa de hurto calificado, hurto calificado y agravado, y lesiones personales dolosas.

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“Los hechos se presentan mientras que las zonas de atención se encuentran adelantando labores de vigilancia y control, estas son alertadas por la ciudadanía informándoles que se está presentando un hurto. De manera inmediata, se trasladan al lugar de los hechos y gracias a su pronta reacción logran la captura en flagrancia de un hombre, quien en su poder fue hallado un arma de fuego tipo revólver calibre treinta y ocho y se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje”, agregó el oficial.

Tras el procedimiento, la motocicleta fue inmovilizada y el arma de fuego incautada, mientras que las pertenencias sustraídas fueron devueltas a las víctimas.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de adelantar el proceso penal correspondiente.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas plateadas metálicas, entrelazadas al frente. Se observa su blusa oscura y fondo difuminado claro.
La verificación de antecedentes indicó que el hombre era reincidente y tenía medida de prisión domiciliaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Prontuario del sujeto

La Policía informó que el individuo había purgado condena en un centro penitenciario del departamento del Meta por hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Es importante resaltar que, verificados sus antecedentes, se logró evidenciar que presenta múltiples anotaciones por los delitos de porte ilegal de armas, hurto y lesiones personales, como también que cumplió una pena en el departamento del Meta en el año 2013 por el delito de hurto calificado

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación sospechosa o delictiva a través de la línea 123 o en el CAI más cercano, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la capital.

Delincuente fue detenido tras hurto a un local comercial en Suba: tenía brazalete y detención domiciliaria

La recuperación de dispositivos tecnológicos robados en Suba, Bogotá, fue posible tras la captura de un hombre de 28 años que, según las autoridades, sería responsable de varios asaltos en la zona. El seguimiento de uno de los celulares sustraídos permitió a la Policía ubicar rápidamente al sospechoso y desmantelar su intento de fuga.

Las patrullas ejecutaron un plan candado y hallaron al capturado oculto en un hotel del sector, donde recuperaron los equipos robados e inmovilizaron la motocicleta - crédito Mebog

La investigación comenzó cuando la víctima de un robo en el barrio La Campiña activó la función de geolocalización de su teléfono. Esto posibilitó que las patrullas de vigilancia organizaran un plan candado en el sector. Minutos después, el implicado fue localizado en un hotel cercano, adonde había llegado en motocicleta tras cometer el delito.

En el procedimiento, los agentes incautaron el vehículo utilizado y recuperaron tanto los teléfonos como un computador portátil que habían sido robados. Además, durante la detención se comprobó que el hombre portaba un brazalete electrónico del Inpec, pues debía cumplir una medida de detención domiciliaria.

Según información oficial, el detenido estaría vinculado a una serie de robos recientes en la localidad de Suba. Entre los comercios afectados se encuentran droguerías, papelerías y supermercados.

Actualmente, el capturado permanece bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación. Allí deberá responder por cargos de hurto calificado y agravado, así como por el delito de fuga de presos, tras haberse comprobado que violó la medida restrictiva que pesaba en su contra.

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