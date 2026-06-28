Colombia dice «presente» en el Mundial 2026: jerarquía ante Portugal y el reto de Ghana

Hacemos un balance detallado de la última presentación de la Selección Colombia. Analizamos el planteamiento táctico, el nivel individual de los jugadores y las claves de este proceso deportivo - crédito Carolina Castellanos/Infobae Colombia

Faltarán calificativos para describir el trabajo de la Selección Colombia en el partido ante Portugal, en el cierre de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026. Y les digo que faltan calificativos por el trabajo serio, contundente y muy organizado que tuvo el técnico Néstor Lorenzo a la hora de presentar no solamente el once titular —que además tuvo tres cambios con relación a los partidos anteriores—, sino también las funciones en el campo que terminaron teniendo varios de estos jugadores que fueron novedad y que cumplieron a cabalidad. Diez puntos para varios de esos deportistas.

Arrancamos, por supuesto, con el trabajo de Camilo Vargas, porque había dejado algunas dudas. Dudas que terminan siendo despejadas después del partido de hoy con un remate a quemarropa, con una terminada de jugadas que lograba desviar y que terminó entregándole uno de los rótulos más importantes del partido, siendo destacado por su nivel. Mostró seriedad, fortaleza y eso hoy lo tiene en el protagonismo de esta Selección Colombia.

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Pero si nos vamos más adelante: Jhon Lucumí y Davinson Sánchez, ¡qué par de centrales tenemos en esta Copa del Mundo! Jugadores serios a quienes nunca les ganaron la espalda, que siempre achicaron a tiempo a los jugadores de Portugal y que estuvieron siempre pendientes de la marca de, sí, uno de los referentes del mundo: Cristiano Ronaldo. No fue marca individual, fue marca escalonada. «Vas tú, voy yo, pero marcamos la zona, no lo dejamos libre y estamos pendientes siempre de doblar la marcación», y sobre todo, tener seriedad a la hora de enfrentarse a esos jugadores. Porque no solamente Cristiano; João Félix también fue protagonista. Tuvo en varias oportunidades la opción de llegar con peligro sobre el arco de Camilo Vargas y siempre alguno, o Lucumí o Davinson, terminaron bloqueando esa llegada.

Ahora, Deiver cumpliendo, siendo también otra de las novedades; pero el partido de Santiago Arias no tiene comparación, porque en realidad cumplió su función también en marca. Salió metiendo balones importantes al área de peligro ya de la Selección Colombia y ahí demostró por qué también es uno de los jugadores a tener en cuenta en esta Copa del Mundo. Y es que la responsabilidad tenía que hacer las veces de un Daniel Muñoz que termina siendo suplente —el que ha sido el goleador de esta Copa del Mundo—, una responsabilidad grandísima. Y con todo eso respondió Santiago Arias, que está diciendo: «Ey, profe Lorenzo, cuando me necesite, aquí estoy». Y lo demostró con sacrificio, con orden táctico también y con la manera de poder decir: en la defensa también marcamos. O mejor, marcamos, pero también vamos al ataque.

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Hacemos un balance detallado de la última presentación de la Selección Colombia. Analizamos el planteamiento táctico, el nivel individual de los jugadores y las claves de este proceso deportivo - crédito Carolina Castellanos/Infobae Colombia

El mediocampo con Gustavo Puerta, sin lugar a dudas, sigue siendo un estandarte, porque acompañando a Jefferson Lerma —que hoy se vio un poco quedado físicamente—, después logró acompañarse de la mejor manera. Y eso, lo de Puerta en salida, en marca y en la manera de autohabilitarse para empezar una jugada, termina siendo determinante para la tricolor. Otro de los puntos altos, hay que decir, es Jhon Arias, el jugador del Palmeiras, que vuelve a ser protagonista, no solamente en la banda, sino también jugando como interior por el costado izquierdo. Logró hacerlo además en las dos bandas, interiorizando su juego. Creo que fue la mejor presentación que hasta hoy ha hecho Jhon Arias, asociándose con grandes de sus compañeros, como el caso de Puerta, como el caso de James, saliendo con su rapidez característica, que es un punto muy importante. Físicamente, Jhon Arias se ve entero, se ve con ganas de poder seguir jugando y esto va a ser fundamental para las rondas definitivas.

Tal vez los puntos bajos hoy, sí, son los grandes referentes: James Rodríguez y Luis Díaz; y los dos por lo mismo: la temporada. Uno, por el desgaste físico y la cantidad de partidos, y el otro, porque casi no los tuvo. Se le está notando a James Rodríguez la falta de regularidad y eso se ve en la imprecisión que tiene en algunas ocasiones del partido, en la mala entrega y en la mala decisión, que puede ser fundamental también en el mediocampo de la selección. Y en Luis Díaz sí ya se ve un desgaste físico. Claro, termina corriendo y eso es lo importante y eso es lo que la gente ve, pero la toma de decisiones también obedece al cansancio que llega a tener. En algunas oportunidades Luis Díaz terminó decidiendo mal, y eso influye mucho en el juego de la Selección Colombia. Sabemos que es el revulsivo, sabemos que es el hombre importante, pero necesita también estos días de descanso para concentrarse mentalmente en volver a ser ese jugador determinante, ese jugador que con Colombia lo vimos muy fundamental ante Argentina y ante Brasil, consiguiendo importantes resultados ante estas dos siempre rivales.

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Ahora, si nos vamos adelante, Jhon Córdoba tuvo una muy buena presentación, siendo también referente y novedad en la nómina titular. Después entró Luis Javier Suárez y, ¿saben algo?, le faltaba ser suplente para que entrara tan revulsivo como lo hizo, para que entrara con la actitud con la que llegó al segundo tiempo y que generó varias opciones de pelota de gol. Eso va a ser importante y ese fue un jaloncito de orejas para Luis Javier, para decirle: «Mira, hay otro hombre que puede llegar por ti». Pero Luis Javier después entró y demostró también las capacidades que tiene.

Hacemos un balance detallado de la última presentación de la Selección Colombia. Analizamos el planteamiento táctico, el nivel individual de los jugadores y las claves de este proceso deportivo - crédito Carolina Castellanos/Infobae Colombia

En general, este es un equipo serio. Colombia le dijo a una de las favoritas: «Presente». ¿Y ahora qué tiene que hacer en dieciseisavos de final enfrentando, sí, a la Ghana de Carlos Queiroz? Ese entrenador que estuvo en nuestro país y que terminó saliendo muy mal después, si recordarán, del seis a uno enfrentando a Ecuador. Ahora necesita Colombia revalidar ante los equipos africanos que tiene con qué; pero después del partido serio ante Portugal, debería y tendría la obligación de estar en la siguiente fase, porque lo que hizo Colombia fue ir de menos a más: con orden, con funciones claras, con posibilidades y herramientas tácticas distintas para cambiar de módulos dentro de los mismos partidos o al partido siguiente, con la posibilidad de mover hombres que fueron importantes, y ahí es donde entra a jugar un papel primordial Néstor Lorenzo. Néstor Lorenzo es el líder de este equipo, es el líder de estas posibilidades, es quien verdaderamente está entregando buenas y nuevas opciones a esta Selección Colombia que quiere y tiene con qué ser protagonista.

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Sí, Colombia miró a los ojos a Portugal; ahora tiene que salir a mirar a los ojos a Ghana, que tiene un ingrediente adicional por lo que les contaba de Queiroz, pero cuyas características con relación a Congo no varían mucho: equipo físico, equipo rápido, equipo que contragolpea, equipo al que no le gusta la tenencia de la pelota, pero que puede ser determinante en el área de Camilo Vargas. Por eso hoy Colombia, si verdaderamente necesita y quiere ser protagonista, va a tener que demostrarlo, porque después del partido que le hizo a Portugal, tiene la obligación de salir a hacer exactamente lo mismo ante la selección de Ghana.

Tras un gran cierre de grupo, el verdadero reto empieza ahora en los dieciseisavos de final - crédito ilustrativa Infobae

Ese partido va a ser en Kansas City el 3 de julio a las ocho y treinta de la noche, hora de Colombia. Ahí seguramente se verá también el acompañamiento de los hinchas, porque ese es otro aspecto: ¡qué cantidad de colombianos! Las camisetas amarillas se tomaron las calles de Miami y ahora esperan hacerlo también en las calles de Kansas, en donde realmente viene el reto real de la Selección Colombia. Para muchos, hasta ahora empieza el mundial y ahora es que verdaderamente sabemos para qué está el equipo nacional después de lo que ocurrió en la primera fase. ¿Tiene jugadores? Sí. ¿Tiene entrenador? Lo ha demostrado. ¿Tiene herramientas? Las tiene. Ahora necesita organizarse de la mejor manera y buscar, mostrar y desafiar realmente a quienes hoy decían que Colombia no estaba ni siquiera para estar entre las favoritas. Colombia hoy dice presente y dice: «Sí, quiero estar en los lugares determinantes de este Mundial de 2026».

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