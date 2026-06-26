Jonathan ‘Momo’ Romero, excampeón mundial colombiano, permanece en custodia migratoria en Miami, Estados Unidos: qué se sabe

El caleño de 39 años había pedido protección al alegar amenazas en Colombia, pero continúa recluido desde el 23 de junio de 2026 mientras espera una decisión sobre su trámite, de acuerdo con varios medios - crédito @Indervalle / X

La detención en Estados Unidos de Jonathan Romero, exboxeador colombiano y excampeón mundial, lo dejó bajo custodia migratoria después de que un agente lo retuvo durante un procedimiento policial mientras trabajaba como conductor de Uber en Miami.

Romero, oriundo de Cali y de 39 años de edad, está detenido desde el 23 de junio de 2026 en un centro de detención de inmigración en Pembroke Pines, Florida. Según esos medios, el policía le pidió la licencia de conducción, revisó su situación migratoria y lo dejó a disposición de las autoridades de inmigración del estado.

El asilo que pidió y la fianza que no puede pagar

El exboxeador solicitó asilo político tras alegar amenazas contra su vida en Colombia. De acuerdo con esos reportes, siguió detenido porque no puede pagar la fianza ni costear un abogado de inmigración.

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El caleño de 39 años está detenido desde el 23 de junio de 2026 tras un procedimiento policial en Miami y espera una definición sobre su solicitud de protección, sin recursos para salir en libertad - crédito captura de pantalla X /@Indervalle

Hasta ahora, las autoridades migratorias de Estados Unidos no han informado públicamente una decisión sobre su proceso, según El Tiempo. Ese medio también añadió que Boxeo de Colombia anunció seguimiento al caso y a cualquier determinación oficial.

El temor de Romero a un traslado dentro del sistema migratorio

Desde el centro de detención, Romero dijo: “Lo que más temo es que me trasladen de este centro. Yo no soy un delincuente. Vine a este país buscando protección porque mi vida corría peligro en Colombia”, en diálogo con el medio especializado. Boxeo de Colombia.

Las tres publicaciones vincularon ese temor con la incertidumbre de su proceso migratorio y con su falta de recursos para enfrentar el caso en libertad.

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La trayectoria deportiva del excampeón colombiano

El caso ganó repercusión por la carrera de Jonathan “Momo” Romero, quien representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, según El País de Cali.

La organización informó que el exdeportista quedó a disposición de las autoridades migratorias luego de un procedimiento policial durante una jornada laboral como conductor de plataforma en Miami, lo que amplificó la atención mediática - crédito captura de pantalla ICE / sitio web

Romero fue medallista en Juegos Bolivarianos y en Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el campo profesional, el medio citado señaló que Romero conquistó en 2013 el título mundial supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras vencer por decisión dividida al mexicano Alejandro López.

Ese mismo medio recordó que perdió la corona en su primera defensa ante el español Kiko Martínez por nocaut técnico en seis asaltos.

Las alertas sobre las condiciones bajo custodia de ICE

El contexto del caso coincide con nuevas alertas sobre el sistema de detención migratoria en Estados Unidos.

La ONU pidió el viernes 26 de junio medidas para evitar más muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras registrar 19 fallecimientos en 2026, además de 33 en 2025 y 11 en 2024.

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Ese mismo reporte, citado por El Tiempo, indicó que cinco de las muertes notificadas este año fueron clasificadas como suicidios.

También señaló que el sistema pasó de 40.000 detenidos a comienzos de 2025 a 60.000 en la actualidad y que existen planes para elevar la capacidad hasta 90.000 personas a finales de este año.

La oficina de derechos humanos de la ONU advirtió sobre hacinamiento, alimentación y atención sanitaria inadecuadas, además de denuncias sobre uso de la fuerza.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó que “la falta de transparencia y de claridad en torno a las circunstancias de estas muertes bajo custodia menoscaba la rendición de cuentas”.

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Por separado, Noticias Caracol citó un informe de Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR) según el cual una persona murió bajo custodia de ICE cada 8,6 días en los primeros meses de 2026.

El estudio contabilizó 52 muertes desde el 20 de enero de 2026 y sostuvo que el aumento no se explica solo por el crecimiento del número de detenidos. “Las personas están muriendo bajo custodia de ICE al ritmo más alto de los últimos años, incluso después de tener en cuenta el aumento de la población detenida”, afirmó Brian Root en declaraciones recogidas por Noticias Caracol.

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Human Rights Watch y Physicians for Human Rights calcularon una tasa de mortalidad de 8,4 por cada 10.000 detenidos y sostuvieron que el aumento no se explica solo por el crecimiento de la población retenida - crédito Visuales IA

Ese mismo informe, situó la tasa de mortalidad en 8,4 fallecimientos por cada 10.000 personas detenidas. Noticias Caracol también citó a Katherine Peeler, coautora del informe, quien cuestionó la opacidad de la agencia: “ICE limita de manera tan severa la información que proporciona al Congreso, a las familias y al público que resulta casi imposible ejercer un control efectivo sobre la agencia”.