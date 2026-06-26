Petro invitó al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella a hacer un empalme “ágil y útil”: “Acato las decisiones de los jueces”

El presidente Gustavo Petro aseguró que está listo para hacer el empalme con Abelardo de la Espriella - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

A través de un comunicado, el presidente Gustavo Petro invitó al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, a empezar con el proceso de empalme para que pueda iniciar su administración el 7 de agosto, fecha en la que se posesionará en el cargo más importante del país.

En la comunicación oficial, el jefe de Estado saliente aseguró que tiene una postura clara con respecto a los resultados electorales –la cual involucra dudas sobre los escrutinios realizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)–. Sin embargo, indicó que acata la normativa y las decisiones de los jueces, por lo que no tomará ningún tipo de medida que impida que se haga la respectiva transición de la administración del país.

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“El 7 de agosto del 2022 el pueblo colombiano me delegó la responsabilidad de dirigir los destinos de la Nación como presidente de Colombia, en esa fecha juré respetar la Constitución y las leyes. Por eso en este momento de transición democrática del gobierno, acato las decisiones de los jueces. El país conoce mi posición, pero esta no va a ser un impedimento para el cambio de gobierno”, precisó el primer mandatario en el comunicado.

El presidente Gustavo Petro invitó al presidente electo Abelardo de la Espriella y a las personas que integrarán su Gobierno a hacer el empalme, esperando que se enfoque en el fortalecimiento de la institucionalidad - crédito @petrogustavo/X

En ese sentido, instó al presidente electo y a los integrantes de su Gobierno entrante a iniciar el proceso de empalme. Indicó que espera que sea una transición democrática que respete el principio de transparencia y que, además, sea “ágil y útil”. El mandatario insistió en que el empalme debe centrarse en la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país.

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“Quiero reiterar que estamos listos para el desarrollo del empalme. Nos hemos preparado técnica, metodológica y logísticamente para esta tarea; en esta labor han participado más de 200 funcionarios compilando la información”, explicó.

De igual manera, informó que, para hacer un adecuado proceso de transición, se recopilaron los temas que son prioritarios y que requieren de atención inmediata, con el objetivo de que se garantice la continuidad del Estado. “Es un principio constitucional”, precisó.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo liderarán el nuevo Gobierno de Colombia como presidente y vicepresidente, respectivamente - crédito Sergio Acero/Reuters

El 26 de junio, tras reunirse en la Casa de Nariño con el excandidato presidencial Iván Cepeda Castro, el primer mandatario confirmó ante los medios de comunicación que está preparado para hacer el respectivo empalme y que solo está esperando a que De la Espriella y su equipo se presenten en la residencia presidencial para que lleven a cabo ese proceso.

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“Estamos listos. Ya estamos esperando es que vengan, si quieren”, dijo.

La Ley 951 de 2005, mediante la cual se crea el acto de informe de gestión, establece que los servidores públicos tienen la responsabilidad de presentar un documento que contenga información sobre los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, con el fin de que sea entregado al funcionario entrante.

Esta normativa aplica para los servidores públicos que integren las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial en el orden nacional, departamental, distrital, municipal y metropolitano, en calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que manejen fondos o bienes del Estado.

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La Ley 951 de 2005 establece que los servidores públicos están obligados a entregar al servidor público entrante un informe mediante acta de informe de gestión, los asuntos y recursos a su cargo - crédito Ley 951 de 2005/Función Pública

“Los servidores públicos del Estado y los particulares (...) están obligados en los términos de esta ley a entregar al servidor público entrante un informe mediante acta de informe de gestión, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para hacerlo al reglamento y/o manual de normatividad y procedimiento que rija para la entidad, dependencia o departamento de que se trate”, precisa el artículo 5 de la ley.

La verificación de la información que yace en el acta debe hacerse en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la firma del documento. De esta manera, es posible identificar anomalías y ponerlas en conocimiento.

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