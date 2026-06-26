Capturado alias Ratón: había salido de prisión en enero y ahora es señalado de volver a cometer robos, algunos con arma de fuego

El coronel Édison Aux afirma que ya van 31 capturas por hurto en Palmira durante 2026 - crédito Mecal

Las autoridades dieron un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al hurto en Palmira, Valle del Cauca, con la captura mediante orden judicial de un hombre conocido con el alias de Ratón, señalado de participar en varios robos registrados en la comuna 1 del municipio después de haber recuperado su libertad a comienzos de este año.

La detención fue posible gracias a una investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) del Distrito Especial de Policía Palmira, con el apoyo de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) y, según las autoridades, el procesado era requerido por el delito de hurto calificado y agravado y estaría relacionado con varios hechos delictivos que afectaron a residentes de ese sector de la ciudad.

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De acuerdo con las indagaciones, alias Ratón había cumplido una condena de dos años y medio por el delito de hurto y recuperó su libertad durante el mes de enero. Sin embargo, los investigadores establecieron que pocas semanas después habría retomado las actividades delincuenciales, presuntamente participando en una serie de robos ocurridos desde febrero.

Las pesquisas permitieron establecer que algunos de estos hechos habrían sido cometidos utilizando armas de fuego para intimidar a las víctimas, circunstancia que agravó las investigaciones y permitió recopilar los elementos probatorios que sustentaron la orden de captura expedida por la autoridad judicial.

Cayó alias Ratón en Palmira: lo señalan de volver al hurto semanas después de salir de prisión - crédito Mecal

Sobre los resultados del operativo, el comandante encargado del Distrito Especial de Policía Palmira destacó que la captura representa un avance importante dentro de la estrategia para combatir los delitos contra el patrimonio económico de los ciudadanos.

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“La captura de alias Ratón representa un resultado importante en la lucha frontal contra el hurto en Palmira. Gracias al trabajo articulado de nuestras capacidades de investigación e inteligencia, seguimos afectando a quienes insisten en delinquir y generar afectaciones a la tranquilidad de los ciudadanos. En lo corrido del año, la Policía Nacional ha logrado la captura de 31 personas por el delito de hurto en el municipio, un resultado que refleja nuestro compromiso permanente con la seguridad y la convivencia. Continuaremos desarrollando acciones contundentes para prevenir, capturar y poner a disposición de la autoridad judicial a quienes atentan contra el patrimonio económico de los palmiranos”, manifestó el coronel Édison Aux, comandante (e) del Distrito Especial de Policía Palmira.

Las autoridades indicaron que la captura permitió avanzar en el esclarecimiento de varios casos de hurto denunciados por ciudadanos de la comuna 1, una zona donde, según las investigaciones, el hoy capturado habría concentrado su accionar delictivo tras salir de prisión.

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El caso también evidenció el trabajo coordinado entre las unidades de inteligencia e investigación criminal, que durante varios meses recopilaron testimonios, analizaron elementos probatorios y realizaron labores de seguimiento para identificar plenamente al presunto responsable y solicitar la respectiva orden judicial.

La investigación contra alias Ratón destapa varios robos en la comuna 1 de Palmira - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante otro pronunciamiento oficial, el teniente coronel Edinson Aux Mora explicó cómo se desarrolló la investigación y reiteró el llamado para que otras posibles víctimas se acerquen a las autoridades y presenten las denuncias correspondientes.

“Gracias a un trabajo investigativo liderado por la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial del municipio de Palmira, fue capturado por orden judicial un sujeto conocido con el alias de Ratón, requerido por el delito de hurto calificado agravado (...) presuntamente vuelve a delinquir en el mes de febrero, participando en varios hechos delictivos en la comuna número uno del municipio de Palmira, alguno de ellos cometidos con arma de fuego. Con esta captura se logra el esclarecimiento de diferentes casos de hurto en el municipio. Con esto reafirmamos el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad y la convivencia ciudadana e invitamos a todas las personas que pudieron ser afectadas por esta persona a denunciar", indicó el teniente.

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La Policía Nacional recordó que la colaboración ciudadana continúa siendo una herramienta fundamental para combatir la delincuencia. Por ello, invitó a quienes hayan sido víctimas de este u otros hechos similares a suministrar información y formalizar las denuncias, ya que estos aportes permiten fortalecer las investigaciones y facilitar la judicialización de los responsables.

Finalmente, la institución reiteró que la comunidad puede reportar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencias 123 o del número celular 321 394 7235, canales habilitados para recibir información de manera oportuna y continuar desarrollando acciones contra las estructuras dedicadas al hurto en Palmira.

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