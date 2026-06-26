Colombia

Poncho Zuleta le dedicó ‘Distinguido colombiano’ al procurador Gregorio Eljach: este es el origen de la canción y su letra

La pieza nació como un gesto de un compañero de niñez al que apoyó en una crisis que ocurrió hace cuatro años

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La divulgación reciente del homenaje se dio por una toma inédita en la que el cantante vallenato puso su voz, después de una década enfocada en reinterpretar repertorio previo y cumplir conciertos - crédito Release - Topic/YouTube

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, dijo que la canción Distinguido colombiano, interpretada por Poncho Zuleta, nació como un testimonio de gratitud de un amigo de infancia al que ayudó a superar una crisis personal ocurrida hace cuatro años, y explicó que la pieza se conoció ahora porque el cantante vallenato puso su voz en una grabación inédita.

Según la entrevista concedida a Semana, Eljach señaló que Zuleta volvió a grabar en vivo para este homenaje después de cerca de 10 años sin hacerlo, período en el que, afirmó, el artista se había dedicado a reproducir trabajos anteriores o a ofrecer presentaciones.

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El jefe del Ministerio Público contó que la historia detrás de la canción se remonta a un episodio personal de un amigo muy cercano, al que conoce desde la infancia.

Dijo que ese amigo atravesó una situación “muy difícil, muy dramática, casi que el final de su vida”, y que él tuvo “alguna forma de evitarlo”.

Cuando ese proceso quedó atrás, agregó, su amigo quiso dejar constancia de esa relación de afecto y agradecimiento. “Y escribió esas letras hace cuatro años. Luego empezó a pulirla y seguramente quiso transmitir ese mensaje de gratitud y afecto a través de esas estrofas”, dijo al medio el procurador.

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Eljach explicó que la letra de “Distinguido colombiano” fue escrita hace cuatro años después de una crisis personal que él ayudó a superar - crédito @ponchozuletadiaz/Instagram/@PGN_COL/X
Eljach explicó que la letra de “Distinguido colombiano” fue escrita hace cuatro años después de una crisis personal que él ayudó a superar - crédito @ponchozuletadiaz/Instagram/@PGN_COL/X

Eljach sostuvo que la composición no debe entenderse únicamente como un reconocimiento a su nombre, sino como una exaltación de la amistad y de la gratitud.

En su lectura, la canción funciona “como una especie de alegoría” sobre la importancia de “ser buena gente”, “ser buen amigo” y agradecer a quien actúa de esa manera.

También atribuyó la difusión reciente de la obra a la participación de Poncho Zuleta. “Y eso se conoció ahora fue porque Poncho Zuleta puso su voz en una cosa muy bien lograda. No es porque lleve mi nombre, pero es una cosa vallenatamente excelentemente bien cantada con una rima y una melodía pegajosa, entre otras cosas”, afirmó.

En la misma conversación, el procurador describió el origen del homenaje como “una cosa de amigos” vinculada al lugar donde creció. Añadió que era “una cosa muy parroquiana” que ganó notoriedad a partir de la intervención del cantante.

Gregorio Eljach espera que con esta estrategia logre convencer a los magistrados - crédito Colprensa
Poncho Zuleta volvió a grabar en vivo para este homenaje tras cerca de 10 años, según contó Gregorio Eljach - crédito Colprensa

El procurador también se refirió a los intérpretes y productores que participaron en la grabación. Mencionó de forma especial al acordeonista Jhony Gámez, de quien dijo que lo vio crecer y que pertenece a una dinastía de músicos de Cañaverales, cerca de San Juan del Cesar, el lugar donde se crió.

“Me agradó que pusieran en el acordeón a Jhony Gámez. Yo lo vi crecer. Es de una dinastía de ahí de Cañaverales, ahí cerquita de San Juan del Cesar donde yo me crié, que todos son músicos, excelentes músicos”, señaló. Luego precisó que prefiere llamarlos “acordeonistas” y no “acordeoneros”.

Eljach también mencionó a Araújo por su participación en el trabajo de producción y dijo sentirse “supremamente halagado” por el resultado final. La referencia a ambos apareció en el tramo de la entrevista en el que explicó cómo recibió el homenaje musical y quiénes intervinieron en su realización.

El procurador aseguró que todavía no ha podido ir personalmente a agradecerles, porque se encuentra “en todo este proceso de transición de gobierno”. Aun así, expresó su intención de visitarlos más adelante para abrazarlos y decirles que la letra lo conmovió.

Sobre la participación de Zuleta, cerró con una valoración personal del reconocimiento: “Zuleta me elevó a los estadios más altos del cariño y del afecto porque, debo decirlo con toda humildad, que a uno le cante Zuleta es un premio que la vida no va a superar”.

Esta es la letra de la canción El Distinguido Colombiano

Gregorio Eljach sostuvo que “Distinguido colombiano” no fue pensada solo como un homenaje personal, sino como una exaltación de la amistad y la gratitud - crédito Release - Topic/YouTube
Gregorio Eljach sostuvo que “Distinguido colombiano” no fue pensada solo como un homenaje personal, sino como una exaltación de la amistad y la gratitud - crédito Release - Topic/YouTube

“Yo busqué en la agenda de amigos para ver quién le hacía este detalle, pero Dios te colocó en mi camino y traigo para ti este mensaje.

Soy un hombre agradecido con el que me tiene en cuenta y así nació la amistad perfecta de Gregorio Eljash conmigo.

Donde llega me saluda por mi nombre y apellido. Me identifica de una ante todos sus amigos.

Es buen papá y es buen hijo, buen esposo y buen hermano. Por el cielo es bendecido y por su pueblo respaldado.

Que Dios te bendiga, Gregorio, excelente ser humano. Un ejemplo para todos, distinguido colombiano. Hay amigos que son amigos, que se quieren como hermanos.

Si vas cayendo al abismo, ellos te tienden la mano. Es buen papá y es buen hijo, buen esposo y buen hermano. Por el cielo es bendecido y por su pueblo respaldado.

Y hay algo bonito en Goyo, es que a San Juan lo tiene en cuenta. Sus niñeros de pelambo con los que boló cometa. No es la plata, es la persona lo que de verdad representa.

Al amigo no lo traiciona, que lo ayuda y lo respeta. Yo te quise hacer un canto porque estoy agradecido y este folclor vallenato estaba en deuda contigo.

Dios te bendiga, Gregorio. Gracias por darme la mano. Un ejemplo para todos, distinguido colombiano.

Que Dios te bendiga, Gregorio, excelente ser humano. Un ejemplo para todos, distinguido colombiano. Hay amigos que son amigos, que se quieren como hermanos.

Si vas cayendo al abismo, ellos te tienden la mano. Es buen papá y es buen hijo, buen esposo y buen hermano. Por el cielo es bendecido y por su pueblo respaldado”, dice el tema.

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