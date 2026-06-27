Rescatistas colombianos relataron cómo lograron salvar a Moisés, el niño de 11 años atrapado bajo los escombros en Venezuela: “Una alegría inmensa”

La Ungrd informó que el rescate fue posible gracias a un trabajo de alta precisión desarrollado por el equipo colombiano, cuyo propósito fue preservar la vida del menor - crédito Ungrd

El equipo colombiano de Búsqueda y Rescate Urbano USAR COL-1 logró rescatar con vida a Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado La Guaira, Venezuela, luego de los dos terremotos que afectaron al país el miércoles 24 de junio.

La operación concluyó el sábado 27 de junio, después de varias horas de trabajo especializado.

El menor había permanecido atrapado desde el miércoles, cuando ocurrió el colapso de la estructura. De acuerdo con la información suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el equipo colombiano realizó una intervención de alta precisión durante aproximadamente seis horas para llegar hasta el lugar donde se encontraba el niño, a tres metros de profundidad, y extraerlo de forma segura.

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La entidad informó el resultado de la operación a través de sus redes sociales: “¡Moisés fue rescatado con vida y está a salvo! Con profundo orgullo informamos que el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moisés, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela. Trabajamos unidos como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con un solo propósito: salvar vidas”.

Así fue la operación para localizar y liberar al menor

El rescatista Nelson Quintín explicó que el colapso de la estructura generó un espacio vital que protegió al niño, evitando que sufriera lesiones durante los días que permaneció atrapado - crédito Ungrd

Nelson Quintín, integrante del equipo USAR COL-1 y miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, explicó cuál fue su función dentro del operativo y relató cómo avanzaron las labores desde el momento en que reiniciaron la búsqueda. Señaló que el trabajo se prolongó durante toda la noche y que la ubicación definitiva del menor se produjo en la mañana siguiente.

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“Sí, estuvimos trabajando varias horas, sobre todo durante la noche. Esta mañana, cuando reiniciamos labores, fue que logramos localizar al niño. Empezamos a trabajar en la extracción, un proceso de aproximadamente cinco horas, hasta que hicimos contacto con él y pudimos hacer su liberación”, señaló.

El rescatista explicó que la forma en que colapsó la estructura fue determinante para que el menor pudiera sobrevivir durante los días que permaneció atrapado.

La operación involucró la participación coordinada de especialistas en búsqueda con caninos, tecnología de localización y personal administrativo que respaldó el despliegue del equipo colombiano - crédito Ungrd

“La forma en que colapsó la estructura le generó un espacio vital donde quedó resguardado y no sufrió ninguna lesión. Es una alegría muy grande después de tantas horas de trabajo, de tantos años de entrenamiento y preparación. Logramos el cometido, que es salvar vidas; eso es lo principal para nosotros y para eso vivimos y nos entrenamos”, indicó.

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Quintín también describió el momento en que finalmente pudieron sacar al niño de entre los escombros: “Fue un momento de alegría. Se le hincha a uno el corazón y, por momentos, uno siente que se va a quebrar de la emoción. También llegan la nostalgia y las ganas de llorar. Pero se logró el objetivo, que era lo principal. Gracias a Dios el niño salió ileso. Ya fue trasladado a un centro médico y esperamos que esté bien”.

Tecnología y equipos especializados permitieron confirmar que estaba con vida

El jefe de operaciones de USAR COL-1, Carlos Andrés Castro, señaló que la misión comenzó tras verificar con equipos tecnológicos y caninos los reportes de voces provenientes del edificio colapsado - crédito Ungrd

Carlos Andrés Castro, jefe de operaciones del USAR COL-1, explicó que el equipo inició las labores de verificación luego de recibir información de habitantes del sector, quienes aseguraban escuchar voces provenientes de la estructura colapsada.

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“Desde la mañana llegamos al área, hicimos la verificación en una estructura de once pisos que se encontraba colapsada por apilamiento. La ciudadanía nos decía que escuchaba voces. Efectivamente, bajamos nuestro equipo tecnológico, hicimos la verificación y, al confirmar que había voces, empezamos todo el procedimiento operativo del USAR COL-1”, manifestó.

El jefe de operaciones detalló que la intervención involucró distintas capacidades técnicas y humanas especializadas para confirmar la ubicación del menor y desarrollar la extracción: “Empezó el trabajo del equipo de búsqueda con caninos y del equipo tecnológico. Al mismo tiempo, en la base permanecía todo el componente administrativo apoyando la operación”.

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Consultado sobre la duración del rescate y las dificultades enfrentadas durante la misión, Castro indicó que “la operación duró entre ocho y diez horas”, tiempo durante el cual el equipo desarrolló todas las fases necesarias para garantizar una extracción segura.

USAR COL-1 está integrado por rescatistas de Bomberos, la Cruz Roja Colombiana, Ponalsar, las Fuerzas Militares, la Defensa Civil y la UNGRD, como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - crédito Ungrd

USAR COL-1 hace parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia y está integrado por rescatistas de diferentes instituciones, entre ellas Bomberos, la Cruz Roja Colombiana, Ponalsar, las Fuerzas Militares, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Defensa Civil Colombiana.

Dentro del grupo participan rescatistas con experiencia en operaciones internacionales de búsqueda y rescate urbano. Según la información suministrada, los rescatistas colombianos han participado anteriormente en misiones internacionales en países como Haití, México y Ecuador, donde también realizaron operaciones para localizar y rescatar personas con vida tras terremotos y otras emergencias.

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