Colombia

Juez ordena enviar a prisión a Karen Dayana Díaz Rivera y a Hernán Darío Cano González por desaparición forzada agravada de un taxista en Bogotá

La acusación sostiene que el conductor, de 42 años, fue visto por última vez el 19 de diciembre de 2025 tras ingresar a un local comercial, y que no aceptaron el cargo imputado por una fiscal de Gaula

Guardar
Google icon
---
Los hechos ocurrieron el 25 de diciembre en la localidad de Bosa, sur de la capital - crédito Fiscalía General de la Nación

Una jueza de control de garantías envió a prisión a Karen Dayana Díaz Rivera y Hernán Darío Cano González como presuntos responsables de la desaparición forzada de un taxista que responde al nombre de Jaiver Alexander Vega en el sur de Bogotá.

Según la Fiscalía General de la Nación, la víctima, de 42 años, entró el 19 de diciembre de 2025 a una barbería en Bosa y no hay registro de su salida.

La decisión se adoptó con base en elementos aportados por la Fiscalía, que ubicó el último rastro del hombre en un establecimiento comercial del sector. La víctima había salido de su casa esa mañana para cumplir actividades laborales.

PUBLICIDAD

En la imputación, la Fiscalía reconstruyó la secuencia a partir de registros fílmicos y señaló: “El 25 (de diciembre), hacia las 10:40 a. m., el señor de 42 años salió de su residencia ubicada en la localidad de Bosa, manifestando que realizaría actividades relacionadas con su vehículo en su condición de taxista”.

La secuencia reconstruida por la Fiscalía

Karen Dayana Díaz Rivera y Hernán Darío Cano González fueron enviados a la cárcel - crédito Fiscalía General de la Nación

El ente acusador ubicó el momento en que el hombre ingresó al local: “Minutos después, hacia las 10:44 a. m., ingresó a un establecimiento tipo barbería ubicado en el lugar donde, conforme los registros fílmicos obtenidos legalmente, se evidencia la interacción con una mujer que puede ser en este caso la señora Karen Dayana Díaz Rivera”.

PUBLICIDAD

Según esa versión, el ingreso quedó asociado a un episodio de agresión en el acceso al local. “Mediante actos de violencia física consistentes en forcejeo en la puerta del establecimiento, quien restringe su libre locomoción”, afirmó la Fiscalía al describir la escena captada por las cámaras.

La misma intervención sostuvo que dentro del establecimiento “al parecer estaría o se encontraría mejor el señor Hernán Darío Cano González”. Agregó que, tras esa acción, “proceden a cerrar el establecimiento sin que exista registro alguno de la salida del señor”.

---
Karen Dayana Díaz Rivera y Hernán Darío Cano González, como posibles responsables de la desaparición forzada de un taxista en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía indicó que esa es la última vez que se observa a la víctima: “Constituyéndose este el último momento en que se observa… en ese lugar y controlado… por terceros”. También aseguró que, desde ese punto, el material disponible no muestra al hombre saliendo del inmueble.

Rastros de sangre y allanamiento

El relato oficial incorporó un segundo tramo de la línea de tiempo relacionado con rastros visibles frente al local: “A partir de las 10:48 a. m. se evidencian en el lugar manchas de sangre frente al establecimiento”.

En esa misma declaración, la Fiscalía afirmó que hubo acciones para eliminar rastros: “Acciones inmediatas, al parecer por parte de Karen Dayana Díaz Rivera, encaminadas a limpiar y eliminar dichos rastros utilizando agua, elementos de aseo y sustancias como cloro”.

Además de los videos, las diligencias posteriores incluyeron un registro y allanamiento en el inmueble. En ese procedimiento, equipos forenses y de policía judicial hallaron vestigios de sangre que, según los análisis de ADN, corresponden al hombre desaparecido.

A la cárcel enviados acusados de la desaparición de un taxista en el sur de Bogotá en vísperas de la Navidad en 2025 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
A la cárcel enviados acusados de la desaparición de un taxista en el sur de Bogotá en vísperas de la Navidad en 2025 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La Fiscalía sostuvo que durante el día “sí” se reportó “la presencia de terceros” a los dos investigados y describió “posteriores actos de limpieza adicionales” atribuidos a Cano González, “especialmente en el área donde previamente se habían identificado… esas manchas de sangre”.

Captura e imputación de cargos a los culpables

Díaz Rivera y Cano González fueron capturados por unidades de la Policía Nacional. Una fiscal de Gaula de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales les imputó desaparición forzada agravada, cargo que no fue aceptado.

Entre 2024 y 2026, las autoridades han atendido varios casos de desapariciones y hallazgos de taxistas, marcados principalmente por hurtos y hechos de intolerancia. Destacan dos casos recientes de impacto nacional en Bogotá, junto a otros reportes regionales.

Temas Relacionados

Desaparición forzadaFiscalía General de la NaciónPolicía Nacional de ColombiaTaxista desaparecido en BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andi lanzó campaña de donaciones para apoyar a familias afectadas por los terremotos en Venezuela, así se puede sumar

Quienes deseen colaborar deben completar un formulario y especificar el tipo de ayuda que brindarán, de modo que la organización pueda coordinar la recolección

Andi lanzó campaña de donaciones para apoyar a familias afectadas por los terremotos en Venezuela, así se puede sumar

Luis Díaz, James Rodríguez y otros jugadores de la Selección Colombia enviaron mensajes de solidaridad para Venezuela

La plantilla del equipo sudamericano expresó sus mensajes de apoyo y solidaridad tras los movimientos telúricos presentados el miércoles 24 de junio de 2026, que ha dejado más de 1.400 fallecidos

Luis Díaz, James Rodríguez y otros jugadores de la Selección Colombia enviaron mensajes de solidaridad para Venezuela

Autoridades capturaron a un hombre con brazalete del Inpec tras un hurto en Teusaquillo: este era su prontuario

La detención se produjo en La Soledad luego de una denuncia ciudadana y la reacción de patrullas, con la recuperación de pertenencias avaluadas en cerca de $8 millones

Autoridades capturaron a un hombre con brazalete del Inpec tras un hurto en Teusaquillo: este era su prontuario

Otro golpe al narcotráfico: Incautaron una tonelada de cocaína y más de mil galones del alcaloide en operativo conjunto en Cumbal, Nariño

El director de la Policía Nacional resaltó que estas acciones debilitan las estructuras criminales y ratifican el compromiso institucional en la lucha antidrogas

Otro golpe al narcotráfico: Incautaron una tonelada de cocaína y más de mil galones del alcaloide en operativo conjunto en Cumbal, Nariño

Estos son los países con mayor proporción de adultos mayores: Colombia aún tiene una gran población joven, pero las proyecciones no son buenas

Para el año 2036, la población mayor de 60 años superará en número a las personas de 15 años o menos

Estos son los países con mayor proporción de adultos mayores: Colombia aún tiene una gran población joven, pero las proyecciones no son buenas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

Andrea Echeverri cuenta cómo enfrentó un cáncer de seno y por qué eligió una mastectomía bilateral: “Era muy agresivo”

Brigitte Baptiste contó cómo el respaldo de sus papás influyó en no terminar en la prostitución: “Mi familia era muy chévere”

Shakira vistió varios camisetas del Mundial 2026 para su más reciente ‘reel’ de “Dai Dai”, incluida la de Colombia

Deportes

Él es Nana Kwaku Bonsam, el ‘brujo’ hincha de Ghana, rival de Colombia en el Mundial 2026: maldijo a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo

Él es Nana Kwaku Bonsam, el ‘brujo’ hincha de Ghana, rival de Colombia en el Mundial 2026: maldijo a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo

Colombia dice «presente» en el Mundial 2026: jerarquía ante Portugal y el reto de Ghana

Así le fue a Colombia cuando se enfrentó a un equipo africano en la segunda fase de la Copa del Mundo: no le fue bien a la ‘Tricolor’

Así reaccionó la prensa internacional al empate de Colombia frente a Portugal en el Mundial 2026

Reviva todos los goles de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026