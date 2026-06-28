Colombia

Álvaro Uribe criticó el impacto del Gobierno Petro en el emprendimiento privado y los subsidios sociales: “Dejó un ahogamiento”

El expresidente insistió en que reducir la carga fiscal y brindar condiciones favorables a las empresas permitirá generar empleo y proteger a los sectores populares

Guardar
Google icon
Álvaro Uribe y Gustavo Petro - crédito Juan David Duque/REUTERS/@gustavopetrourrego/IG/
Álvaro Uribe Vélez alertó sobre el impacto económico del gobierno de Gustavo Petro - crédito Juan David Duque/REUTERS/@gustavopetrourrego/IG/

El expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó su preocupación por el rumbo económico de Colombia bajo la administración de Gustavo Petro, señalando que el modelo implementado en los últimos cuatro años estaría “ahogando el emprendimiento privado” y dificultando tanto la defensa de los trabajadores como la sostenibilidad de los subsidios para sectores populares.

En su pronunciamiento, el exjefe de Estado Uribe afirmó que el escenario planteado por el actual gobierno de Gustavo Petro no permite que los empleos sean garantizados a largo plazo.

Según el líder del Centro Democrático, el debilitamiento del sector privado impide que los salarios y la inversión logren dinamizar la economía y beneficien tanto a empleados como a empresarios.

PUBLICIDAD

El exmandatario expuso que es fundamental brindar condiciones para que el emprendimiento privado prospere. “Creemos en la necesidad de darle todas las posibilidades al emprendimiento privado”, expresó, insistiendo en que reducir el tamaño del Estado es una medida crucial para estimular el crecimiento y la generación de empleo.

Álvaro Uribe Vélez criticó la política económica de Gustavo Petro y pidió reducir el tamaño del Estado - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe Vélez criticó la política económica de Gustavo Petro y pidió reducir el tamaño del Estado - crédito @AlvaroUribeVel/X

Uribe propuso que los recursos se orienten prioritariamente hacia salarios y desarrollo empresarial, en vez de aumentar la carga impositiva. “Es mejor un peso en salarios o en inversión de la empresa que en impuestos”, señaló.

El dirigente político defendió la idea de una “economía fraterna”, donde la empresa mantenga condiciones para operar sin obstáculos y los trabajadores, así como los sectores vulnerables, reciban protección adecuada.

PUBLICIDAD

El exmandatario también advirtió sobre los riesgos de dejar a los trabajadores y a las comunidades populares a merced de las fluctuaciones del mercado, sin un respaldo claro por parte de las instituciones.

Para Uribe, las políticas actuales podrían traducirse en una menor eficacia de los programas sociales y una pérdida de garantías para quienes dependen del empleo formal.

El mensaje de Uribe reavivó el debate sobre la relación entre el sector público y la iniciativa privada, así como sobre la mejor estrategia para asegurar el bienestar social y el crecimiento económico en Colombia.

Álvaro Uribe Vélez aseguró que el modelo actual “ahoga” al sector privado y pone en riesgo el empleo - crédito Colprensa
Álvaro Uribe Vélez aseguró que el modelo actual “ahoga” al sector privado y pone en riesgo el empleo - crédito Colprensa

Álvaro Uribe Vélez expuso motivos personales y políticos para seguir en la vida pública: “Creo en la democracia”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez compartió en una entrevista con El Tiempo las razones que lo mantienen activo en la vida pública y política, apelando tanto a su historia personal como a una convicción profunda con relación a la democracia y el futuro de Colombia.

Uribe explicó que su motivación principal radica en el compromiso con la patria y el deseo de fortalecer el sistema democrático. “Sigo trabajando por la patria, porque creo en la democracia”, expresó el exmandatario, recordando los momentos de violencia política que marcaron su infancia y juventud.

Uribe relató que vivió de cerca los años más duros del enfrentamiento entre partidos, así como el surgimiento de otros tipos de violencia. Recordó el papel de su madre en la región donde residían, liderando el Frente Nacional para superar el clima de confrontación política.

Vi a mi madre liderar en la región donde vivíamos el Frente Nacional para superar esa terrible violencia política”, señaló, subrayando el impacto de esos años en su formación.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez defendió su compromiso con Colombia y la democracia - crédito @CeDemocratico/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez defendió su compromiso con Colombia y la democracia - crédito @CeDemocratico/X

El exgobernante mencionó haber enfrentado distintos tipos de violencia, desde la acción guerrillera y paramilitar hasta el terrorismo. Uribe afirmó ser “sobreviviente de muchos atentados por milagro de Dios” y reconoció que la experiencia de superar estos episodios marcó su vida y su compromiso con el país.

Sobre su situación actual, expresó que no ha encontrado tranquilidad debido a las obligaciones judiciales que debe atender, pero aseguró que su energía para continuar es resultado de su papel como padre y abuelo.

Manifestó tristeza al mencionar que sus nietos residen fuera del país, y reflexionó sobre el reto de transmitirles el amor por Colombia a pesar de la distancia. “Vivo muy triste de que mis nietos tengan que vivir por fuera de Colombia”, confesó.

Uribe concluyó que todo ese conjunto de experiencias y responsabilidades lo impulsa a no abandonar la escena pública, reafirmando su vínculo afectivo y político con el país.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno PetroÁlvaro Uribe VélezSector privadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los países con mayor proporción de adultos mayores: Colombia aún tiene una gran población joven, pero las proyecciones no son buenas

Para el año 2036, la población mayor de 60 años superará en número a las personas de 15 años o menos

Estos son los países con mayor proporción de adultos mayores: Colombia aún tiene una gran población joven, pero las proyecciones no son buenas

Un ataque a tiros deja cuatro muertos y tres heridos en Barranquilla: se investiga el caso

Hombres armados entraron hasta el patio buscando a una persona y, al retirarse, abrieron fuego de manera indiscriminada contra los presentes

Un ataque a tiros deja cuatro muertos y tres heridos en Barranquilla: se investiga el caso

Juez ordena enviar a prisión a Karen Dayana Díaz Rivera y a Hernán Darío Cano González por desaparición forzada agravada de un taxista en Bogotá

La acusación sostiene que el conductor, de 42 años, fue visto por última vez el 19 de diciembre de 2025 tras ingresar a un local comercial, y que no aceptaron el cargo imputado por una fiscal de Gaula

Juez ordena enviar a prisión a Karen Dayana Díaz Rivera y a Hernán Darío Cano González por desaparición forzada agravada de un taxista en Bogotá

En video quedó registrado un asalto armado a un extranjero en una barbería de Provenza, en Medellín

Dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al local, intimidaron con un arma de fuego a un ciudadano y escaparon tras quitarle un reloj

En video quedó registrado un asalto armado a un extranjero en una barbería de Provenza, en Medellín

Juliana Guerrero, la polémica funcionaria del Gobierno Petro, se fue a apoyar a la Selección Colombia en el Mundial

La joven activista, que enfrenta cargos por presunta falsificación de títulos universitarios, estuvo presente en la zona Fan Fest de Miami disfrutando del partido entre Colombia y Portugal

Juliana Guerrero, la polémica funcionaria del Gobierno Petro, se fue a apoyar a la Selección Colombia en el Mundial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

Andrea Echeverri cuenta cómo enfrentó un cáncer de seno y por qué eligió una mastectomía bilateral: “Era muy agresivo”

Brigitte Baptiste contó cómo el respaldo de sus papás influyó en no terminar en la prostitución: “Mi familia era muy chévere”

Shakira vistió varios camisetas del Mundial 2026 para su más reciente ‘reel’ de “Dai Dai”, incluida la de Colombia

Deportes

Él es Nana Kwaku Bonsam, el ‘brujo’ hincha de Ghana, rival de Colombia en el Mundial 2026: maldijo a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo

Él es Nana Kwaku Bonsam, el ‘brujo’ hincha de Ghana, rival de Colombia en el Mundial 2026: maldijo a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo

Colombia dice «presente» en el Mundial 2026: jerarquía ante Portugal y el reto de Ghana

Así le fue a Colombia cuando se enfrentó a un equipo africano en la segunda fase de la Copa del Mundo: no le fue bien a la ‘Tricolor’

Así reaccionó la prensa internacional al empate de Colombia frente a Portugal en el Mundial 2026

Reviva todos los goles de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026