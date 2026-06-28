Juliana Guerrero, la polémica funcionaria del Gobierno Petro, se fue a apoyar a la Selección Colombia en el Mundial

La joven cesarense estuvo en la zona Fan Fest de Miami - crédito @jguerrero112/Instagram

Miles de colombianos acudieron a Estados Unidos y México para apoyar a la Selección Colombia, de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tanto celebridades públicas como ciudadanía en general se han congregado en Norteamérica para observar de primera mano la presentación del equipo cafetero en el certamen mundialista, al que no estaba presente desde 2018.

Sin embargo, entre los miles de aficionados del país sudamericano, hubo una mujer que ha llamado la atención debido a que enfrenta problemas con la justicia.

Se trata de Juliana Guerrero, la joven activista política y exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro, que es investigada por presunta falsificación de títulos universitarios.

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La polémica exfuncionaria estuvo presente en el Fan Fest de Miami (Estados Unidos) - crédito @soy_juliana_g/Instagram

La mujer, oriunda de Valledupar, fue vista en la zona Fan Fest de Miami, instalada para el juego de Colombia vs. Portugal, encuentro que se disputó en el Estadio Miami el día sábado 27 de junio de 2026.

Así lo reveló el periodista Jacobo Solano en una serie de fotografías que la joven había publicado en su cuenta de Instagram y que el comunicador reveló en X. Las imágenes muestran a Guerrero posando con una bandera de Colombia, con una camiseta azul marino bordeado de dorado, rodeada de otros aficionados de la Tricolor.

Juliana Guerrero apareció vestida con una de las camisas suplentes de la Selección Colombia - crédito @soy_juliana_g/Instagram

Así mismo, publicó un video donde estaría caminando hacia la zona de aficionados para disfrutar del encuentro futbolístico que terminó sin goles. En su post, Guerrero se refirió a la jugada polémica del partido, en la que le fue anulado un gol al defensa colombiano Davinson Sánchez, a tal punto de compararlo con el gol de Mario Alberto Yepes en Brasil 2014.

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“¿Será este el gol de Yepes del mundial? No me echen la sal!!”, indicó la polémica exfuncionaria en sus redes sociales.

Las fotografías de la joven funcionaria desataron una oleada de reacciones en las redes sociales. La mayoría han sido críticas hacia la administración de Gustavo Petro, así como a las autoridades, al considerar que la joven exfuncionaria enfrenta un proceso ante la justicia colombiana.

Juliana Guerrero estuvo presente en la zona de aficionados para disfrutar del duelo Colombia vs. Portugal - crédito @soy_juliana_g/Instagram

Había hecho una ‘pijamatón’ en campaña presidencial

Esta es la primera vez que Juliana Guerrero es vista por la opinión pública tras las elecciones presidenciales que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella.

A principios de junio de 2026, la joven exfuncionaria había estado liderando actividades en favor de la campaña del entonces candidato presidencial Iván Cepeda al interior de la Universidad Popular del Cesar (UPC).

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Según reveló el periodista Jacobo Solano en un video difundido en X, la funcionaria del Ejecutivo apareció en la sede de Valledupar junto a su hermana Verónica Guerrero. En las imágenes se las ve caminando por el campus, mientras se desarrollaba una actividad de respaldo electoral al aspirante del Pacto Histórico.

Juliana Guerrero participó en el plantón a favor del entonces candidato Iván Cepeda - crédito @JACOBOSOLANOC/X

En el video se escuchan consignas para invitar a votar por Iván Cepeda y por Aida Quilcué en la segunda vuelta presidencial.

Uno de los cánticos decía: “La U no se duerme, la U se despierta, parado en segunda a votar por Cepeda”. El material también muestra a varios asistentes vestidos con pijama y una pancarta del candidato, en una puesta en escena que, según Solano, fue planteada como una “pijamatón”.

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Otra grabación difundida por el periodista muestra a Guillermo Echavarría, rector suspendido de la institución, dirigiéndose a los asistentes y dándoles indicaciones sobre cómo ubicarse dentro del plantón. Esa secuencia añadió un nuevo elemento a un acto que, de acuerdo con las versiones recogidas, reunió a personas vinculadas tanto a la universidad como al Gobierno nacional.

Juliana Guerrero estuvo con su hermana Verónica liderado la actividad en el campus - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Según fuentes de directivas de la UPC consultadas por Semana, entre quienes asistieron y promovieron la actividad habría contratistas y funcionarios de la universidad y del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Según la investigación del periodista Jacobo Solano, la presencia de Juliana Guerrero y de su hermana a la sede universitaria en Cesar obedecería a una orden presidencial de urgencia, debido a que en la región, el candidato del Pacto Histórico, pese a tener mayor votación, solo sacó 600 votos de diferencia en la primera vuelta ante De la Espriella.

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