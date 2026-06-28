Juez ordena enviar a prisión a Karen Dayana Díaz Rivera y a Hernán Darío Cano González por desaparición forzada agravada de un taxista en Bogotá

Los hechos ocurrieron el 25 de diciembre en la localidad de Bosa, sur de la capital - crédito Fiscalía General de la Nación

Una jueza de control de garantías envió a prisión a Karen Dayana Díaz Rivera y Hernán Darío Cano González como presuntos responsables de la desaparición forzada de un taxista que responde al nombre de Jaiver Alexander Vega en el sur de Bogotá.

Según la Fiscalía General de la Nación, la víctima, de 42 años, entró el 19 de diciembre de 2025 a una barbería en Bosa y no hay registro de su salida.

La decisión se adoptó con base en elementos aportados por la Fiscalía, que ubicó el último rastro del hombre en un establecimiento comercial del sector. La víctima había salido de su casa esa mañana para cumplir actividades laborales.

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En la imputación, la Fiscalía reconstruyó la secuencia a partir de registros fílmicos y señaló: “El 25 (de diciembre), hacia las 10:40 a. m., el señor de 42 años salió de su residencia ubicada en la localidad de Bosa, manifestando que realizaría actividades relacionadas con su vehículo en su condición de taxista”.

La secuencia reconstruida por la Fiscalía

Karen Dayana Díaz Rivera y Hernán Darío Cano González fueron enviados a la cárcel - crédito Fiscalía General de la Nación

El ente acusador ubicó el momento en que el hombre ingresó al local: “Minutos después, hacia las 10:44 a. m., ingresó a un establecimiento tipo barbería ubicado en el lugar donde, conforme los registros fílmicos obtenidos legalmente, se evidencia la interacción con una mujer que puede ser en este caso la señora Karen Dayana Díaz Rivera”.

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Según esa versión, el ingreso quedó asociado a un episodio de agresión en el acceso al local. “Mediante actos de violencia física consistentes en forcejeo en la puerta del establecimiento, quien restringe su libre locomoción”, afirmó la Fiscalía al describir la escena captada por las cámaras.

La misma intervención sostuvo que dentro del establecimiento “al parecer estaría o se encontraría mejor el señor Hernán Darío Cano González”. Agregó que, tras esa acción, “proceden a cerrar el establecimiento sin que exista registro alguno de la salida del señor”.

Karen Dayana Díaz Rivera y Hernán Darío Cano González, como posibles responsables de la desaparición forzada de un taxista en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía indicó que esa es la última vez que se observa a la víctima: “Constituyéndose este el último momento en que se observa… en ese lugar y controlado… por terceros”. También aseguró que, desde ese punto, el material disponible no muestra al hombre saliendo del inmueble.

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Rastros de sangre y allanamiento

El relato oficial incorporó un segundo tramo de la línea de tiempo relacionado con rastros visibles frente al local: “A partir de las 10:48 a. m. se evidencian en el lugar manchas de sangre frente al establecimiento”.

En esa misma declaración, la Fiscalía afirmó que hubo acciones para eliminar rastros: “Acciones inmediatas, al parecer por parte de Karen Dayana Díaz Rivera, encaminadas a limpiar y eliminar dichos rastros utilizando agua, elementos de aseo y sustancias como cloro”.

Además de los videos, las diligencias posteriores incluyeron un registro y allanamiento en el inmueble. En ese procedimiento, equipos forenses y de policía judicial hallaron vestigios de sangre que, según los análisis de ADN, corresponden al hombre desaparecido.

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A la cárcel enviados acusados de la desaparición de un taxista en el sur de Bogotá en vísperas de la Navidad en 2025 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La Fiscalía sostuvo que durante el día “sí” se reportó “la presencia de terceros” a los dos investigados y describió “posteriores actos de limpieza adicionales” atribuidos a Cano González, “especialmente en el área donde previamente se habían identificado… esas manchas de sangre”.

Captura e imputación de cargos a los culpables

Díaz Rivera y Cano González fueron capturados por unidades de la Policía Nacional. Una fiscal de Gaula de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales les imputó desaparición forzada agravada, cargo que no fue aceptado.

Entre 2024 y 2026, las autoridades han atendido varios casos de desapariciones y hallazgos de taxistas, marcados principalmente por hurtos y hechos de intolerancia. Destacan dos casos recientes de impacto nacional en Bogotá, junto a otros reportes regionales.

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