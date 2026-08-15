Terremoto en Colombia: Farmacéuticas activan plan humanitario con medicamentos, alojamiento y energía eléctrica para zonas afectadas

Los medicamentos, dispositivos e insumos médicos serán entregados al Banco de Medicamentos, que coordinará su recepción, almacenamiento, control y posterior distribución - crédito Juan David Duque/REUTERS e Imagen Ilustrativa Infobae

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La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) puso en marcha un plan de apoyo humanitario para las comunidades afectadas por el terremoto registrado en Colombia, con acciones dirigidas a la entrega de medicamentos e insumos médicos, soluciones de alojamiento temporal, transporte de ayudas y suministro de equipos para garantizar condiciones básicas de operación en los lugares donde se atiende la emergencia.

La decisión fue aprobada por la Junta Directiva de Aidro y contempla la coordinación de las compañías afiliadas con el Gobierno nacional y las organizaciones humanitarias que trabajan en los territorios afectados. El objetivo es que las ayudas respondan a las necesidades identificadas por las autoridades y puedan ser trasladadas hasta los puntos que requieren atención.

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De acuerdo con la actualización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al 15 de agosto de 2026 a las 6:30 a. m., el sismo de 7.4 Mw registrado en San José del Palmar, Chocó, ha dejado 294 personas fallecidas, 3.935 han resultado heridas y 320 permanecen desaparecidas, mientras que 353 personas han sido rescatadas. En cuanto a la infraestructura habitacional, se reportan 81.506 viviendas averiadas y 14.493 destruidas, además de 66 edificios colapsados.

Medicamentos e insumos médicos para las zonas afectadas

Los recursos para ejecutar el plan provienen de aportes extraordinarios de las compañías afiliadas a Afidro, recursos propios del gremio y contribuciones de colaboradores vinculados a la campaña “Colombia, un solo corazón” - crédito Europa Press

Uno de los componentes principales de la estrategia de Afidro consiste en la adquisición y distribución de medicamentos, dispositivos e insumos médicos considerados prioritarios de acuerdo con las necesidades identificadas en los territorios afectados y con los requerimientos de atención de la población. Los productos adquiridos por el gremio serán entregados al Banco de Medicamentos, entidad encargada de coordinar su recepción, almacenamiento, control y posterior distribución hacia los puntos de atención y las comunidades priorizadas.

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El proceso contempla además el cumplimiento de las condiciones necesarias para el manejo de determinados productos, entre ellas la cadena de frío. De esta manera, los medicamentos que requieran condiciones específicas de conservación podrán ser trasladados hasta los lugares donde sean requeridos.

La necesidad de este tipo de apoyo se presenta en un escenario en el que, según la Ungrd, 241 centros de salud resultaron afectados por el terremoto. El reporte también registra daños en 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios.

Afidro señaló que ajustará sus acciones conforme evolucionen las necesidades de las comunidades, siguiendo las prioridades establecidas por las autoridades durante las etapas de atención y recuperación - crédito Afidro

Afidro indicó que la adquisición de los elementos médicos se realizará de acuerdo con las necesidades que sean identificadas en las zonas afectadas, de manera que las entregas estén articuladas con los requerimientos establecidos por las autoridades y las organizaciones encargadas de la atención de la emergencia.

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El plan también incluye una segunda línea de acción relacionada con la habitabilidad de las familias que perdieron sus viviendas o que se encuentran expuestas a riesgos asociados con las condiciones de sus hogares. En este frente se contempla la adquisición y entrega de elementos básicos como colchonetas y cobijas, destinados a las personas que requieren soluciones temporales de alojamiento mientras avanzan las acciones de atención y recuperación.

El balance nacional de la emergencia reporta 14.493 viviendas destruidas y 81.506 viviendas averiadas, cifras que hacen parte de las afectaciones registradas en los 448 municipios incluidos en el reporte de la Ungrd.

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Transporte, energía y equipos para mantener la atención

La estrategia incorpora plantas eléctricas, torres de iluminación, soldadores y compresores, equipos destinados a mantener condiciones básicas de funcionamiento en centros de salud, centros de acopio y otros puntos estratégicos afectados - crédito Isa Intercolombia

Afidro señaló que este componente contempla las dificultades de acceso que se han presentado en algunos territorios como consecuencia de la emergencia, entre ellas el cierre de algunos aeropuertos. El propósito es apoyar el traslado de las ayudas de forma segura y oportuna hasta los lugares donde sean requeridas.

La Ungrd reportó afectaciones en 298 vías, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos, además de daños en 59 acueductos. Estas condiciones hacen parte de los factores considerados dentro de las necesidades logísticas de los territorios impactados.

El cuarto frente contempla la adquisición, alquiler, transporte e instalación de plantas eléctricas, soldadores, compresores y torres de iluminación. Estos equipos estarán destinados a centros de atención, puestos de salud, centros de acopio y otros espacios estratégicos ubicados en las zonas afectadas.

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Según la asociación, estos elementos permitirán mantener condiciones mínimas de operación en lugares donde se presenten interrupciones del suministro eléctrico. Entre sus funciones estarán la iluminación de las áreas de atención, el funcionamiento de equipos médicos, la conservación de medicamentos que necesiten refrigeración, la carga de dispositivos de comunicación y la realización de actividades de atención durante la noche.

El plan de Afidro fue posible a partir de aportes extraordinarios de sus compañías afiliadas, recursos propios del gremio y la participación de colaboradores de las empresas agremiadas en la campaña “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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A estos recursos se suma la disposición de compañías afiliadas a nivel global, que también ofrecieron su colaboración al Gobierno nacional para contribuir a la atención de las comunidades afectadas.

Coordinación con autoridades y organizaciones humanitarias

Afidro también apoyará el transporte de las ayudas desde los centros de recepción y almacenamiento hasta las zonas afectadas, incluso hacia territorios que enfrentan dificultades de acceso por daños o cierres en infraestructura - crédito Europa Press

La estrategia será ejecutada de manera coordinada con las autoridades y las organizaciones que trabajan directamente en los territorios afectados. La asociación indicó que el apoyo podrá ajustarse a medida que avance la evaluación de los daños y se establezcan nuevas prioridades. De esta manera, las acciones previstas inicialmente podrán modificarse según la evolución de la situación en las comunidades damnificadas.

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, explicó el alcance de la estrategia y la decisión de acompañar la respuesta institucional frente a la emergencia. “Colombia atraviesa un momento difícil y lo primero es estar presentes. Detrás de cada cifra de esta emergencia hay familias que lo perdieron todo y comunidades enteras que hoy empiezan de nuevo, y es a ellas a quienes queremos acompañar con lo que sabemos hacer, de la mano del Gobierno nacional y de las organizaciones humanitarias, para que la ayuda llegue a tiempo y a donde más se necesita”.

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La organización señaló que continuará pendiente de la evolución de la emergencia y de las prioridades establecidas por las autoridades para definir las acciones que puedan requerirse durante las diferentes etapas de atención y recuperación.