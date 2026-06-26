“Dai Dai” de Shakira tendrá versión en portugués: así suena el adelanto y estos fueron los cambios a la letra

Leo Santana, colaborador elegido por la colombiana junto a Filipe Ret, compartió el primer adelanto de la nueva versión - crédito @leosantana/X

Dai Dai, la canción oficial del Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026 grabada por Shakira y Burna Boy, fue lanzada el pasado 15 de mayo. Concebida como una fusión de afrobeats y ritmos latinos, se presentó como una canción multilingüe y contó con la participación del británico Ed Sheeran en la composición.

En el videoclip oficial se sumaron algunas de las figuras llamadas a protagonizar esta edición como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Luis Díaz, Harry Kane, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Christian Pulisic, Takefusa Kubo, Jamal Musiala y Rodri.

Según anunció la cantante en el evento de lanzamiento, las regalías se destinarán al FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo que busca recaudar 100 millones de dólares antes del cierre del torneo para garantizar acceso a educación de calidad a niños en comunidades vulnerables. De igual modo, Sony Music igualará con una donación los primeros 250.000 dólares recaudados por la pista.

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Incluso con los precedentes de Hips Don’t Lie - Bamboo, Waka Waka o La La La, las otras canciones que aportó Shakira a la banda sonora de la Copa del Mundo, la de este año es la que más ambición por llegar a todo el mundo trae detrás. Una evidencia de ello se ha visto en días recientes, cuando la colombiana anunció que lanzaría versiones nuevas de Dai Dai, en español y ahora en portugués.

En la tarde del jueves 25 de junio, y luego de felicitar a la Selección de Brasil por su victoria 3-0 sobre Escocia, la cantante se refirió en portugués a sus fans en suelo brasileño, y confirmó que habrá una nueva versión de Dai Dai en dicho idioma.

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La colombiana anticipó una sorpresa relacionada con "Dai Dai" a su fanaticada en Brasil - crédito @shakira/Instagram (@shakira/Instagram)

“¡Una sorpresa para mi Brasil! 🇧🇷 ¡Celebremos Dai Dai en portugués con @leosantana y @filiperet!“, escribió, confirmando así que dos cantantes de dicho país, Leo Santana y el rapero Filipe Ret serán los invitados especiales en esta nueva versión.

Fue el propio Leo Santana el que dio a conocer un fragmento de la nueva versión, que incluyó algunas variaciones en la letra.

“¡Familia! Fue de sorpresa, pero mi corazón es pura gratitud. No solo feliz: ¡más que feliz! Colaboración GIGANTE con nada más y nada menos que @shakira en la versión brasileña de ‘Dai Dai’, pista oficial de la Copa del Mundo FIFA 2026″, escribió, mostrando también su satisfacción por trabajar junto a Filipe Ret y reconociendo a la barranquillera como “la mayor artista pop latina de todos los tiempos”.

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Leo Santana, uno de los dos invitados por Shakira, fue el encargado de revelar el adelanto de la versión en portugués de "Dai Dai" - crédito @leosantana/X

Además, no perdió la oportunidad de enviar un mensaje de apoyo a los jugadores del Scratch: “En busca de ese HEXA #LetsGo“, añadió en el texto.

El fragmento compartido por el cantante en sus redes sociales no solo muestra a Shakira cantando con fluidez en portugués —idioma que ya ha interpretado en el pasado y le aseguró formar un lazo con el público brasileño—, sino que hubo ajustes a los nombres de los futbolistas mencionados en la letra.

En la versión original se mencionaron a Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Andrés Iniesta, David Beckham y Carlos “El Pibe” Valderrama. Para la versión en portugués se retiraron las menciones a Kaká, Iniesta, Beckham y Valderrama, para incorporar a Haaland, Lamine Yamal, Vinicius Júnior y Neymar.

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“Dai Dai” hace historia en Billboard

"Dai Dai" de Shakira ingresó a Billboard en el puesto 75 en la última semana de junio - crédito @shakira/Instagram

Previo al anuncio de la nueva versión en portugués, la publicación norteamericana confirmó el ingreso de Dai Dai al Billboard Hot 100 (edición del 27 de junio) en el puesto 75 con 3,9 millones de streams oficiales (un alza del 47% respecto a la semana anterior), 6 millones de impresiones de audiencia en radio (un alza del 27%) y 2.000 unidades vendidas (un alza del 47%) en Estados Unidos entre el 12 y el 18 de junio, según los reportes de la firma Luminate.

Esta es la cuarta canción oficial de un Mundial en ingresar al Hot 100, y la segunda de la colombiana luego de Waka Waka, que llegó al puesto 38 en 2010.

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