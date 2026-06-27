Petro pidió que se investigue presunto abuso policial denunciado por operador del Sitp: “Me agredieron de manera descomunal”

James Peña Silva, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores con Debilidad Manifiesta, aseguró que fue agredido tras manifestarse y denunciar abusos contra el personal del Sitp - crédito @heidy_up/X

El presidente Gustavo Petro solicitó a las autoridades competentes que se adelanten investigaciones para esclarecer una denuncia pública que hizo un operador de Sitp en Bogotá, en relación con un presunto abuso por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Se trata del ciudadano James Peña Silva, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores con Debilidad Manifiesta (Sinaltradema) y trabajador del Consorcio Express. De acuerdo con su relato, tras denunciar presuntos “atropellos” que sufren los funcionarios del Sitp y de TransMilenio e irregularidades en el manejo de los recursos, fue violentado.

La concejala de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, informó que los hechos se presentaron en el portal 20 de julio, donde el ciudadano hizo una manifestación pacífica en la que requirió a su empleador para que respondiera por los “permanentes abusos”. El trabajador fue despedido y, al parecer, agentes de la Policía Nacional que hicieron presencia en el lugar, lo atacaron.

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El presidente Petro recordó que la Policía debe respetar los derechos y libertades de la población - crédito Juan David Duque/Reuters

“Me agredieron de manera descomunal. Solicité el apoyo de una ambulancia. Lo único que hicieron fue traer una patrulla de la policía. Me introdujeron de mala gana y posteriormente me trajeron a la clínica San Rafael, en donde el procedimiento no fue el adecuado y en este momento tengo un dolor de columna derivado de las agresiones que hoy sufrí”, detalló el operador del Sitp.

El presidente Petro rechazó las presuntas agresiones que sufrió el trabajador y recordó que la Policía Nacional debe actuar con rectitud y proteger los derechos de la ciudadanía. Solicitó a las autoridades competentes que investiguen lo ocurrido y que las personas responsables sean sancionadas.

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“He enseñado que la policia será bien valorada como hoy es, si respetan los derechos y libertades demás y los ciudadanos. El director nacional de la policía debe averiguar los hechos y sancionar los responsables (sic)”, precisó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro pidió que se investiguen los hechos violentos que denunció el operador del Sitp - crédito @petrogustavo/X

Trabajador aseguró que fue violentado por su postura política

El denunciante señaló como responsables a la fuerza pública y a los mandos medios de la empresa. Aseguró que, presuntamente, algunos integrantes de las autoridades estarían trabajando para cuidar los intereses de las empresas privadas, pese a que se reportan casos de abuso en ellas “cada día”.

“Hoy estoy siendo atacado de manera abusiva e indiscriminada por parte de cada uno de estos señores”, dijo. Advirtió, además, que los hechos de violencia que sufrió responderían a su condición de dirigente sindical que, además, apoya el proyecto político del Pacto Histórico.

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La concejala de Bogotá Heidy Sánchez aseguró que las prácticas de abuso y maltrato laboral son comunes en los consorcios operadores y en las empresas contratistas y tercerizadoras. Y, aunque los hechos han sido expuestos por las víctimas, al parecer, los directivos de las compañías involucradas no han tomado las medidas requeridas para poner freno a esas situaciones.

La concejala Heidy Sánchez Barreto expuso el caso del operador del Sitp y pidió la intervención del Ministerio de Trabajo - crédito @heidy_up/X

La cabildante aseguró que la empresa TransMilenio no es ajena a esas irregularidades. De acuerdo con su explicación, los abusos se han estado presentando durante años y, hasta el momento, no se han implementado acciones reales para abordar los casos.

“Lo más grave es que estas situaciones han sido toleradas por @TransMilenio, entidad que tiene pleno conocimiento de las constantes vulneraciones a los derechos laborales y sindicales que allí se presentan y que, pese a los múltiples años de denuncias y a hechos tan graves como el aquí expuesto, no ha adoptado medidas efectivas para prevenirlas, investigarlas y frenarlas”, precisó.

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En consecuencia, hizo un llamado urgente a la Personería de Bogotá y al Ministerio de Trabajo, para que como entidades competentes intervengan en los hechos denunciados por el líder sindical. “Adopten las medidas necesarias para garantizar el respeto por los derechos fundamentales posiblemente vulnerados”, añadió.