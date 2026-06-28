Colombia

En video quedó registrado un asalto armado a un extranjero en una barbería de Provenza, en Medellín

Dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al local, intimidaron con un arma de fuego a un ciudadano y escaparon tras quitarle un reloj

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El registro de cámaras de seguridad sugiere que los asaltantes se llevaron solo un reloj de alto valor económico - crédito Colombia Osucra/X

Un nuevo caso de inseguridad en el sector Provenza, en Medellín, alertó a la comunidad tras la huida de dos hombres armados en motocicleta, al cometer un robo en una barbería del sector.

El hecho, ocurrido a plena luz del día, quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, en presencia d eun trabajador y otro cliente que se encontraba allí.

Las imágenes muestran cómo, cerca de las 2:33 p. m., uno de los asaltantes irrumpe en el local y apunta con un arma de fuego a un ciudadano extranjero que se hallaba sentado.

El delincuente lo obliga a entregar sus pertenencias, mientras su cómplice se une a la escena pocos segundos después. Según lo que se observa en la grabación, los hombres se habrían apoderado únicamente de un reloj, aparentemente de alto valor.

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Dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al local para robar a un ciudadano extranjero - crédito Colombia Oscura/X

Una vez consumado el robo, ambos escaparon de inmediato a bordo del mismo vehículo en el que habían llegado.

En otro registro audiovisual se ve el momento en el que los delincuentes huyen y al ver esto, un vecino reaccionó e intentó alcanzarlos, pero no pudo.

El video del asalto no tardó en viralizarse en redes sociales, donde vecinos y usuarios manifestaron su malestar. La preocupación gira en torno al aumento de la inseguridad y la frecuencia de robos ejecutados bajo la modalidad de delincuentes en motocicleta, una práctica que ha cobrado notoriedad en la zona.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Terrible, pero la verdadera pregunta es qué hacía un calvo en una peluquería”; “Inseguridad desbordada en todo el país... La herencia de este desgobierno corrupto...”; “De alguna forma hay que sacar a esos híjueputas gringos, vienen a robar recursos y niños? Ojalá les roben hasta los órganos a ellos...”; “Se celebra todo lo malo que le pase a esos gringos hijosdeputa, duro con esos pedófilos de mierda!”; “Le venían haciendo la perseguidora”: fueron algunos de los mensajes.

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Uno de los delincuentes amenazó con un arma de fuego a la víctima y le exigió entregar sus objetos de valor - crédito Captura de video
Uno de los delincuentes amenazó con un arma de fuego a la víctima y le exigió entregar sus objetos de valor - crédito Captura de video

Extranjero apareció muerto en Medellín tras una noche de fiesta: investigan a cuatro mujeres que estuvieron con él

La muerte de un turista estadounidense en el sector Laureles-Estadio de Medellín generó inquietud entre las autoridades locales, que vuelven a poner bajo la lupa la seguridad para viajeros extranjeros en la ciudad. El hecho se desencadenó tras una noche de celebración en uno de los puntos más concurridos para el turismo en Medellín.

La víctima, identificada como Jean Roody Dagobert, había llegado a la capital antioqueña junto a familiares y amigos. Según las versiones oficiales, el grupo alquiló un apartamento mediante Airbnb, ubicado en la carrera 76A con calle 48C, y decidió recorrer la vida nocturna del Parque Lleras, donde Dagobert habría conocido a cuatro mujeres que luego acompañaron al grupo hasta su alojamiento.

Durante la madrugada, uno de los acompañantes notó comportamientos inusuales entre las visitantes. Al revisar las pertenencias de Dagobert, los familiares se percataron de la falta de una cadena de oro que él solía portar. Este descubrimiento avivó las sospechas y llevó a los presentes a intentar impedir la salida de las mujeres del apartamento.

La reacción fue inmediata: dos de ellas escaparon rápidamente por las escaleras y las otras dos optaron por saltar desde el balcón hacia la calle. El hermano de la víctima, junto a otro acompañante, logró interceptar a una de las sospechosas a pocos metros del lugar.

Un hombre de origen extranjero falleció tras caer del décimo piso de un edificio residencial en el sector de El Poblado, Medellín - crédito Colprensa
Las diligencias incluyen inspección judicial, registro fotográfico y recolección de pruebas en el inmueble, mientras se evalúan hipótesis con respecto a lo que llevó a que el hombre perdiera la vida - crédito Colprensa

Cuando la Policía Metropolitana llegó al sitio, procedió a requisar a la mujer retenida. Entre sus pertenencias encontraron varias joyas de oro, incluyendo una cadena que, según los testigos, pertenecía habitualmente a Dagobert. La detenida fue puesta a disposición de las autoridades, quienes ahora buscan determinar su grado de implicación y esclarecer el papel de las otras tres mujeres que lograron huir.

La investigación permanece abierta y se centra en establecer cómo se desarrollaron los hechos, así como en identificar el paradero de las demás implicadas en el incidente.

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