Otro golpe al narcotráfico: Incautaron una tonelada de cocaína y más de mil galones del alcaloide en operativo conjunto en Cumbal, Nariño

Golpe al narcotráfico: destruyeron complejo clandestino y decomisaron tonelada de droga en Cumbal - crédito @DirectorPolicia/X

El 28 de junio de 2026, el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, anunció la destrucción de un laboratorio clandestino en Cumbal, Nariño, gracias a una operación conjunta con el Ejército Nacional.

La intervención permitió neutralizar una infraestructura con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de cocaína, lo que representa una afectación importante a las redes de narcotráfico que operan en la región.

Durante el operativo, los uniformados incautaron una tonelada de cocaína lista para su distribución, además de 1.040 galones de cocaína en solución y una significativa cantidad de insumos químicos empleados en la elaboración del alcaloide.

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El despliegue coordinado entre la Policía Nacional y el Ejército evidenció la magnitud de la estructura desmantelada y su impacto potencial en el mercado ilegal de estupefacientes.

Incautaron insumos y cocaína en operación conjunta que debilita finanzas criminales en Nariño - crédito @DirectorPolicia/X

El general Rincón Zambrano afirmó que estas acciones afectan de manera directa las finanzas de las organizaciones criminales y debilitan su capacidad para operar en la zona.

“Seguimos afectando de manera contundente las finanzas de las estructuras del narcotráfico y debilitando su capacidad criminal”, resaltó el director de la institución en su mensaje, subrayando el compromiso de las autoridades en la lucha contra este delito.

La operación no solo significó la destrucción física del laboratorio, sino que también evitó la circulación de grandes volúmenes de droga en el país y el exterior. La incautación de precursores químicos constituye un paso clave para frenar la producción de cocaína y obstaculizar los eslabones de la cadena del narcotráfico.

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El éxito de este operativo reflejó la importancia de la colaboración interinstitucional y el trabajo articulado en materia de seguridad.

El general Rincón Zambrano concluyó reafirmando la misión de la policía: “¡Somos la Policía de los colombianos!”, enviando un mensaje de confianza y respaldo a la ciudadanía tras este importante golpe a las estructuras ilegales presentes en Nariño.

General Oswaldo Rincón Zambrano destacó éxito de operativo contra redes de droga en el sur del país - crédito @DirectorPolicia/X

Estas fueron otras incautaciones de cocaína en los últimos días

El 26 de junio de 2026, el general Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, informó sobre un reciente operativo antidrogas realizado en Bochalema, Norte de Santander, que terminó con la incautación de 1,1 toneladas de cocaína y la desarticulación de un laboratorio clandestino al servicio de una red criminal local.

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La acción conjunta entre la Policía y el Ejército Nacional permitió también la incautación de 300 kilos de base de cocaína, 4.309 galones de sustancias químicas líquidas y 950 kilos de insumos sólidos empleados en el procesamiento del estupefaciente.

El general enfatizó: “Este resultado afecta de manera significativa la capacidad de producción y las finanzas de esta estructura delincuencial”.

La operación representó un golpe directo a las redes dedicadas al narcotráfico en la región, al impedir la circulación de grandes cantidades de droga y limitar el acceso a precursores esenciales para el procesamiento del alcaloide.

Incautaron más de una tonelada de cocaína y desmantelaron laboratorio en Bochalema, Norte de Santander - crédito @DirectorPolicia/X

Por otro lado, el 27 de junio de 2026, una operación conjunta entre tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales y la Policía Nacional permitió desmantelar un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y destruir 19 artefactos explosivos improvisados en la zona rural de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

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Durante la intervención, las autoridades localizaron 1.540 kilogramos de clorhidrato de cocaína y más de 1.200 galones de sustancia en suspensión, ambos pertenecientes al ELN.

El hallazgo representó un golpe significativo para la estructura financiera del grupo armado, con una afectación estimada en más de 12.275 millones de pesos.

Descubrieron laboratorio clandestino del ELN en Cesar, decomisaron cocaína, explosivos y combustible - crédito @COL_EJERCITO/X

El personal militar y policial neutralizó los explosivos, garantizando la seguridad de la comunidad y limitando la capacidad operativa de la organización insurgente.

En palabras de los comandantes, “seguimos debilitando las capacidades terroristas y financieras de los grupos armados organizados”, reflejando el compromiso institucional con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

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Este resultado evidenció el impacto de la articulación entre Fuerzas Militares y Policía, así como la importancia de continuar las labores de inteligencia y control territorial para contrarrestar las economías ilícitas y proteger a la población civil en áreas afectadas por el conflicto armado.