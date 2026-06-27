Terremotos en Venezuela| Alcalde Galán compartió video de Dastan, el perro rescatista, que apoya labores de búsqueda

El can de raza pastor belga malinois llegó hace ocho años de cachorro el Cuerpo de Bomberos de Bogotá- crédito @CarlosFGalan/X

El sábado 27 de junio Venezuela cumplió su cuarto día consecutivo en estado de emergencia después de los dos terremotos registrados el miércoles por la tarde, en medio de un amplio despliegue internacional de ayuda y con el saldo oficial hasta el momento de 920 muertos y 3.360 heridos. Pero con el paso de las horas los registros podrían seguir en aumento.

Brigadas de rescate provenientes de nueve países, entre ellos Estados Unidos, España y Colombia colaboran con las autoridades locales en la búsqueda de sobrevivientes y víctimas en el estado La Guaira, la región más golpeada por el desastre, luego de los dos sismos con magnitudes de 7,2 y 7,5.

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Dentro de la delegación connacional, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, compartió la labor que vienen adelantando los bomberos capitalinos que están en terreno, y junto a ellos, un protagonista de cuatro patas que ha sido vital en medio de las labores de búsqueda de desaparecidos y heridos entre los escombros: Dastan, un perro de raza pastor belga malinois.

Por medio de una grabación que compartió desde su cuenta de X la mañana del mismo sábado, Galán escribió: “Dastan, el perro rescatista de @BomberosBogota ya está apoyando las labores de búsqueda en Venezuela”.

El alcalde Galán compartió el video la mañana del sábado 27 de junio de 2026 - crédito @CarlosFGalan/X

Al final, el mandatario bogotano le expresó al pueblo venezolano que se levanta en medio de la tragedia: “¡Estamos con ustedes!”

Los equipos de rescate internacionales han sido fundamentales en las tareas de localización y asistencia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este sábado la llegada de especialistas de El Salvador, México, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos y Estados Unidos. Además, anunció que se espera el arribo de brigadas de Alemania e Italia para reforzar las operaciones de búsqueda y salvamento en las áreas más afectadas.

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La afluencia masiva de ciudadanos que se movilizaron hacia La Guaira con ayuda humanitaria generó congestión en las principales rutas de acceso, lo que llevó al Gobierno a restringir el ingreso civil a partir de las 8:00 p. m., hora local.

Los pastores belga malionis son de los preferidos por los equipos de búsqueda y rescate alrededor del mundo debido a su capacidad física - Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Miles de vehículos colapsaron las carreteras mientras los habitantes intentaban colaborar con la entrega de suministros, complicando el desplazamiento de los equipos de emergencia y las operaciones logísticas en el epicentro de la catástrofe.

Para facilitar las labores de rescate, el Gobierno dispuso la militarización del estado La Guaira.

“Se ha decidido militarizar la zona afectada con el objetivo de garantizar el acceso y la seguridad de los equipos de rescate, así como el funcionamiento de los corredores humanitarios”, explicó la presidenta encargada durante una conferencia de prensa.

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El perro de búsqueda integra el equipo de 11 mimebros del Cuerpo de Bomberos de Bogotá enviado a Venezuela - créditos Reuters/Gaby Oraa | Cuerpo de Bomberos de Bogotá

La medida busca optimizar la coordinación en la zona de desastre y evitar mayores retrasos en la llegada de asistencia.

Rodríguez también informó haber mantenido comunicaciones telefónicas con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes le expresaron el respaldo de su país ante la emergencia humanitaria.

“Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”, detalló Rodríguez, que agradeció la cooperación internacional recibida hasta el momento.

Se teme que la cifra pueda aumentar a medida que avanzan las tareas de remoción de escombros y búsqueda en sectores de difícil acceso.

Por su parte, los hospitales de La Guaira y zonas aledañas operan bajo capacidad máxima, mientras se instalan refugios temporales para atender a los damnificados.

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El alcalde bogotano explicó cómo se puede donar ayudas desde la capital colombiana para enviar a Venezuela - crédito @CarlosFGalan/X

La llegada de rescatistas de distintos países ha permitido reforzar los operativos en las áreas más críticas. Según el Gobierno venezolano, los equipos internacionales se encuentran desplegados en coordinación con las fuerzas armadas y los servicios de emergencia locales, priorizando la localización de personas atrapadas y la asistencia médica a los heridos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que respete las restricciones de acceso y colabore únicamente a través de los canales oficiales establecidos para la entrega de ayuda humanitaria.

Mientras continúan las operaciones de rescate, el Gobierno de Venezuela y la comunidad internacional monitorean la situación en el estado La Guaira, a la espera de nuevas actualizaciones sobre el número de víctimas y la evolución de la emergencia.

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