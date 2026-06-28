Estos son los países con mayor proporción de adultos mayores: Colombia aún tiene una gran población joven, pero las proyecciones no son buenas

El envejecimiento poblacional en Colombia avanza con rapidez: actualmente, el 15% de los habitantes son mayores de 60 años según cifras oficiales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento acelerado de la población en Colombia se ha convertido en un tema central para la planificación económica y social del país. En 2026, el territorio nacional cuenta con 8,1 millones de personas mayores de 60 años, lo que equivale al 15% de sus habitantes y marca una transformación profunda respecto a décadas anteriores.

La edad media en Colombia ya alcanza los 33 años, reflejando una transición demográfica que avanza con rapidez. Las proyecciones muestran que, hacia 2036, el número de adultos mayores de 60 años será superior al de menores de 15, un punto de inflexión que obligará a repensar políticas públicas, estrategias sanitarias y mecanismos de protección social.

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El reto demográfico global y su impacto en Colombia

La tendencia al envejecimiento poblacional es un fenómeno global que viene presionando a las economías mundiales y que, según las perspectivas recientes, se agudizará en las próximas décadas.

Datos del Banco Mundial confirman que países como Mónaco, Japón e Italia encabezan el listado de territorios con mayor proporción de adultos mayores: el 36,1% de los habitantes de Mónaco tienen más de 65 años.

Las proyecciones demográficas indican que, para 2036, los adultos mayores de 60 años superarán en número a los menores de 15 en el país - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Japón, la gran economía más envejecida del planeta, registra un 29,7% en ese grupo etario. En contraste, Colombia aparece en el puesto 96, con solo el 9,8% de su población mayor de 65 años, lo que la coloca todavía como una nación con estructura demográfica más joven respecto al promedio europeo o asiático.

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El envejecimiento demográfico implica una reducción de la población en edad productiva, un aumento de la presión sobre los sistemas de pensiones, salud y cuidados de largo plazo. En Colombia, aunque la proporción de adultos mayores es inferior a la de los países líderes en envejecimiento, el ritmo de crecimiento de este segmento es motivo de alerta para los organismos internacionales.

¿Por qué envejece la población colombiana?

El incremento sostenido de la esperanza de vida, que actualmente se sitúa en los 76 años, y la baja en la natalidad explican la transformación demográfica del país.

Colombia aún mantiene una estructura demográfica más joven en comparación con Europa y Asia, situándose en el puesto 96 por proporción de mayores de 65 años - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres representan el 55,5% del grupo de mayores de 60 años, mientras que los hombres constituyen el 44,5%. Según el Grupo Banco Mundial, este rápido envejecimiento requiere acciones multisectoriales urgentes, incluyendo el refuerzo de los sistemas de salud y el diseño de políticas de protección social sostenibles.

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De cara al futuro inmediato, se proyecta que para 2030 Colombia alcanzará cerca de 9,7 millones de adultos mayores, equivalentes al 17,5% de la población. Este cambio modificará la relación entre generaciones y la manera en que el Estado y la sociedad deben organizar el cuidado y la atención de los ciudadanos de mayor edad.

El país atraviesa una transición marcada por el aumento de la longevidad y el descenso de los nacimientos impulsado por razones económicas, políticas y ambientales, lo que se traduce en una sociedad cada vez más envejecida que demandará nuevos enfoques en salud, empleo y pensiones.

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El descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, que ya alcanza los 76 años, impulsan el crecimiento del grupo de adultos mayores - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas mundiales y desafíos para América Latina

Las Perspectivas de la Población Mundial 2024 estiman que la población global seguirá creciendo hasta un máximo de unos 10.300 millones hacia 2085, pero el peso relativo de los adultos mayores crecerá de manera acelerada. Para finales de la década de 2070, se prevé que habrá 2.200 millones de personas de 65 años o más, superando en número a los menores de 18 años.

Incluso en países de rápido crecimiento demográfico, como Colombia, se observa una tendencia sostenida al envejecimiento. El Banco Mundial advierte que los sistemas de salud y cuidados deberán adaptarse para garantizar la sostenibilidad de la protección social, incorporar nuevas tecnologías y asegurar el acceso equitativo a las prestaciones de jubilación, especialmente para las mujeres, quienes generalmente viven más tiempo.

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