Estas son las ocho empresas colombianas que ingresaron al listado de las 2.000 más grandes del mundo, según Forbes

Grupo Nutresa fue la empresa colombiana con mayor valor de mercado en el Global 2000 de Forbes, con USD 35.830 millones - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Colombia ubicó ocho empresas en el ranking Global 2000 de Forbes, la clasificación de las 2.000 compañías más grandes del mundo, elaborada con ventas, beneficios, activos y valor de mercado, con Ecopetrol como la firma nacional mejor posicionada en el puesto 412.

La escala del listado ayuda a medir ese resultado: las empresas incluidas en la edición 2026 concentran 56 billones de dólares en ingresos anuales, 5,5 billones de dólares en beneficios, 272,2 billones de dólares en activos y 121,9 billones de dólares en valor de mercado.

La medición tomó los últimos 12 meses de información pública disponibles hasta el 15 de mayo de 2026, según Forbes.

Las ocho compañías colombianas pertenecen principalmente a los sectores financiero, energético y de alimentos. Después de Ecopetrol aparecen Grupo Cibest, Grupo Aval, Grupo Bolívar, BAC Holding International, Grupo Nutresa, Banco Davivienda y la Bolsa de Valores de Colombia.

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El ranking Global 2000 de Forbes evaluó 2.000 compañías públicas con base en ventas, beneficios, activos y valor de mercado de los últimos 12 meses hasta el 15 de mayo de 2026 - crédito Forbes

La petrolera estatal Ecopetrol quedó en la posición 412, con ventas por USD 29.890 millones, ganancias por USD 2.230 millones, activos por USD 78.610 millones y un valor de mercado de USD 26.960 millones. Su actividad principal corresponde a operaciones de petróleo y gas.

La segunda firma colombiana fue Grupo Cibest en el puesto 759 que es la casa matriz y holding financiero del conglomerado originario del Grupo Bancolombia. La organización, con sede en Medellín y presencia en el negocio bancario, reportó ventas por USD 10.620 millones, utilidades por USD 900,3 millones, activos por USD 106.370 millones y un valor de mercado de USD 23.160 millones.

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Ese nivel de activos fue el más alto entre las empresas colombianas incluidas en la clasificación. La publicación también ubicó a Grupo Aval en la casilla 1.295, con ventas por USD 11.150 millones, ganancias por USD 425 millones, activos por USD 92.370 millones y valor de mercado de USD 4.900 millones.

Grupo Bolívar ocupó el puesto 1.495 del escalafón global. La entidad financiera registró ventas por USD 8.180 millones, ganancias por USD 172 millones, activos por USD 76.610 millones y un valor de mercado de USD 1.580 millones.

Nutresa fue la firma colombiana con mayor valor de mercado dentro del grupo nacional

Las empresas colombianas del Global 2000 de Forbes se concentraron en los sectores financiero, energético y de alimentos - crédito Grupo Nutresa

BAC Holding International apareció en la posición 1.559. La compañía, con sede en Bogotá y dedicada al sector de servicios empresariales y suministros, informó ventas por USD 5.670 millones, utilidades por USD 733,4 millones, activos por USD 47.730 millones y valor de mercado de USD 4.660 millones.

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Así mismo, el Grupo Nutresa fue la sexta empresa colombiana del listado, en el puesto 1.803, con ventas por USD 5.080 millones, ganancias por USD 305 millones y activos por USD 7.260 millones. Entre las firmas nacionales presentes en la clasificación, se destacó por un valor de mercado de USD 35.830 millones.

Por su parte, el Banco Davivienda se ubicó en la posición 1.815. La entidad financiera reportó ventas por USD 6.040 millones, utilidades por USD 387,2 millones, activos por USD 62.450 millones y valor de mercado de USD 2.640 millones.

La Bolsa de Valores de Colombia fue la última empresa nacional que aparece dentro de las 2.000 más grandes del mundo en la posición 1.935 - crédito Luisa González/Reuters

La representación colombiana se completó con la Bolsa de Valores de Colombia, en el puesto 1.935. La compañía registró ventas por USD 90 millones, ganancias por USD 25,9 millones, activos por USD 49.720 millones y un valor de mercado de USD 242 millones.

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En cuanto a la clasificación a nivel mundial, aparece en el primer lugar del ranking fue para JPMorgan Chase por cuarto año consecutivo. Amazon subió al segundo puesto y Alphabet al cuarto, mientras Microsoft se mantuvo entre las 10 primeras, empatada en la séptima posición con Bank of America, y Nvidia avanzó hasta el puesto 27 para convertirse en la empresa más valiosa del mundo.

El grupo de cabeza también incluyó a Saudi Aramco y a tres bancos chinos: Icbc, China Construction Bank y Agricultural Bank of China. Según Forbes, ese resultado muestra que la energía y la banca siguen compartiendo la cima de la economía global con las grandes tecnológicas impulsadas por la inteligencia artificial.

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