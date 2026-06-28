Colombia

Así es como los colombianos pueden acudir a los fondos de pensión para convertir la prima de junio en ahorro con beneficios tributarios

Expertos recomiendan distribuir el ingreso extra al darle prioridad a pagos urgentes, crear un fondo de emergencia o invertir en instrumentos seguros, según las metas y la situación financiera

Guardar
Google icon
Este ha sido el incremento del salario mínimo en el país. Foto: Colprensa (Archivo)
La prima de servicios corresponde a un salario y se paga dos veces al año - crédito Colprensa

Con la llegada de la prima de junio en ahorro, millones de trabajadores en Colombia enfrentan una decisión sobre el uso de ese ingreso extra: gastarlo de inmediato o destinarlo a alternativas que permitan ahorrar e invertir con alivios tributarios. Precisamente, convertir la prima de mitad de año en ahorro con beneficios tributarios en Colombia pasa por destinar una parte a fondos voluntarios de pensión (FVP) que permiten reducir la base para calcular la retención en la fuente y tratar esos aportes como renta exenta dentro de ciertos topes legales.

La alternativa no sustituye otras prioridades: Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera recomiendan revisar primero deudas, capacidad de ahorro y objetivos financieros antes de optar por ese mecanismo, pagar obligaciones o invertir en instrumentos de bajo riesgo.

PUBLICIDAD

Cerca de 10,8 millones de colombianos con contratos formales reciben la prima de mitad de año, de acuerdo con la entidad. En un sondeo de esas firmas con 600 compañías que acceden a este beneficio, el 42% indicó que siente que despilfarra ese dinero extra. Y es que la prima es una prestación social obligatoria que los empleadores pagan a los trabajadores formales en Colombia. Consiste en 15 días de salario por cada semestre trabajado, o en el valor proporcional si el tiempo laborado fue menor.

Vías para transformar la prima en ahorro e inversión

Frente al panorama, los fondos voluntarios de pensión como una vía para transformar el ingreso adicional en ahorro e inversión. El mecanismo también puede aliviar la carga tributaria de trabajadores dependientes e independientes. El artículo 126-1 del Estatuto Tributario establece que los aportes voluntarios a fondos de pensión no hacen parte de la base para calcular la retención en la fuente. También pueden tratarse como renta exenta, siempre que no superen 30% del ingreso laboral o tributario anual del aportante y hasta 3.800 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $199.021.200, teniendo en cuenta que cada UVT son $52.374 para 2026.

PUBLICIDAD

Los fondos voluntarios de pensión son una vía para transformar el ingreso adicional en ahorro e inversión - crédito Infobae Colombia
Los fondos voluntarios de pensión son una vía para transformar el ingreso adicional en ahorro e inversión - crédito Infobae Colombia

Dicho beneficio también está sujeto al límite general de rentas exentas y deducciones. El tope dispone que no pueden exceder 40% del ingreso neto ni, en todo caso, de 1.340 UVT anuales.

Al respecto, el especialista tributario de Porvenir Anderson Zambrano Murcia dijo a La República que “el beneficio más visible para el contribuyente es la reducción de la base gravable, lo que se traduce en un menor pago de impuesto de renta y una menor retención en la fuente durante el año”.

As+o ñas cosas, el que destina una parte de sus ingresos a un fondo voluntario de pensión puede mejorar su flujo de caja. A la vez, ese aporte le permite formar capital para metas de largo plazo, como la jubilación o la compra de vivienda.

Las condiciones para conservar los beneficios

Se debe tener en cuenta que los rendimientos pueden conservar un tratamiento tributario favorable mientras los recursos sigan invertidos. La norma prevé que, si el retiro cumple ciertas condiciones, esos rendimientos tampoco deben incluirse en la declaración de renta.

Entre esas condiciones figuran:

  • Una permanencia mínima de diez años.
  • Destinación a compra de vivienda.
  • Adquisición del derecho a pensionarse.

Indica la norma que, mientras el dinero siga dentro del fondo, se difiere el reconocimiento tributario de los rendimientos.

Son diez millones de trabajadores formales en Colombia los que tienen derecho al pago de la prima de servicios - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
Son diez millones de trabajadores formales en Colombia los que tienen derecho al pago de la prima de servicios - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Zambrano advirtió al medio que ese tratamiento depende del cumplimiento de la norma. “mientras los recursos permanezcan en el FVP, se difiere el reconocimiento del ingreso tributario sobre los rendimientos y, de ser el caso, sobre los aportes, hasta que dicho retiro se materialice”.

Otro elemento operativo a tenerse en cuenta es que los retiros de aportes no están gravados con el gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000. También precisa que, si los aportes no se usaron para obtener un beneficio tributario cuando se hicieron, al retirarlos la tributación recae solo sobre los rendimientos generados.

Los cuatro fondos de pensiones del país cuentan con alternativas de inversión voluntaria para construir portafolios diversificados según perfil de riesgo, horizonte y objetivos. La oferta incluye:

  • Bonos de deuda pública y privada.
  • Acciones locales e internacionales.
  • Posiciones en dólares y otras monedas.
  • Activos digitales como bitcoin.
  • Estrategias diversificadas administradas por expertos.

Manejo prudente del dinero

Para el director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, Luis Benítez, la prima exige una lectura más amplia de las finanzas del hogar. “En un contexto económico donde la inflación y las tasas de interés siguen exigiendo un manejo prudente del dinero, este ingreso extra se convierte en una herramienta crucial para la salud financiera del hogar”.

Planteó en el análisis de esas firmas que no hay una salida única para todos los trabajadores. “La prima no debe verse como un regalo para gastar en caprichos, sino como un recurso estratégico. Es un respiro financiero, pero su impacto real depende de la radiografía económica de cada persona. No existe una fórmula única, pero el peor error que podemos cometer es dejar que ese dinero se diluya en el gasto diario sin una planeación previa”, anotó.

Pesos colombianos-Colombia
La prima de servicios debe ser pagada por los empleadores antes del 30 de junio y antes del 20 de diciembre de cada año - crédito Colprensa

Mencionó varias alternativas:

  • Pagar deudas con tasas altas (tarjetas de crédito o créditos de consumo): al bajar el capital pendiente, disminuyen los intereses mensuales y se libera capacidad de efectivo para los meses siguientes.
  • Invertir en un certificado de depósito a término (CDT): el instrumento de renta fija, según el análisis, sirve para proteger el dinero de la inflación y obtener un rendimiento seguro a corto o mediano plazo, entre seis y 12 meses.
  • Ahorro puro: en cuentas de alta rentabilidad o fondos de inversión colectiva de bajo riesgo. Esa salida cobra más sentido cuando el trabajador todavía no cuenta con un fondo de emergencia equivalente a por lo menos tres meses de gastos básicos.

Benítez también propuso una regla de reparto para los que buscan equilibrio. La fórmula consiste en destinar 70% de la prima a sanear finanzas, ahorrar o invertir, y 30% al disfrute o al bienestar familiar.

Fuera de esas prioridades, el directivo trazó una línea roja: “Definitivamente, no es conveniente utilizar la prima para financiar lujos innecesarios, compras de tecnología por impulso o viajes costosos si se tienen deudas pendientes o si el presupuesto mensual ya está comprometido. Cambiar el televisor o irse de vacaciones usando la prima mientras las tarjetas de crédito están al límite es cavar un hueco financiero más profundo. Si hay deudas, el lujo es la tranquilidad de pagarlas”.

Temas Relacionados

Prima de ServiciosPensionesAhorroColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cayó banda La Inmaculada, que extorsionada a propietarios de carnicerías, fruvers y vendedores informales en Tuluá

Los dos cabecillas capturados lograron recaudar hasta 2.300 millones de pesos anuales con amenazas a comerciantes de varios sectores de la ciudad vallecaucana

Cayó banda La Inmaculada, que extorsionada a propietarios de carnicerías, fruvers y vendedores informales en Tuluá

Mujer encontró una cucaracha en su comida en popular restaurante bar en el norte de Bogotá

Las imágenes grabadas con el celular de la usuaria circularon ampliamente a través de las redes sociales y causaron preocupación sobre las normas de higiene y la responsabilidad de la empresa sobre el caso que desató revuelo entre los clientes del lugar

Mujer encontró una cucaracha en su comida en popular restaurante bar en el norte de Bogotá

La Corte Suprema mantiene sin resolver tutelas de condenados por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

La periodista dirigió una petición a la Corte Suprema denunciando que la demora en resolver tutelas de condenados por tortura psicológica favorece la impunidad y debilita la confianza ciudadana en la justicia

La Corte Suprema mantiene sin resolver tutelas de condenados por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

Policía Nacional capturó a un hombre que transportaba 15 partes de iguana destinadas, para consumo humano

El sospechoso fue interceptado durante un operativo de control, mientras trasladaba los restos del reptil con destino final a la venta informal, según informaron las autoridades, que investigan el origen y la ruta

Policía Nacional capturó a un hombre que transportaba 15 partes de iguana destinadas, para consumo humano

Cristiano Ronaldo y técnico de Portugal destacaron el partido de la Selección Colombia tras empate en el Mundial 2026: “Es más fuerte”

Colombia se quedó con el liderato del grupo K, tras vencer a Uzbekistán, República Democrática del Congo y empatar contra Portugal

Cristiano Ronaldo y técnico de Portugal destacaron el partido de la Selección Colombia tras empate en el Mundial 2026: “Es más fuerte”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

Andrea Echeverri cuenta cómo enfrentó un cáncer de seno y por qué eligió una mastectomía bilateral: “Era muy agresivo”

Brigitte Baptiste contó cómo el respaldo de sus papás influyó en no terminar en la prostitución: “Mi familia era muy chévere”

Shakira vistió varios camisetas del Mundial 2026 para su más reciente ‘reel’ de “Dai Dai”, incluida la de Colombia

Deportes

Cristiano Ronaldo y técnico de Portugal destacaron el partido de la Selección Colombia tras empate en el Mundial 2026: “Es más fuerte”

Cristiano Ronaldo y técnico de Portugal destacaron el partido de la Selección Colombia tras empate en el Mundial 2026: “Es más fuerte”

Mundial 2026: Tras la anulación del gol de Dávinson Sánchez, por un fuera de lugar, estos son los memes que dejó la polémica acción

Luis Díaz, James Rodríguez y otros jugadores de la Selección Colombia enviaron mensajes de solidaridad para Venezuela

Él es Nana Kwaku Bonsam, el ‘brujo’ hincha de Ghana, rival de Colombia en el Mundial 2026: maldijo a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo

Colombia dice «presente» en el Mundial 2026: jerarquía ante Portugal y el reto de Ghana