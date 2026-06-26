Así reaccionó la prensa de Costa de Marfil tras la histórica clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: “Histórica”

El momento cuando el delantero Nicolás Pépé anota el segundo gol para Costa de Marfil ante Curazao-crédito James Lang/IMAGN IMAGES via Reuters

El 25 de junio de 2026, Costa de Marfil derrotó a Curazao por 2-0 en el estadio de Filadelfia con el doblete de Nicolás Pépé.

Gracias a este triunfo, los “Elefantes” lograron clasificar en el segundo lugar del grupo E, y con varias figuras destacadas en esta fase de grupos desde el rendimiento individual como Yan Diomandé, Amad Diallo, Ibrahim Sangaré, junto al Pépé para lograr dicha hazaña.

En este contexto, la prensa marfileña hizo la victoria y clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los diarios más importantes de Costa de Marfil destacó el gol del delantero del Villarreal-crédito Le Patriote

El diario Le Patriote comenzó a detallar la buena actuación del atacante del Villarreal Nicolás Pépe, y el trabajo colectivo de la selección marfileña:

“El primer gol llegó en el minuto 7, tras una jugada de presión alta que culminó con un remate certero del delantero marfileño. Curazao respondió con breves ataques, pero Fofana se mantuvo alerta y Costa de Marfil conservó la ventaja al descanso, presionada por el resultado del partido entre Alemania y Ecuador“, dijeron.

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Además explicaron que el segundo gol, después de la asistencia del volante Ibrahim Sangaré para el delantero del Villarreal, fue clave para el juego, encaminando la alegría de los “Elefantes” a una hazaña histórica en su fútbol:

“El punto de inflexión llegó en el minuto 64. Tras una asistencia de Sangaré, Pépé lanzó un disparo imparable que se coló por la escuadra, superando a Room y sellando la victoria. El final del partido fue controlado, a pesar de algunos intentos del rival, y los Elefantes consiguieron finalmente su pase a la segunda ronda tras tres eliminaciones en primera (2006, 2010, 2014)”, detallaron.

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-crédito Framfat

El diario Fram Fat por su parte explicó el significado de la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 desde la felicitación del presidente de la nación, Alassane Ouattara.

"“¡Enhorabuena a nuestros Elefantes por esta histórica clasificación para la segunda ronda de un Mundial! ¡A por los dieciseisavos de final!“, escribió, elogiando una actuación que ha entusiasmado a toda la nación“, describieron.

También felicitaron el proceso que realiza el técnico Emerse Faé desde 2024, hecho que llevó a los marfileños a esta hazaña deportiva por primera vez en su historia:

“Más allá de la clasificación, este éxito simboliza el ascenso de una generación liderada por el entrenador Emerse Faé. Tras haber asegurado el título de la Copa Africana de Naciones en 2024, el técnico marfileño confirma su capacidad para construir un equipo competitivo en el escenario internacional. Después de una victoria contra Ecuador, una ajustada derrota contra Alemania y luego esta victoria decisiva contra Curazao, los Elefantes han demostrado que ahora tienen lo necesario para competir con las mejores naciones futbolísticas del mundo", rememoraron.

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Así fue la victoria de los “Elefantes” a la “Ola Azul”

Nicolás Pépé celebrando junto a sus compañeros-crédito James Lang/IMAGN IMAGES via Reuters

Con dos goles de Nicolas Pépé, Costa de Marfil venció a Curazao por2-0 el 25 de junio de 2026 en Filadelfia, y avanzó por primera vez a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo, un salto histórico que la deja a la espera de Noruega o Francia, en los dieciseisavos de final, el 30 de junio.

La selección dirigida en la cancha por Franck Kessie resolvió el partido con una secuencia precisa: Pépé abrió el marcador al 6y cerró la cuenta al minuto 63, en una actuación que combinó control de la pelota, presión medida y una defensa sin sobresaltos.

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La ventaja nació de una jugada de Yan Diomande, el extremo del Leipzig, que comenzó el partido por la banda derecha del ataque marfileño. Recuperó una pelota tras perderla, llegó hasta la línea de fondo y habilitó a Pépé, que entró en diagonal desde el lado opuesto y definió de zurda a un toque.

A partir de esa acción, Curazao quedó siempre a remolque. El conjunto caribeño, entrenado por Advocaat, necesitaba dos goles para intentar la clasificación, pero nunca consiguió alterar la estructura de un rival que administró los tiempos con orden y prudencia.

El doblete de Nicolás Pépé le dio la clasificación a Costa de Marfil a los dieciseisavos de final del Mundial 2026-crédito TyC Sports

Los intentos de respuesta encabezados por Leandro Bacuna y Tahith Chong se apagaron cerca del área marfileña. Allí se impusieron Ousmane Diomande y Odilon Kossounou, los centrales que sostuvieron la solidez defensiva del equipo.

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El 0-2 llegó en la segunda parte, cuando Pépé atacó el espacio y conectó con Sangaré antes de definir la jugada que cerró el encuentro. Desde ese momento, la última media hora quedó marcada por la despedida de Curazao y por una celebración contenida del equipo africano.

Curazao terminó su participación con una imagen de esfuerzo que el diario destacó como meritoria. El plantel, integrado en su mayoría por hijos de la inmigración en Países Bajos, cerró el partido con Leandro Bacuna llorando sobre el césped mientras era consolado por compañeros y rivales.

La victoria también coloca a esta generación marfileña por encima de una frontera que el país no había podido cruzar en sus anteriores Mundiales. Las selecciones que llevaron a Costa de Marfil a las ediciones de 2006, 2010 y 2014, con nombres como Didier Drogba, Kolo Touré y Yaya Touré, no habían logrado superar la fase de grupos.

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