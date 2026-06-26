Colombia

Roy Barreras se desahogó y así culpó a Iván Cepeda por su derrota: “Las campañas cerradas y sectarias pierden porque se encierran en sí mismas”

Para el exembajador y excandidato presidencial es clara la falta de autocrítica y la tendencia a cerrar filas en torno a una moral exclusiva limitaron tanto la estrategia como la capacidad de diálogo de la izquierda y alejaron a sectores clave en la contienda

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El presidente de la USO, Martín Ravelo, asegura que la decisión de apoyar a Roy Barreras fue democrática e independiente, con participación de 28 subdirectivas del sindicato petrolero - crédito Lina Gasca/Colprensa
Pese a su fracaso en las elecciones presidenciales, el excandidato Roy Barreras apuntó hacia la aspiración de Iván Cepeda - crédito Lina Gasca/Colprensa

De manera sutil, a juzgar por su más reciente mensaje en la red social X, el exembajador de Colombia Roy Barreras responsabilizó al senador Iván Cepeda Castro y a su equipo de campaña por la derrota sufrida en la segunda vuelta presidencial frente al abogado Abelardo de la Espriella. El comentario, publicado el jueves 25 de junio, encendió aún más la controversia al interior de los sectores progresistas.

En su mensaje, el exembajador y excandidato presidencial, que tras su sonoro fracaso en la primera vuelta, el 31 de mayo, adhirió a Cepeda, afirmó que “las campañas cerradas y sectarias pierden porque se encierran en sí mismas y no le hablan al resto de Colombia”. De esta forma lanzó una crítica abierta al congresista y sus estrategias y expuso lo que consideró una de las causas del resultado adverso.

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La declaración de Barreras se produjo al compartir un extenso análisis de Richard Tamayo, académico y observador político, que hizo un análisis detallado de la contienda electoral. En su diagnóstico, ofreció una visión clara de las razones por las cuales la izquierda no logró capitalizar “las elecciones más ganables de la historia reciente”, a lo que se sumó Barreras, que añadió el motivo por el cual se dio este balance.

Roy Barreras y sus críticas a la campaña de Cepeda
Con este mensaje en X, el excandidato presidencial Roy Barreras expresó sus críticas a la campaña de Iván Cepeda, tras el fracaso en la segunda vuelta - crédito @RoyBarreras/X

En concepto del exdiplomático de Colombia en Reino Unido, “perder la batalla cultural es una de las más claras razones” de la derrota e insistió en que la falta de apertura y pluralidad condenó a la campaña desde sus cimientos.

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¿Por qué la izquierda no pudo vencer a Abelardo de la Espriella?

En el análisis replicado por el excandidato Barreras, Tamayo sostuvo que la izquierda colombiana fue “incapaz de analizar críticamente su propia moral”, lo que generó dificultades en la estrategia y la comunicación política. En ese sentido, señaló que esa moral dominante implicó una actitud “arrogante respecto a los que no comulgan con ella”, lo que limitó el diálogo y afectó la capacidad de Gobierno Petro en su administración.

Según su diagnóstico, la izquierda terminó gobernando para “ciertos segmentos idealizados” y no para “todos” como había prometido, lo cual provocó frustración en sectores como la clase media y comunidades rurales. Asimismo, resaltó que la izquierda no entendió la diversidad de aspiraciones de la sociedad y cuestionó cómo se habría estigmatizado a los que quisieron, por ejemplo, adelantar estudios en el extranjero.

Iván Cepeda, pese a sacar 12.708.312 votos, no logró ser elegido presidente de la República para el periodo 2026-2030 - crédito EFE
Iván Cepeda, pese a sacar 12.708.312 votos, no logró ser elegido presidente de la República para el periodo 2026-2030 - crédito EFE

¿De cuándo acá resultó sospechoso e indignante que un joven mestizo, creyente y heterosexual desee endeudarse para estudiar su posgrado en administración en una universidad extranjera?”, se cuestionó el analista, que sostuvo que, mientras la derecha transmitió un mensaje de apoyo -“tus sueños son válidos y te vamos a ayudar a lograrlos”- la izquierda se mantuvo distante y crítica con los que no compartían sus ideales.

Con ello, el análisis remarcó la relevancia del deseo como motor político en la actualidad. Tamayo afirmó que “la izquierda perdió capacidad de empatía y adherencia porque no ha entendido que el asunto revolucionario más importante en el mundo actual es el DESEO” y sostuvo cómo, en contraste, fuerzas como el fascismo, el sionismo y el evangelismo han sabido “gestionar y producir” ese concepto en la población.

En síntesis, para el analista lo de Cepeda fue “una carísima campaña al Senado”, pues mostró desconexión con las verdaderas motivaciones del electorado. Pese a los cuestionamientos, el excandidato asumió la responsabilidad por los resultados de la campaña; pues reiteró que “quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos”.

Iván Cepeda desestimó los "errores de campaña"
Con este mensaje del martes 23 de junio, el excandidato presidencial Iván Cepeda había desestimado lo que pudieran ser "errores de campaña" - crédito @IvanCepedaCast/X

Y es que frente a los señalamientos, en un mensaje en X aclaró que desde el inicio no estuvo dispuesto a transar con la política de “tratos inescrupulosos, marketing de imagen y demagogia barata”, y enfatizó que para él resultan importantes tanto los votos como la forma de obtenerlos. Con ello, también denunció la existencia de interpretaciones malintencionadas que, según él, buscaban debilitar los reclamos.

“Como si 12’700.000 colombianas y colombianos fueran una insignificante fracción del país”, expresó el congresista, que enfatizó que la izquierda sigue siendo una fuerza “consciente, organizada y movilizada”, y rechazó la idea de que el resultado electoral se deba exclusivamente a errores de campaña. Algo en lo que no estarían de acuerdo ni Barreras ni Tamayo, que verían en este revés un fracaso de índole estructural.

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