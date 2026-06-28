Así le fue a Colombia cuando se enfrentó a un equipo africano en la segunda fase de la Copa del Mundo: no le fue bien a la ‘Tricolor’

Colombia obtuvo siete puntos en la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Sam Navarro/Reuters

La selección Colombia terminó como líder del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Los cafeteros acumularon siete puntos en sus tres salidas, producto de sus dos victorias ante Uzbekistán (1-3) y la República Democrática del Congo (1-0) y un empate frente a Portugal (0-0).

Con ello, el equipo sudamericano se enfrentará en los dieciseisavos de final a Ghana, conjunto africano que culminó como uno de los mejores terceros del certamen mundialista.

Las Estrellas Negras llegan al partido definitivo tras sumar cuatro puntos en el grupo L, producto de una victoria ante Panamá (1-0), un histórico empate ante Inglaterra (0-0) y una ajustada derrota ante Croacia (1-2), respectivamente.

PUBLICIDAD

En la fase de grupos Colombia anotó cuatro goles. Dos de ellos fueron del defensa Daniel Muñoz - crédito Daniel Becerril/Reuters

El enfrentamiento entre la “Tricolor” y la “Costa de Oro” se llevará a cabo en el Estadio Kansas City (Estados Unidos), el día 3 de julio de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (Hora colombiana).

Será la segunda vez que Colombia se enfrente contra un equipo africano en la segunda fase del certamen mundialista, aunque el antecedente no es favorable para los sudamericanos.

Colombia vs. Camerún en Italia 1990

La única vez que la selección Colombia se enfrentó a un equipo del continente africano en un duelo directo en la Copa del Mundo fue en la edición de Italia 1990.

Aquella generación dorada liderada por Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Fredy Rincón y René Higuita tuvo como rival a la selección de Camerún, bajo el mando de la leyenda Roger Milla.

PUBLICIDAD

El partido se disputó el 23 de junio de 1990 en estadio San Paolo de Nápoles, uno de los escenarios más recordados por el aficionado futbolero, ya que allí es donde tuvo sus años de gloria el argentino Diego Armando Maradona con el club local Napoli.

La selección Colombia había clasificado a los octavos de final en el Mundial de 1990, donde se enfrentó a Camerún - crédito AFP

Durante los 90 minutos iniciales, el equipo de Francisco Maturana intentó imponer su libreto habitual: pelota al pie, asociaciones cortas y conducción del juego desde Carlos Valderrama y Freddy Rincón. Ese plan perdió fluidez porque el traslado resultó lento y previsible frente a una presión física constante.

Entre tanto, los “Leones Indomables” montaron un bloqueo rígido en defensa y desarticuló los circuitos colombianos con faltas tácticas y una marca asfixiante. Ese cerrojo también limitó la recepción cómoda de Gabriel Jaime “Barrabás” Gómez, una de las salidas previstas para desequilibrar. Con el marcador igualado, el partido se iba al tiempo suplementario.

PUBLICIDAD

El ingreso de Roger Milla había ocurrido en el minuto 54, pero su incidencia real apareció cuando el desgaste ya dominaba el partido. Su presencia física y su experiencia expusieron a los centrales colombianos en el tramo en que el cansancio y el calor de Nápoles empezaron a pesar más.

Este fue el momento cuando Roger Milla le robó el balón a René Higuita para el segundo gol de Camerún ante Colombia, en octavos del Mundial de Italia 1990 - crédito AFP

El primer golpe llegó a los 106′. François Omam-Biyik habilitó a Milla en tres cuartos de cancha y el delantero de 38 años dejó atrás a Luis Carlos Perea y a Andrés Escobar con un enganche antes de sacar un zurdazo al ángulo superior de Higuita.

Tres minutos más tarde se produjo la jugada que selló la historia del partido. Obligado a adelantar al equipo, René Higuita recibió la pelota casi en la mitad de la cancha de manos de Perea, intentó un amague hacia adentro y Milla anticipó la maniobra, trabó con fuerza, ganó el balón y corrió solo hacia el arco vacío.

PUBLICIDAD

Ese 2-0 alteró por completo el cierre. Milla celebró junto al banderín del córner y dejó a Colombia frente a una urgencia que ya no podía administrar desde la pausa ni desde el control.

El jugador de 38 años marcó un doblete ante Colombia en los octavos de final de Italia 1990 - crédito AFP

La reacción colombiana llegó a los 115 minutos. Valderrama filtró un pase preciso para Bernardo Redín, que definió cruzado ante la salida de N’Kono y descontó para mantener viva la esperanza.

El impulso no alcanzó. Camerún enfrió los minutos finales y aseguró el pase con un cierre construido sobre la resistencia del tiempo regular y la explosión de Milla en la prórroga.

Historial de Colombia vs. selecciones de África

Será la sexta ocasión que la Selección Colombia enfrente a un equipo africano en la Copa del Mundo, pues se vio previamente con Camerún, Túnez, Costa de Marfil, Senegal y la República Democrática del Congo.

PUBLICIDAD

Ante equipos africanos, Colombia tiene un historial de cuatro victorias y una derrota - crédito AFP

Pese a la derrota ante Camerún, la Tricolor tiene saldo positivo con cuatro victorias, cuyos triunfos se dieron en Francia 1998 ante los tunecinos por 1-0, luego en Brasil 2014 contra los marfileños por 2-1, en Rusia 2018 venció por marcador de 1-0 a los senegaleses y en Norteamérica 2026 con mismo resultado ante los congoleños, además de que todos ellos los vio en la primera fase.

De igual manera, en lo que va de todo el proceso de Néstor Lorenzo con la Selección cafetera, es la segunda vez que se verá con una escuadra africana, tanto en duelo oficial como amistosos.

PUBLICIDAD