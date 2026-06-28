Colombia y Portugal convocaron celebridades y figuras políticas de todo el mundo en Miami

Gainni Infantino, el director del FBI Kash Patel y Ramón Jesurún estuvieron entre las celebridades que presenciaron el empate sin goles entre Colombia y Portugal - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES via Reuters

El partido entre Colombia y Portugal, disputado el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, terminó con un empate sin goles que le bastó a los cafeteros para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 como líderes del Grupo K.

Colombia fue el equipo más dominante a lo largo de los 90 minutos: creó las ocasiones más claras, presionó con intensidad y estuvo a punto de llevarse la victoria en el tiempo de descuento con un cabezazo de Davinson Sánchez que el VAR anuló por fuera de juego. El portero portugués Diogo Costa fue figura con seis atajadas, más que en los dos partidos anteriores juntos, según reportó ESPN.

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El encuentro fue de los más exigentes del torneo para ambas selecciones. Colombia llegó como líder del grupo con seis puntos, tras victorias sobre la República Democrática del Congo y Uzbekistán. Portugal, con cuatro unidades, necesitaba ganar para arrebatarle el primer puesto.

Ante 64.478 espectadores y con las gradas teñidas de amarillo, el empate —más allá de la polémica por el fuera de lugar de Sánchez— fue suficiente para que los dirigidos por Néstor Lorenzo confirmaran su enfrentamiento en dieciseisavos de final ante un mejor tercero. En este caso, la Selección de Ghana.

El partido fue el más solicitado de los 72 encuentros de la fase de grupos: la FIFA registró cinco millones de peticiones de entradas en las primeras 24 horas de la venta, y las reventas llegaron a superar los 7.000 dólares, según informó FOX Sports durante la transmisión. Esa demanda se reflejó en las tribunas, donde figuras del deporte, la política, el entretenimiento y las redes sociales convirtieron el estadio en un escaparate de alto perfil.

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Marco Rubio estuvo presente en el partido, en el mismo palco que Infantino - crédito Paul Childs/REUTERS

En la dimensión política, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ingresó al estadio poco después de las 7:00 p. m. por una entrada lateral reservada para invitados de alto perfil. Lo acompañaban su esposa, Jeanette Rubio, de origen colombiano, y los empresarios del fútbol Jorge y José Mas, dueños del Inter Miami.

Rubio fue ubicado en una suite junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al director del FBI, Kash Patel. Fue la segunda vez que el jefe de la diplomacia estadounidense asistió a un partido del torneo, tras haber presenciado el debut de Estados Unidos ante Paraguay en Los Ángeles el 13 de junio. En el mismo palco estaba presente Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

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También estuvo presente el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, y hasta se tomó fotos con aficionados a las afueras del estadio antes de ingresar a su tribuna.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estuvo entre los asistentes al partido entre Colombia y Portugal en Miami - crédito @ficogutierrez/Instagram

Del mundo del entretenimiento, el actor Matt Damon fue captado por la transmisión oficial, mientras departía con su colega Jhon Leguizamo. El cantante colombiano Ryan Castro también estuvo en el estadio.

Tampoco faltó el creador de contenido IShowSpeed, uno de los streamers con mayor audiencia del mundo y conocido seguidor de Cristiano Ronaldo. Este transmitió el partido en vivo desde el estadio a través de su canal de YouTube. Su presencia fue reportada por Times of India y por la señal de FOX Sports, que difundió sus reacciones durante el encuentro y con la que viene colaborando en lo corrido del Mundial.

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Entre las figuras del deporte, Carlos “El Pibe” Valderrama, exjugador de la Tricolor, se dejó ver en las tribunas apoyando al seleccionado de Néstor Lorenzo.

Pero el que se robó las miradas fue el basquetbolista de la NBA Jimmy Butler. El jugador de los Golden State Warriors llegó al estadio con la camiseta amarilla de Colombia, reafirmando el cariño que siente por el país y por figuras como James Rodríguez o J Balvin que se incluyen entre sus amigos personales. Curiosamente, se mostró portando las camisetas del propio James y de Daniel Muñoz, en un video que se difundió a través de las cuentas oficiales de la NBA.

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El basquetbolista de la NBA estuvo entre las celebriades que no se quisieron perder el enfrentamiento en Miami - crédito @nbalatam/Instagam