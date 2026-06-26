Colombia

Senadora Isabel Zuleta aplazó su testimonio ante la Corte Suprema por el caso de ‘Pipe Tuluá’ por presunto viaje

La diligencia estaba citada a las 9:00 a. m. en Bogotá y quedó reprogramada tras un escrito de la congresista sobre un desplazamiento al exterior, pese a que apareció en una entrevista en vivo en Rtvc

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Las fuentes del proceso señalaron que el despacho consideró que los pasajes acreditaban que no podía comparecer y trasladarse al aeropuerto a tiempo, en el expediente que la investiga por Pipe Tuluá - crédito @SenalColombia/X

La senadora Isabel Zuleta aplazó en la mañana del viernes 26 de junio su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de ‘Pipe Tuluá’, tras alegar un presunto viaje internacional, aunque a la misma hora participó en una entrevista en el sistema de medios públicos Rtvc. La diligencia estaba prevista para las 9:00 a. m. en Bogotá.

El testimonio que daría la congresista es clave para que el alto tribunal establezca si la presencia de Zuleta en el procedimiento de allanamiento a la celda de Pipe Tulúa fue pasiva o si lideró la operación.

En ese procedimiento, el cabecilla de la banda La Inmaculada entregó un arma de fuego que, según la investigación, habría sido destinada para atentar contra alias Araña.

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