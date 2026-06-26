Colombia

Hombre que abusó sexualmente de una mujer y le prendió fuego fue capturado en Santander

Las pruebas forenses, la necropsia y la recolección de evidencia permitieron ubicar al detenido, señalado por autoridades en la muerte de una mujer hallada muerta en zona rural

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Las autoridades documentaron una captura policial relacionada con la investigación de la muerte de una mujer en Aguada - crédito Policía Santander / X

La Policía de Santander confirmó el 24 de junio de 2026 que logró capturar por orden judicial a un hombre de 59 años señalado por el homicidio agravado de una mujer el 23 de marzo de 2022 en el municipio de Aguada. De acuerdo con la investigación, el hecho se asocia además con violencia sexual y con un incendio provocado para ocultar el crimen.

Según el reporte oficial, la detención se concretó el 17 de junio de 2026 en el municipio de Suaita y se confirmó que el acusado era requerido por el juzgado promiscuo municipal con función de control de garantías de Gámbita para responder por los hechos ocurridos en la vereda San Isidro, finca Alto de Camero, en jurisdicción de Aguada.

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El comunicado oficial de las autoridades indica que el cuerpo de la víctima fue hallado en zona rural en condiciones que evidenciaban actos de violencia extrema.

Pese a que inicialmente se creyó que pudo tratarse de un accidente, la Policía Nacional reiteró que las indagaciones permitieron establecer la presunta participación del ahora capturado en la muerte de la mujer.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sujeto ocasionó el incendio para borrar sus huellas del crimen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El criminal abusó sexualmente de la mujer, luego la mató y ocasionó un incendio para no dejar rastros

Después de una investigación, las autoridades atribuyeron al detenido la responsabilidad por la agresión sexual, el asesinato y la quema del cuerpo de la víctima para dificultar el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, se indicó que la imputación formal mencionada por la Policía es por homicidio agravado, mientras que la Fiscalía deberá definir su situación jurídica dentro del proceso penal y la comunidad reclama que el hecho se considere un feminicidio.

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La reconstrucción de los hechos fue realizada con el apoyo de las labores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en articulación con la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la información oficial, el análisis técnico-científico, la recolección de Elementos Materiales Probatorios y de Evidencia Física, junto con los resultados de la necropsia, sustentaron la solicitud de captura y la posterior expedición de la orden judicial.

En el comunicado, la institución afirmó: “Allí un sujeto cometió hechos de violencia sexual y posteriormente asesinó a una mujer. Para ocultar el crimen, generó un incendio donde la víctima terminó incinerada”.

Las autoridades aseguraron que el criminal aprovechó el estado de indefensión de la mujer para atacarla - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las autoridades aseguraron que el criminal aprovechó el estado de indefensión de la mujer para atacarla - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía Primera Seccional del Socorro

Tras la captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía Primera Seccional del Socorro, despacho que continuará las actuaciones judiciales. Esa dependencia será la encargada de definir su situación jurídica dentro del expediente abierto por la muerte de la mujer.

La Policía presentó el procedimiento como parte de sus acciones investigativas para esclarecer delitos de alto impacto en Santander, por lo que en su mensaje final, la institución pidió a los ciudadanos denunciar cualquier hecho criminal a través de la línea 123.

Hombre quemó a su expareja con gasolina

Hombre agachado con fósforo encendido en la mano sobre fuego en suelo mojado. Pies de mujer desenfocados al fondo.
La mujer quedó con graves quemaduras en su cuerpo por lo que falleció después de varios días de luchar por su vida, el criminal fue condenado un mes después del ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un juez condenó a 35 años de prisión al hombre que atacó con gasolina a Wendy Sepúlveda Narváez en Neiva (Huila) y le causó la muerte días después. Los hechos ocurrieron el 26 de mayo de 2026 en el barrio El Obrero, y ante la gravedad de las heridas, la joven fue trasladada primero a un centro asistencial de Neiva y luego a la unidad de quemados del Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, donde murió el 1 de junio.

“La mujer de 24 años acudió al lugar tras acordar un encuentro con el señalado agresor. Durante la conversación y aprovechando su estado de indefensión, el hombre, presuntamente, le roció gasolina sobre el cuerpo, le prendió fuego y después huyó”, indicó el reporte del caso.

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