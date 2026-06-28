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Así reaccionó la prensa internacional al empate de Colombia frente a Portugal en el Mundial 2026

El combinado de Néstor Lorenzo logró superar como primera del grupo K, donde se enfrentará a Ghana por los dieciseisavos de final

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Colombia empató 0-0 con Portugal en Miami y terminó primera del Grupo K - crédito Sam Navarro/Reuters
Colombia empató 0-0 con Portugal en Miami y terminó primera del Grupo K - crédito Sam Navarro/Reuters

El 27 de junio de 2026, la selección Colombia aseguró la primera posición del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, tras empatar sin goles ante Portugal en el estadio Miami.

De esta forma, los “Cafeteros” se alistan para lo que será el duelo ante Ghana, por los dieciseisavos de final de la cita mundialista en el Estadio de Kansas City, el 3 de julio de 2026.

El rendimiento de la ‘Tricolor’ y de los ‘Lusos’, así como la jugada polémica en la que al defensa Davinson Sánchez le anularon un gol que pudo dar la victoria al equipo sudamericano, fueron los temas de debate en la información que entregó la prensa internacional frente a uno de los encuentros más esperados del certamen mundialista.

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El VAR anuló un gol de Davinson Sánchez en el minuto 90 por un fuera de juego milimétrico y dejó a Colombia sin la victoria - crédito REUTERS/Paul Childs
El VAR anuló un gol de Davinson Sánchez en el minuto 90 por un fuera de juego milimétrico y dejó a Colombia sin la victoria - crédito REUTERS/Paul Childs

La BBC de Londres detalló en su análisis el protagonismo que tuvo James Rodríguez en el encuentro ante los europeos, señalando que fue una de las mejores versiones del mediocampista colombiano desde su recordada participación en el Mundial de Brasil 2014.

James, que disputaba su undécima Copa del Mundo, un récord para Colombia, recordó a su mejor versión de 2014, liderando a su selección con calidad y entrega (completó 38 pases en el último tercio del campo) antes de ser sustituido entre una ovación de pie”, indicó el diario británico.

Por el lado de Portugal, la prensa inglesa destacó al volante Bruno Fernandes como eje vital del encuentro, destacando su opción de gol, en la que definió a quemarropa pero que fue detenido por el portero Camilo Vargas.

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Wayne Rooney cuestionó en BBC One la anulación del gol de Davinson Sánchez y elogió las atajadas de Diogo Costa - crédito Captura de Pantalla BBC London
Wayne Rooney cuestionó en BBC One la anulación del gol de Davinson Sánchez y elogió las atajadas de Diogo Costa - crédito Captura de Pantalla BBC London

En cuanto al rendimiento de la estrella portuguesa, Cristiano Ronaldo, la BBC sostuvo que su papel en el partido ante Colombia fue “de una figura secundaria”, ya que venía de marcar dos goles en el 5-0 sobre Uzbekistán y afirmó: “Estoy de vuelta”.

Frente al gol anulado de Davinson Sánchez, el diario inglés enfatizó: “Si bien la jugada fue fuera de juego según el reglamento y no afectó la clasificación del grupo, impidió que Colombia obtuviera una victoria que habría merecido por el desarrollo del juego y dejó un sabor amargo”.

Incluso, el reconocido exjugador inglés Wayne Rooney criticó la decisión del colegiado. “Está en regla, no me importa lo que me digan ni la información que me den (...) Eso no puede ser fuera de juego. Imagínense que ese gol decidiera si Colombia pasaba o no a la siguiente ronda”, comentó al medio citado.

A Bola destacó a Jhon Arias y a Santiago Arias por el dominio del costado derecho de Colombia en ataque y defensa - Captura de Pantalla Abola
A Bola destacó a Jhon Arias y a Santiago Arias por el dominio del costado derecho de Colombia en ataque y defensa - Captura de Pantalla Abola

Por su parte, el medio portugués Abola resaltó la labor del defensa Santiago Arias y del volante Jhon Arias, que recibieron una calificación de 6 y 7 puntos respectivamente, al señalar que “ambos dominaron el costado derecho en ataque y defensa”.

Sobre el papel que realizó el volante del Palmeiras de Brasil, el medio luso destacó: “Fue uno de los jugadores más destacados del partido, provocando escalofríos entre los aficionados portugueses en las gradas con su velocidad. Le faltó algo de precisión en la definición, al igual que a sus compañeros, pero fue uno de los jugadores más activos sobre el terreno de juego (...) Reemplazó a un discreto Luis Díaz como el mejor jugador del partido”.

También apuntó que los colombianos “buscaron el remate de media distancia, con intentos de James Rodríguez y Gustavo Puerta”.

No obstante, el medio europeo cuestionó al defensa central Jhon Lucumi, “por un error que casi termina en gol de Bruno (Fernandes) cerca del descanso”.

La Gazzetta dello Sport destacó un show de James Rodríguez y le puso nota 7 en el partido entre Colombia y Portugal - Captura de Pantalla Gazzeta Dello Sports
La Gazzetta dello Sport destacó un show de James Rodríguez y le puso nota 7 en el partido entre Colombia y Portugal - Captura de Pantalla Gazzeta Dello Sports

Por último, La Gazzeta Dello Sport de Italia resaltó el trabajo realizado por el cuadro dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

El medio destacó un “show” de James Rodríguez con nota de siete puntos, mientras que el portugués Cristiano Ronaldo fue uno de los reprobados con cinco.

Según la publicación italiana, el equipo sudamericano acumuló varias valoraciones positivas, con menciones para Jhon Arias y Juan Fernando Quintero. En el conjunto de Roberto Martínez, el jugador mejor puntuado fue el arquero Diogo Costa.

El diario también señaló que, además del capitán, quedaron por debajo de las expectativas Bruno Fernandes y Nuno Mendes.

El cruce de octavos definió que Colombia jugará ante Ghana en Kansas City y que Portugal enfrentará a Croacia - crédito Reuters/Nathan Ray Seebeck
El cruce de octavos definió que Colombia jugará ante Ghana en Kansas City y que Portugal enfrentará a Croacia - crédito Reuters/Nathan Ray Seebeck

Así quedó el grupo K del Mundial 2026

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