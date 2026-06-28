Colombia

Juliana Guerrero, la polémica funcionaria del Gobierno Petro, se fue a apoyar a la Selección Colombia en el Mundial

La joven activista, que enfrenta cargos por presunta falsificación de títulos universitarios, estuvo presente en la zona Fan Fest de Miami disfrutando del partido entre Colombia y Portugal

Guardar
Google icon
El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram
La joven cesarense estuvo en la zona Fan Fest de Miami - crédito @jguerrero112/Instagram

Miles de colombianos acudieron a Estados Unidos y México para apoyar a la Selección Colombia, de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tanto celebridades públicas como ciudadanía en general se han congregado en Norteamérica para observar de primera mano la presentación del equipo cafetero en el certamen mundialista, al que no estaba presente desde 2018.

Sin embargo, entre los miles de aficionados del país sudamericano, hubo una mujer que ha llamado la atención debido a que enfrenta problemas con la justicia.

Se trata de Juliana Guerrero, la joven activista política y exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro, que es investigada por presunta falsificación de títulos universitarios.

PUBLICIDAD

La polémica exfuncionaria estuvo presente en el Fan Fest de Miami (Estados Unidos) - crédito @soy_juliana_g/Instagram
La polémica exfuncionaria estuvo presente en el Fan Fest de Miami (Estados Unidos) - crédito @soy_juliana_g/Instagram

La mujer, oriunda de Valledupar, fue vista en la zona Fan Fest de Miami, instalada para el juego de Colombia vs. Portugal, encuentro que se disputó en el Estadio Miami el día sábado 27 de junio de 2026.

Así lo reveló el periodista Jacobo Solano en una serie de fotografías que la joven había publicado en su cuenta de Instagram y que el comunicador reveló en X. Las imágenes muestran a Guerrero posando con una bandera de Colombia, con una camiseta azul marino bordeado de dorado, rodeada de otros aficionados de la Tricolor.

Juliana Guerrero apareció vestida con una de las camisas suplentes de la Selección Colombia - crédito @soy_juliana_g/Instagram
Juliana Guerrero apareció vestida con una de las camisas suplentes de la Selección Colombia - crédito @soy_juliana_g/Instagram

Así mismo, publicó un video donde estaría caminando hacia la zona de aficionados para disfrutar del encuentro futbolístico que terminó sin goles. En su post, Guerrero se refirió a la jugada polémica del partido, en la que le fue anulado un gol al defensa colombiano Davinson Sánchez, a tal punto de compararlo con el gol de Mario Alberto Yepes en Brasil 2014.

PUBLICIDAD

“¿Será este el gol de Yepes del mundial? No me echen la sal!!”, indicó la polémica exfuncionaria en sus redes sociales.

Las fotografías de la joven funcionaria desataron una oleada de reacciones en las redes sociales. La mayoría han sido críticas hacia la administración de Gustavo Petro, así como a las autoridades, al considerar que la joven exfuncionaria enfrenta un proceso ante la justicia colombiana.

Juliana Guerrero estuvo presente en la zona de aficionados para disfrutar del duelo Colombia vs. Portugal - crédito @soy_juliana_g/Instagram
Juliana Guerrero estuvo presente en la zona de aficionados para disfrutar del duelo Colombia vs. Portugal - crédito @soy_juliana_g/Instagram

Había hecho una ‘pijamatón’ en campaña presidencial

Esta es la primera vez que Juliana Guerrero es vista por la opinión pública tras las elecciones presidenciales que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella.

A principios de junio de 2026, la joven exfuncionaria había estado liderando actividades en favor de la campaña del entonces candidato presidencial Iván Cepeda al interior de la Universidad Popular del Cesar (UPC).

Según reveló el periodista Jacobo Solano en un video difundido en X, la funcionaria del Ejecutivo apareció en la sede de Valledupar junto a su hermana Verónica Guerrero. En las imágenes se las ve caminando por el campus, mientras se desarrollaba una actividad de respaldo electoral al aspirante del Pacto Histórico.

Juliana Guerrero participó en el plantón a favor del entonces candidato Iván Cepeda - crédito @JACOBOSOLANOC/X
Juliana Guerrero participó en el plantón a favor del entonces candidato Iván Cepeda - crédito @JACOBOSOLANOC/X

En el video se escuchan consignas para invitar a votar por Iván Cepeda y por Aida Quilcué en la segunda vuelta presidencial.

Uno de los cánticos decía: “La U no se duerme, la U se despierta, parado en segunda a votar por Cepeda”. El material también muestra a varios asistentes vestidos con pijama y una pancarta del candidato, en una puesta en escena que, según Solano, fue planteada como una “pijamatón”.

Otra grabación difundida por el periodista muestra a Guillermo Echavarría, rector suspendido de la institución, dirigiéndose a los asistentes y dándoles indicaciones sobre cómo ubicarse dentro del plantón. Esa secuencia añadió un nuevo elemento a un acto que, de acuerdo con las versiones recogidas, reunió a personas vinculadas tanto a la universidad como al Gobierno nacional.

Juliana Guerrero estuvo con su hermana Verónica liderado la actividad en el campus - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Según fuentes de directivas de la UPC consultadas por Semana, entre quienes asistieron y promovieron la actividad habría contratistas y funcionarios de la universidad y del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Según la investigación del periodista Jacobo Solano, la presencia de Juliana Guerrero y de su hermana a la sede universitaria en Cesar obedecería a una orden presidencial de urgencia, debido a que en la región, el candidato del Pacto Histórico, pese a tener mayor votación, solo sacó 600 votos de diferencia en la primera vuelta ante De la Espriella.

Temas Relacionados

Juliana GuerreroSelección ColombiaMundial de FútbolGobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andi lanzó campaña de donaciones para apoyar a familias afectadas por los terremotos en Venezuela, así se puede sumar

Quienes deseen colaborar deben completar un formulario y especificar el tipo de ayuda que brindarán, de modo que la organización pueda coordinar la recolección

Andi lanzó campaña de donaciones para apoyar a familias afectadas por los terremotos en Venezuela, así se puede sumar

Luis Díaz, James Rodríguez y otros jugadores de la Selección Colombia enviaron mensajes de solidaridad para Venezuela

La plantilla del equipo sudamericano expresó sus mensajes de apoyo y solidaridad tras los movimientos telúricos presentados el miércoles 24 de junio de 2026, que ha dejado más de 1.400 fallecidos

Luis Díaz, James Rodríguez y otros jugadores de la Selección Colombia enviaron mensajes de solidaridad para Venezuela

Autoridades capturaron a un hombre con brazalete del Inpec tras un hurto en Teusaquillo: este era su prontuario

La detención se produjo en La Soledad luego de una denuncia ciudadana y la reacción de patrullas, con la recuperación de pertenencias avaluadas en cerca de $8 millones

Autoridades capturaron a un hombre con brazalete del Inpec tras un hurto en Teusaquillo: este era su prontuario

Otro golpe al narcotráfico: Incautaron una tonelada de cocaína y más de mil galones del alcaloide en operativo conjunto en Cumbal, Nariño

El director de la Policía Nacional resaltó que estas acciones debilitan las estructuras criminales y ratifican el compromiso institucional en la lucha antidrogas

Otro golpe al narcotráfico: Incautaron una tonelada de cocaína y más de mil galones del alcaloide en operativo conjunto en Cumbal, Nariño

Estos son los países con mayor proporción de adultos mayores: Colombia aún tiene una gran población joven, pero las proyecciones no son buenas

Para el año 2036, la población mayor de 60 años superará en número a las personas de 15 años o menos

Estos son los países con mayor proporción de adultos mayores: Colombia aún tiene una gran población joven, pero las proyecciones no son buenas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

Andrea Echeverri cuenta cómo enfrentó un cáncer de seno y por qué eligió una mastectomía bilateral: “Era muy agresivo”

Brigitte Baptiste contó cómo el respaldo de sus papás influyó en no terminar en la prostitución: “Mi familia era muy chévere”

Shakira vistió varios camisetas del Mundial 2026 para su más reciente ‘reel’ de “Dai Dai”, incluida la de Colombia

Deportes

Él es Nana Kwaku Bonsam, el ‘brujo’ hincha de Ghana, rival de Colombia en el Mundial 2026: maldijo a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo

Él es Nana Kwaku Bonsam, el ‘brujo’ hincha de Ghana, rival de Colombia en el Mundial 2026: maldijo a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo

Colombia dice «presente» en el Mundial 2026: jerarquía ante Portugal y el reto de Ghana

Así le fue a Colombia cuando se enfrentó a un equipo africano en la segunda fase de la Copa del Mundo: no le fue bien a la ‘Tricolor’

Así reaccionó la prensa internacional al empate de Colombia frente a Portugal en el Mundial 2026

Reviva todos los goles de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026