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Él es Nana Kwaku Bonsam, el ‘brujo’ hincha de Ghana, rival de Colombia en el Mundial 2026: maldijo a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo

El curandero tradicional de Ghana ha sido uno de los personajes que ha llamado la atención de los aficionados en la Copa Mundial de la FIFA 2026

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Nana Kwaku Bonsam volvió al centro del Mundial 2026 tras el empate 0-0 entre Ghana e Inglaterra - crédito Peter Cziborra/Reuters
Nana Kwaku Bonsam volvió al centro del Mundial 2026 tras el empate 0-0 entre Ghana e Inglaterra - crédito Peter Cziborra/Reuters

La Selección de Ghana se clasificó como una de las mejores terceras de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

El equipo africano quedó en esa ubicación del grupo L del certamen mundialista, tras obtener cuatro puntos de nueve posibles, producto de una victoria ante Panamá (1-0), un histórico empate ante Inglaterra (0-0) y una derrota ante Croacia (1-2).

Tras ello, las “Estrellas Negras” tendrán un partido muy difícil en los dieciseisavos de final cuando se enfrenten a la Selección Colombia, uno de los equipos que ha llamado la atención de los aficionados en el mundo, un encuentro que se disputará en el Estadio Kansas City (Estados Unidos), el día 3 de julio de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (Hora colombiana).

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Pese al gran reto que le depara a la “Costa de Oro”, el equipo africano confía en sus capacidades futbolísticas para seguir avanzando de fase en la Copa del Mundo, con tal de llegar a igualar o superar su mejor participación que fue en Sudáfrica 2010 cuando llegó hasta los cuartos de final.

Ghana se enfrentará a Colombia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - crédito Reuters/Bill Streicher
Ghana se enfrentará a Colombia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - crédito Reuters/Bill Streicher

No obstante, la selección ghanesa cuenta con el respaldo de un aficionado que ha generado diversas reacciones entre los aficionados del balompié mundial.

Se trata de Nana Kwaku Bonsam, famoso curandero tradicional de Ghana que ha cobrado enorme notoriedad internacional por atribuirse supuestos “hechizos espirituales” sobre estrellas del fútbol mundial.

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Para la edición de Norteamérica, el “brujo” advirtió que había realizado un trabajo espiritual contra el delantero inglés Harry Kane, antes del encuentro entre Inglaterra y Ghana por la segunda fecha del grupo L que terminó sin goles.

Incluso, hubo una jugada donde el jugador del Bayern Múnich controló un balón dentro del área y su remate se fue por encima del arco. Para muchos usuarios, esa jugada quedó asociada de inmediato con las palabras de Bonsam.

“Estoy trabajando en Harry Kane. He demostrado de lo que soy capaz antes, así que sé qué trabajo debo hacer para detenerlo”, había declarado el curandero ghanés en declaraciones recogidas por el medio internacional Daily Star.

Tras el partido, Bonsam aseguró que ya no existía ninguna “maldición” sobre el delantero inglés, al que prometió llamar por su nombre a su hijo recién nacido, según declaró al medio inglés LBC.

Durante el partido ante Panamá, un hincha realizó un ritual que posteriormente significó el triunfo del conjunto africano; en redes sociales lo señalaron de ser el sacerdote ghanés - crédito Captura de Pantalla X
Durante el partido ante Panamá, un hincha realizó un ritual que posteriormente significó el triunfo del conjunto africano; en redes sociales lo señalaron de ser el sacerdote ghanés - crédito Captura de Pantalla X

Quién es Nana Kwaku Bonsam

Su nombre de nacimiento es Stephen Osei Mensah, nacido en 1973, en la región de Ashanti, en Ghana. El término “Nana” es un tratamiento honorífico frecuente en ese país y “Bonsam” suele traducirse como “diablo” o “demonio” en el idioma local.

Según versiones citadas por el medio internacional Deia, el propio Bonsam ha contado en entrevistas que su vida cambió tras sufrir graves quemaduras en una explosión de gas durante la adolescencia. A partir de esa experiencia, dijo haber abandonado la fe cristiana en la que fue educado para convertirse en sacerdote tradicional.

En cuanto a sus rituales futbolísticos, la fama internacional de Nana Kwaku Bonsam no empezó en el Mundial de 2026.

Nana Kwaku Bonsam ya había sido noticia en el Mundial de Brasil 2014 por afirmar que realizó trabajos espirituales contra Cristiano Ronaldo antes del duelo entre Portugal y Ghana - crédito Reuters/Nathan Ray Seebeck
Nana Kwaku Bonsam ya había sido noticia en el Mundial de Brasil 2014 por afirmar que realizó trabajos espirituales contra Cristiano Ronaldo antes del duelo entre Portugal y Ghana - crédito Reuters/Nathan Ray Seebeck

El sacerdote africano ya había sido noticia durante el Mundial de Brasil 2014, cuando sostuvo que había realizado trabajos espirituales contra Cristiano Ronaldo antes del duelo entre Portugal y Ghana.

En ese entonces, afirmó que el problema físico del portugués era una “lesión espiritual” imposible de detectar o curar por los médicos, según recogió Deia. La publicación recordó que Ronaldo llegó a aquel Mundial con una tendinitis rotuliana en la rodilla izquierda documentada por los servicios médicos de su club y de la selección portuguesa.

Los hechos no respaldaron aquella versión. El atacante portugués disputó los tres partidos de la fase de grupos y además marcó contra “Las Estrellas Negras”, un antecedente que desde entonces acompaña cada nueva aparición pública del sacerdote ghanés.

Doce años después, Bonsam ve con grandes posibilidades de que los Lusos se puedan llevar la Copa del Mundo, según declaró en una entrevista con el canal británico LBC.

El brujo ghanés había maldecido al delantero inglés Harry Kane - crédito @nanakwakubonsam/Instagram
El brujo ghanés había maldecido al delantero inglés Harry Kane - crédito @nanakwakubonsam/Instagram

Otros rituales en el Mundial de 2026

Los actos de Bonsam no solo han sido efectuados para el partido contra Inglaterra. Durante el partido entre Ghana y Panamá se difundió un video en el que se veía a un aficionado esparciendo un polvo blanco en las tribunas en los minutos finales; poco después llegó el gol de la victoria del equipo africano y la grabación se multiplicó en las redes sociales.

Igualmente, en el partido entre Ghana y Croacia, la transmisión oficial enfocó a Bonsam mientras el VAR revisaba el gol del empate parcial de Derrick Luckassen. Cuando la jugada fue validada, el sacerdote celebró en la tribuna una acción que había llegado a los 72 minutos. Pese a ello, los europeos terminaron llevándose la victoria por 2-1.

Por el momento, Nana Kwaku Bonsam no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el partido de su selección ante Colombia, aunque no se descarta que realice este tipo de actos para contrarrestar a uno de los equipos con mejor desempeño en esta edición mundialista.

Con estos actos, Nana Kwaku Bonsam busca que Ghana pueda tener una gran presentación en el Mundial 2026 - crédito @nanakwakubonsam/Instagram
Con estos actos, Nana Kwaku Bonsam busca que Ghana pueda tener una gran presentación en el Mundial 2026 - crédito @nanakwakubonsam/Instagram

El equipo cafetero llega con buenas sensaciones, tras terminar líder del grupo K, en la que se encontraban Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

La Tricolor cuenta con grandes figuras en su plantilla como Luis Díaz, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Arias, entre otros.

Será la segunda vez que Colombia se enfrente a un equipo africano en una fase definitiva del campeonato del mundo. La primera fue en 1990 en el que cayeron ante Camerún en los octavos de final por un marcador de 2-1.

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