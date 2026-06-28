Un ataque a tiros deja cuatro muertos y tres heridos en Barranquilla: se investiga el caso

La Policía señaló que cuatro sujetos llegaron en dos motocicletas y entraron al patio en busca de una persona- crédito Policía Nacional

Cuatro personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas tras un ataque armado en el barrio Los Olivos 1, en el suroccidente de Barranquilla.

El hecho se registró en la madrugada del domingo 28 de junio dentro de un establecimiento conocido como Estanco y Estadero Restaurante Los Olivos 14, ubicado sobre la avenida Circunvalar.

Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque ocurrió cerca de la 1:00 a. m., cuando cuatro individuos que se movilizaban en dos motocicletas irrumpieron en el inmueble.

Los agresores llegaron al patio de la vivienda buscando a una persona específica y, al retirarse, realizaron disparos de manera “aleatoria e indiscriminada”.

Durante la huida, los atacantes dispararon de forma aleatoria e indiscriminada contra quienes estaban dentro del establecimiento en Barranquilla- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Carlos Gamero Solano, de 53 años; Nelio Enrique Ferrer Mora, de 38 y nacionalidad venezolana; Nelbys Rafael Barrios Manjarréz, de 46, y Johan Andrés Riaño Cardona, de 21.

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Tres de ellos fallecieron en el lugar, mientras que el cuarto murió posteriormente en el centro asistencial Paso La Manga.

Entre los heridos se encuentran tres hombres de 27, 28 y 47 años, quienes permanecen bajo atención médica.

Las primeras pesquisas apuntan a que el establecimiento también funcionaba como “una casa de lenocinio informal”. Las autoridades ordenaron el cierre temporal del local, en espera de una decisión definitiva por parte de las instancias competentes.

Las autoridades ordenaron el cierre temporal del local mientras definen su clausura definitiva - crédito Colprensa.

La Policía reveló que solamente una de las víctimas, Johan Andrés Riaño, tenía antecedentes judiciales por el delito de inasistencia alimentaria.

Para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables, los investigadores ya recopilaron material videográfico de cámaras instaladas dentro y fuera del establecimiento. La institución señaló que continúa con los operativos para dar con los autores del múltiple homicidio.

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Asesinan a tres personas en zona rural de Guachené: es la masacre 67 de 2026 en Colombia

El asesinato de tres personas en la vereda Guabal, zona rural de Guachené, Cauca, ha reavivado la preocupación por la seguridad en el norte del departamento.

El hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2026, cuando hombres armados irrumpieron en el sector, ejecutando a dos hombres y una mujer, cuyas identidades aún no han sido establecidas por las autoridades.

Violencia en Cauca: reportan la masacre número 67 del año en Guachené - crédito @Indepaz/X

Organizaciones de derechos humanos, como Indepaz, han confirmado que se trata de la masacre número 67 registrada en Colombia durante 2026. Los reportes indican que los atacantes actuaron de manera directa, generando temor y alarma entre los habitantes de la zona rural.

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Este episodio es parte de una serie de hechos violentos que afectan a Guachené y otros municipios del Cauca, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa siendo una amenaza.

Según la Defensoría del Pueblo, las alertas tempranas emitidas para la región advierten sobre la imposición de normas y formas de gobernanza ilegales por parte de actores armados, lo que representa un riesgo constante para la población civil.

La Defensoría resaltó que “el escenario de riesgo se fundamenta en la potencial ocurrencia de graves afectaciones a la población”, al advertir sobre la posibilidad de acciones violentas que no distinguen entre objetivos militares y civiles.

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La alerta 036/23 enfatizó que tanto las personas como los bienes de naturaleza civil se encuentran bajo amenaza, en contravención de los principios internacionales de proporcionalidad y precaución.

De acuerdo con Indepaz, en el área actúan estructuras como el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos, vinculados al Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas de carácter local. La persistencia de estos grupos ha sido señalada por organismos oficiales como un factor central en la continuidad de la violencia en el norte del Cauca.

Actualmente, la jurisdicción militar corresponde a la Tercera División del Ejército colombiano, que mantiene operaciones en la zona. Sin embargo, la capacidad de respuesta se ve desafiada por la compleja dinámica de actores armados y la multiplicidad de riesgos identificados previamente por las autoridades.

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