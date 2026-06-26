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Nueva EPS activó un plan de contingencia en zonas fronterizas tras terremotos en Venezuela: “Sin ninguna barrera administrativa”

La aseguradora desplegó una respuesta para 525.000 usuarios binacionales, con 437 prestadores habilitados y la orden de sostener consultas, urgencias, fármacos y procedimientos durante la emergencia

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La crisis financiera de Nueva EPS pone en riesgo la continuidad de tratamientos para pacientes de alto costo en 2025 - crédito Colprensa
Nueva EPS activó un plan de contingencia para atender a 525.000 afiliados colombo-venezolanos tras los sismos del 24 de junio en Venezuela - crédito Colprensa

Nueva EPS activó un plan de contingencia para atender a 525.000 afiliados colombo-venezolanos tras los sismos del miércoles 24 de junio en Venezuela, con una red de 437 IPS en cinco departamentos fronterizos y la eliminación de barreras administrativas para sostener la atención médica en una emergencia que, según las autoridades venezolanas, dejó 188 muertos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos.

La dimensión del desastre quedó marcada también por la pérdida de 250 edificaciones y por un dato del Servicio Geológico de los Estados Unidos: se trató del sismo más potente registrado en Venezuela en los últimos 126 años.

El fenómeno, además, correspondió a dos movimientos ocurridos con poco tiempo de diferencia, una secuencia doble poco usual en geología.

La aseguradora informó que el sistema de atención temprana busca garantizar consultas, urgencias, medicamentos y otros procedimientos a la población binacional que pueda verse afectada, sobre todo en las zonas de frontera. La medida rige para las instituciones prestadoras de salud ubicadas en La Guajira, Cesar, Arauca, Norte de Santander y Vichada.

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La red de Nueva EPS reúne 437 IPS en La Guajira, Cesar, Arauca, Norte de Santander y Vichada para sostener la atención médica en la frontera - crédito @NuevaEPSCol/X
La red de Nueva EPS reúne 437 IPS en La Guajira, Cesar, Arauca, Norte de Santander y Vichada para sostener la atención médica en la frontera - crédito @NuevaEPSCol/X

La decisión de priorizar a los afiliados colombo-venezolanos fue adoptada por la administración de la entidad bajo la dirección del interventor Jorge Iván Ospina Gómez. La instrucción central es que la prestación de salud se mantenga “sin ningún tipo de barrera administrativa”.

En el comunicado, Ospina hizo además un llamado público a la solidaridad: “Toda Colombia debe movilizarse en el principio fundamental de la solidaridad. Desde Nueva EPS enviamos al pueblo y Gobierno venezolano nuestro abrazo fraterno e instalaremos desde hoy un espacio para recibir aportes y donaciones para la atención de las víctimas del terremoto”.

“Nueva EPS lamenta profundamente el impacto generado por el desastre natural acontecido este 24 de junio en la República Bolivariana de Venezuela y expresa toda su solidaridad con el pueblo hermano venezolano y su compromiso de trabajar desde la garantía en la prestación de los servicios en salud, para los compatriotas del vecino país”, se añade en el documento.

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Ese punto de recepción de ayudas se habilitará a través de los canales oficiales de la EPS. La entidad precisó que los aportes estarán sujetos a las directrices que emita la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sobre las necesidades detectadas durante la evaluación de daños.

Nueva EPS habilitará canales oficiales para recibir donaciones para las víctimas del terremoto en Venezuela, según las directrices de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - crédito Maxwell Briceño/Reuters
Nueva EPS habilitará canales oficiales para recibir donaciones para las víctimas del terremoto en Venezuela, según las directrices de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - crédito Maxwell Briceño/Reuters

La ruta definida por la aseguradora también contempla la continuidad de los servicios para sus afiliados mientras evoluciona la situación en el vecino país. En paralelo, manifestó su disposición para colaborar en los procesos de atención que requieran ciudadanos venezolanos.

La red activada por Nueva EPS está compuesta por 437 IPS de los regímenes contributivo y subsidiado. Todas fueron alertadas para disponer de un sistema de respuesta temprana dirigido a ciudadanos binacionales que necesiten asistencia.

“Actualmente, Nueva EPS tiene contratación con 437 Instituciones Prestadoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, que atienden en los departamentos fronterizos de los ambos países como: La Guajira, Cesar, Arauca, Norte de Santander y Vichada, los cuales ya fueron alertados para que dispongan de todo un sistema de atención temprana para los ciudadanos binacionales que así lo requieran”, dice en el comunicado.

Las clínicas y hospitales del corredor fronterizo deberán adecuar sus áreas de urgencias ante un eventual aumento en la demanda. Los equipos de auditoría médica, según indicó la entidad, supervisarán la disponibilidad de insumos, camas y personal asistencial en los cinco departamentos involucrados.

Las clínicas y hospitales de la red fronteriza deberán adecuar sus áreas de urgencias ante un posible aumento de la demanda por los sismos en Venezuela - crédito Maxwell Briceño/Reuters
Las clínicas y hospitales de la red fronteriza deberán adecuar sus áreas de urgencias ante un posible aumento de la demanda por los sismos en Venezuela - crédito Maxwell Briceño/Reuters

La EPS sostuvo que la atención en la zona se mantendrá bajo criterios de oportunidad, calidad y continuidad operativa.

En otro tramo del comunicado, la entidad señaló que su acompañamiento se extiende a “En tal sentido, Nueva EPS reitera su compromiso con la prestación de servicios de salud bajo criterios de oportunidad, calidad y continuidad, y mantiene su disposición de colaborar con todos los compatriotas venezolanos que requieran procesos de atención”, dice en la misiva.

La organización también expresó “su acompañamiento respetuoso y saludo solidario con todos los compatriotas venezolanos en este momento de profundo dolor”.

El despliegue formaliza la respuesta del asegurador de salud en una franja fronteriza donde, de acuerdo con la propia entidad, reside más de medio millón de usuarios colombo-venezolanos.

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