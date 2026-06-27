Cartagena aprueba el nuevo plan para proteger el Centro Histórico tras 19 años de espera

La administración distrital destaca las nuevas medidas para fortalecer la vida de barrio en el Centro Histórico. - crédito Colprensa.

Cartagena de Indias logró la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para su Centro Histórico y Zona de Influencia después de más de 19 años de gestiones, marcando un hito en la protección del patrimonio de la ciudad. La decisión, adoptada este 26 de junio, fue tomada de forma unánime por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), órgano asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La aprobación se concretó tras la presentación realizada en Bogotá por el secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, quien expuso el documento y recibió el respaldo total de los integrantes del CNPC. La administración del alcalde Dumek Turbay encabeza esta gestión, que pone fin a casi dos décadas de espera por un instrumento actualizado para la conservación y gestión del Centro Histórico.

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“En nombre de la administración del alcalde Dumek Turbay agradezco al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural por la aprobación de este instrumento, que representa un paso histórico para Cartagena después de más de 19 años de esfuerzos por contar con un PEMP. Ahora la ciudad contará con una norma actualizada a las dinámicas actuales del territorio, con reglas claras y sin ambigüedades, orientadas a la conservación, protección, gestión y sostenibilidad de nuestros patrimonios integrados”, afirmó Molina Barboza tras la decisión del CNPC.

El plan contempla acciones para mejorar el espacio público y la movilidad en el sector antiguo. - crédito X @dumek_turbay

Un nuevo marco para el futuro del Centro Histórico

El PEMP fue elaborado con el acompañamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que participó en más de 27 mesas técnicas y formuló 87 observaciones atendidas por la administración local durante la preparación del plan. Este documento sustituirá la Resolución 043 de 1994, cuya vigencia de más de tres décadas ya no respondía a los retos y problemáticas actuales del sector.

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Según lo presentado por la Secretaría de Planeación Distrital, el PEMP se convierte en la hoja de ruta para orientar decisiones, inversiones y proyectos que respondan a los principales retos del Centro Histórico y su zona de influencia. Entre los desafíos identificados se encuentran el alto riesgo de pérdida de valores patrimoniales materiales e inmateriales, las condiciones deterioradas de la infraestructura urbana, la desarticulación institucional y los conflictos en el uso del suelo.

El instrumento está estructurado en tres programas estratégicos: Patrimonio Cultural, Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental, y Apoyo y Regulación a las Actividades Económicas, Vivienda y Salvaguardia de la Vida Residencial. Estos programas contienen 14 proyectos y 34 ejes de acción, donde se detallan responsables, fuentes de financiación e indicadores de seguimiento.

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La zona amurallada contará con lineamientos actualizados para conservar su valor histórico y cultural. - crédito Colprensa

Articulación y enfoque integral

El PEMP se articula con otros instrumentos de planificación y protección ya vigentes en la ciudad, como el PEMP del Cordón Amurallado y Castillo de San Felipe de Barajas (MURCA), el PEMP del Paisaje Cultural Fortificado de la Bahía de Cartagena y el PEMP del Club Cartagena y Claustro de San Francisco. Además, está alineado con los Planes Especiales de Salvaguardia (PES), entre ellos los de la Champeta, Ángeles Somos y la Vida de Barrio de Getsemaní.

Entre las medidas destacadas se incluyen incentivos para la habitabilidad del Centro Histórico, como tarifas diferenciadas en servicios públicos y beneficios tributarios para residentes. El plan también contempla acciones para preservar la vida comunitaria en Getsemaní, asegurando la permanencia de su población y tradiciones.

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El PEMP se encuentra alineado con la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), permitiendo que las decisiones sobre usos del suelo, movilidad, espacio público, ambiente y patrimonio respondan a una visión común de ciudad.

El documento incluye proyectos sociales orientados a preservar las tradiciones y la identidad local. - crédito EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Próximos pasos y ejecución gradual

Tras la aprobación del CNPC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes deberá expedir la resolución administrativa que dará vigencia oficial al PEMP. Se prevé que este acto se realice en el mes de julio.

La implementación del plan será gradual y priorizará acciones en recuperación y mantenimiento del patrimonio, mejoramiento del espacio público, protección de la vida comunitaria, gestión sostenible del turismo, movilidad, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de la gobernanza del Centro Histórico.

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El nuevo PEMP representa la principal herramienta normativa, técnica y de gestión para la protección, conservación y revitalización de uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de América Latina, y su entrada en vigor abre una etapa inédita para la ciudad tras casi dos décadas de espera.