Murió Waldo Urrego, uno de los grandes villanos de la televisión colombiana, a los 80 años

Waldo Urrego murió el 27 de junio a los 80 años tras complicaciones de salud posteriores a un infarto cardíaco - crédito @waldourrego/Instagram

Waldo Urrego, actor bogotano con más de 60 años de trayectoria, murió este sábado 27 de junio tras complicaciones de salud posteriores a un infarto sufrido esta semana a los 80 años.

La noticia, dada por El Espectador, cita fuentes cercanas a la familia que dieron a conocer que el actor sufrió un infarto cardíaco días atrás, hecho que deterioró su salud y terminó provocando su muerte. La misma versión señala que la familia prefirió manejar la noticia en privado, motivo por el cual no se realizó un comunicado formal.

Su fallecimiento cierra una carrera de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión colombiana, marcada principalmente por sus papeles como villano en algunas de las producciones más importantes del país durante el siglo XX.

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La historia de Waldo Urrego

Waldo Urrego alcanzó notoriedad en la televisión colombiana por sus papeles de villano, en especial Cuéllar en 'Amar y vivir' y Hugo Escobar en La mujer del presidente' - crédito Colprensa

Urrego nació el 22 de julio de 1945 en Bogotá y pasó parte de su infancia y juventud en Quibdó, ciudad en la que surgió su interés por la actuación. También vivió en Manizales, Chaparral (Tolima) y en Puerto Berrío (Antioquia).

Aunque apareció a los ocho años en Una mirada imborrable, una de las primeras novelas realizadas en Colombia, su carrera actoral comenzó de forma sostenida a los 17 años. Participó en el teleteatro de Bernardo Romero y formó parte de la generación de actores del Teatrio Popular de Bogotá (TPB), donde también se formaron Luis Alberto García, Víctor Hugo Morant y Gerardo Calero.

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En teatro trabajó en varias obras del TPB y después en el Teatro Nacional, junto a Fanny Mikey. En el Teatro Santafé, bajo la dirección de Jaime Arturo Gómez, actuó en Yerma con Patricia Maldonado y Natalia Giraldo.

Desde su aparición en La maraña en 1977, la carrera de Urrego fue en constante crecimiento, y paulatinamente fue pasando de papeles de reparto a recibir papeles principales, siendo sus roles de villano los que le dieron el reconocimiento en el medio.

Dos papeles en particular definieron su trayectoria. El más destacado fue el de Cuéllar, el antagonista de la versión original de Amar y vivir (1988), personaje con el que alcanzó notoriedad en la década de 1980 y que lo convirtió en uno de los villanos más recordados de la televisión colombiana. Otro papel fundamental en su carrera, también antagonista, fue el del capitán Hugo Escobar en La mujer del presidente (1997).

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Otros papeles incluyen Maten al león, Los cuervos, La intrusa, La canción del verdugo, Las muertes ajenas, Los colores de la fama, La vorágine, La casa de las dos palmas, Los Victorinos, Solo una mujer, Dios se lo pague, La guerra de las rosas, No renuncies Salomé, Criminal, el camino del mal, Hasta que la plata nos separe, Tiempo final, El cartel, Bazurto, Esmeraldas, Garzón y El paseo 5.

El último papel de Waldo Urrego en televisión fue en 2021 en Café, con aroma de mujer, antes de volver a centrar su actividad en el teatro - crédito Colprensa

Su último papel en televisión se dio en 2021, en la versión de Café, con aroma de mujer estrenada ese año. Desde entonces su actividad se centró en el teatro, y llevó a que Urrego sumará su voz a los cuestionamientos a la industria televisiva del país por no hacer mayor uso de actores mayores en sus producciones.

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“Creo que uno de los grandes defectos de la televisión colombiana es ese: que se olvidó de la gente que la hizo. Uno ve, por ejemplo, las producciones de otras partes. En todas partes, las producciones tienen la gente normal, la gente real, que eso incluye a los adultos. Hay niños y hay adultos y hay gente joven, linda. Aquí no. Aquí no hay adultos. Es muy, muy extraño eso. Es muy extraño ver a un colega trabajando. En otras partes es corriente, pero no solamente es corriente, sino que se les trata con un respeto especial”, comentó durante una entrevista con Bravissimo en 2023.

En 2025 participó en la obra El rabo entre las piernas, que tuvo temporada en noviembre pasado en el teatro Santander de Bucaramanga, y también en La culebra, escrita y dirigida por el actor Julio Correal.

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Tras conocerse la noticia de su deceso, colegas, actores y seguidores expresaron mensajes de condolencia y reconocimiento en redes sociales. Los mensajes destacaron su trabajo frente a las cámaras, su presencia en los escenarios y la marca que dejó en la historia de la televisión colombiana.