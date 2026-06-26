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Mundial 2026 | Bayern Múnich lanzó en Miami un concurso para encontrar al doble de Luis Díaz y premiarlo con boletas para Colombia vs. Portugal

El concurso se llevará a cabo en el Amphitheatre Doral Central Park, punto donde está ubicado el fan fest oficial de la Federación Colombiana de Fútbol

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La iniciativa es liderada por parte del equipo alemán en el que juega el futbolista colombiano - crédito Alfredo Estrella / AFP
La iniciativa es liderada por parte del equipo alemán en el que juega el futbolista colombiano - crédito Alfredo Estrella / AFP

En la previa del duelo entre las selecciones de Colombia y Portugal en la tercera fecha por la fase de grupos del Mundial 2026, Bayern Múnich, el equipo de la liga del fútbol alemán (Bundesliga) en el que juega el atacante guajiro Luis Díaz, le cumplirá el sueño a una persona de poder ver el tan anhelado encuentro, uno de los más atractivos por el nivel de estrellas que tendrá el partido.

Por tal motivo, y desde su cuenta de Instagram, el conjunto Bávaro brindó los detalles del concurso que lanzaron para buscar al sujeto que más se parezca al futbolista colombiano.

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La búsqueda del doble del colombiano se realizará en Miami, y menciona otros detalles a tener en cuenta para poder ingresar para participar por los boletos.

- crédito @fcbayern/IG
La publicación se difundió en la cuenta de Instagram del Bayern Múnich - crédito @fcbayern/IG

“¿Estás en Miami y crees que te ves como Luis Díaz? Ven a La Casa de la Sele, el fan fest oficial de la Federación Colombiana de Futbol el próximo 27 de junio a las 4pm para tener la oportunidad de ganarte dos entradas para el partido Colombia vs Portugal", detalla el inicio del mensaje en la red social del equipo alemán.

Al final se precisó en la publicación que “todos los participantes deben estar adentro de La Casa de la Sele para poder participar”, a la hora mencionada.

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Se recuerda que el sitio es el Amphitheatre Doral Central Park.

El ganador podrá asistir al partido, pactado para el mismo sábado 27 de junio a partir de las 6:30 p. m. en el estadio de Miami, que definirá quién se quedará con el primer lugar del grupo K, mientras que a la misma hora en Atlanta, RD Congo y Uzbekistán definirán el tercer puesto.

- crédito @fcbayern/IG
El conjunto bávaro le cumplirá el sueño a un joven de ver el partido de Colombia vs. Portugal, pero solo debe parecerse a Luis Díaz - crédito @fcbayern/IG

Así fue la llegada de la selección Colombia a Miami para el partido vs. Portugal

La selección Colombia ya está en Miami, Estados Unidos, para enfrentar a Portugal el sábado 27 de junio en el cierre del Grupo K del Mundial 2026, un partido que definirá el liderato de la zona pese a que el equipo de Néstor Lorenzo ya aseguró su lugar en los dieciseisavos de final.

La Tricolor llegará al encuentro con seis puntos y en condición de invicta, y con el primer puesto del grupo, en juego ante un rival al que el entrenador argentino considera candidato al título.

El plantel arribó en la noche del 25 de junio de 2026 al hotel de concentración, pasadas las 10:00 p. m. (horario local), después de aterrizar sin contratiempos en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El equipo se instaló en Fort Lauderdale, ciudad ubicada a 50 kilómetros de Miami, donde un grupo de hinchas esperaba en la entrada del hotel.

Antes del viaje, Colombia cerró en Guadalajara su última práctica. La delegación salió en un vuelo directo cerca de las 4:00 p. m. de Guadalajara (5:00 p. m. de Colombia), y tocó suelo estadounidense alrededor de las 10:00 p. m. hora local (9:00 p.m. de Colombia.

Este fue el momento cuando la delegación de 26 jugadores, cuerpo técnico y asistentes de los "Cafeteros" llegan al hotel de concentración en Miami-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Colombia completó en Guadalajara una práctica enfocada en técnica y táctica ofensiva

En la previa del traslado, el equipo entrenó en la sede deportiva del Atlas FC. La sesión comenzó con trabajo preventivo en el gimnasio y luego pasó al campo con ejercicios de técnica, precisión y ruedas de pases.

El cuerpo técnico llevó después la práctica a situaciones de juego, con foco en patrones tácticos de la fase ofensiva. La jornada terminó con acciones a balón parado.

En los alrededores del hotel, varios fanáticos se acercaron para acompañar a la selección. Los seguidores cantaron el himno nacional y usaron cornetas en apoyo a los 26 futbolistas convocados.

Álvaro Montero fue uno de los primeros en bajarse del bus. El arquero volvió a quedar bajo atención luego de los reportes de la prensa argentina sobre un posible interés de Boca Juniors en el exguardameta de Millonarios.

También estuvo presente Mane Díaz, padre de Luis Díaz. Su aparición se dio en las afueras del lugar de concentración de la selección.

Los "Cafeteros" sueñan con dar el golpe sobre la mesa ante el equipo liderado por Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

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