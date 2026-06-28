Así es como los colombianos pueden acudir a los fondos de pensión para convertir la prima de junio en ahorro con beneficios tributarios

La prima de servicios corresponde a un salario y se paga dos veces al año - crédito Colprensa

Con la llegada de la prima de junio en ahorro, millones de trabajadores en Colombia enfrentan una decisión sobre el uso de ese ingreso extra: gastarlo de inmediato o destinarlo a alternativas que permitan ahorrar e invertir con alivios tributarios. Precisamente, convertir la prima de mitad de año en ahorro con beneficios tributarios en Colombia pasa por destinar una parte a fondos voluntarios de pensión (FVP) que permiten reducir la base para calcular la retención en la fuente y tratar esos aportes como renta exenta dentro de ciertos topes legales.

La alternativa no sustituye otras prioridades: Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera recomiendan revisar primero deudas, capacidad de ahorro y objetivos financieros antes de optar por ese mecanismo, pagar obligaciones o invertir en instrumentos de bajo riesgo.

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Cerca de 10,8 millones de colombianos con contratos formales reciben la prima de mitad de año, de acuerdo con la entidad. En un sondeo de esas firmas con 600 compañías que acceden a este beneficio, el 42% indicó que siente que despilfarra ese dinero extra. Y es que la prima es una prestación social obligatoria que los empleadores pagan a los trabajadores formales en Colombia. Consiste en 15 días de salario por cada semestre trabajado, o en el valor proporcional si el tiempo laborado fue menor.

Vías para transformar la prima en ahorro e inversión

Frente al panorama, los fondos voluntarios de pensión como una vía para transformar el ingreso adicional en ahorro e inversión. El mecanismo también puede aliviar la carga tributaria de trabajadores dependientes e independientes. El artículo 126-1 del Estatuto Tributario establece que los aportes voluntarios a fondos de pensión no hacen parte de la base para calcular la retención en la fuente. También pueden tratarse como renta exenta, siempre que no superen 30% del ingreso laboral o tributario anual del aportante y hasta 3.800 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $199.021.200, teniendo en cuenta que cada UVT son $52.374 para 2026.

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Los fondos voluntarios de pensión son una vía para transformar el ingreso adicional en ahorro e inversión - crédito Infobae Colombia

Dicho beneficio también está sujeto al límite general de rentas exentas y deducciones. El tope dispone que no pueden exceder 40% del ingreso neto ni, en todo caso, de 1.340 UVT anuales.

Al respecto, el especialista tributario de Porvenir Anderson Zambrano Murcia dijo a La República que “el beneficio más visible para el contribuyente es la reducción de la base gravable, lo que se traduce en un menor pago de impuesto de renta y una menor retención en la fuente durante el año”.

As+o ñas cosas, el que destina una parte de sus ingresos a un fondo voluntario de pensión puede mejorar su flujo de caja. A la vez, ese aporte le permite formar capital para metas de largo plazo, como la jubilación o la compra de vivienda.

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Las condiciones para conservar los beneficios

Se debe tener en cuenta que los rendimientos pueden conservar un tratamiento tributario favorable mientras los recursos sigan invertidos. La norma prevé que, si el retiro cumple ciertas condiciones, esos rendimientos tampoco deben incluirse en la declaración de renta.

Entre esas condiciones figuran:

Una permanencia mínima de diez años.

Destinación a compra de vivienda.

Adquisición del derecho a pensionarse.

Indica la norma que, mientras el dinero siga dentro del fondo, se difiere el reconocimiento tributario de los rendimientos.

Son diez millones de trabajadores formales en Colombia los que tienen derecho al pago de la prima de servicios - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Zambrano advirtió al medio que ese tratamiento depende del cumplimiento de la norma. “mientras los recursos permanezcan en el FVP, se difiere el reconocimiento del ingreso tributario sobre los rendimientos y, de ser el caso, sobre los aportes, hasta que dicho retiro se materialice”.

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Otro elemento operativo a tenerse en cuenta es que los retiros de aportes no están gravados con el gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000. También precisa que, si los aportes no se usaron para obtener un beneficio tributario cuando se hicieron, al retirarlos la tributación recae solo sobre los rendimientos generados.

Los cuatro fondos de pensiones del país cuentan con alternativas de inversión voluntaria para construir portafolios diversificados según perfil de riesgo, horizonte y objetivos. La oferta incluye:

Bonos de deuda pública y privada.

Acciones locales e internacionales.

Posiciones en dólares y otras monedas.

Activos digitales como bitcoin.

Estrategias diversificadas administradas por expertos.

Manejo prudente del dinero

Para el director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, Luis Benítez, la prima exige una lectura más amplia de las finanzas del hogar. “En un contexto económico donde la inflación y las tasas de interés siguen exigiendo un manejo prudente del dinero, este ingreso extra se convierte en una herramienta crucial para la salud financiera del hogar”.

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Planteó en el análisis de esas firmas que no hay una salida única para todos los trabajadores. “La prima no debe verse como un regalo para gastar en caprichos, sino como un recurso estratégico. Es un respiro financiero, pero su impacto real depende de la radiografía económica de cada persona. No existe una fórmula única, pero el peor error que podemos cometer es dejar que ese dinero se diluya en el gasto diario sin una planeación previa”, anotó.

La prima de servicios debe ser pagada por los empleadores antes del 30 de junio y antes del 20 de diciembre de cada año - crédito Colprensa

Mencionó varias alternativas:

Pagar deudas con tasas altas (tarjetas de crédito o créditos de consumo): al bajar el capital pendiente, disminuyen los intereses mensuales y se libera capacidad de efectivo para los meses siguientes.

Invertir en un certificado de depósito a término (CDT): el instrumento de renta fija, según el análisis, sirve para proteger el dinero de la inflación y obtener un rendimiento seguro a corto o mediano plazo, entre seis y 12 meses.

Ahorro puro: en cuentas de alta rentabilidad o fondos de inversión colectiva de bajo riesgo. Esa salida cobra más sentido cuando el trabajador todavía no cuenta con un fondo de emergencia equivalente a por lo menos tres meses de gastos básicos.

Benítez también propuso una regla de reparto para los que buscan equilibrio. La fórmula consiste en destinar 70% de la prima a sanear finanzas, ahorrar o invertir, y 30% al disfrute o al bienestar familiar.

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Fuera de esas prioridades, el directivo trazó una línea roja: “Definitivamente, no es conveniente utilizar la prima para financiar lujos innecesarios, compras de tecnología por impulso o viajes costosos si se tienen deudas pendientes o si el presupuesto mensual ya está comprometido. Cambiar el televisor o irse de vacaciones usando la prima mientras las tarjetas de crédito están al límite es cavar un hueco financiero más profundo. Si hay deudas, el lujo es la tranquilidad de pagarlas”.