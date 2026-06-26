Colombia

Colsubsidio aplazó el cierre del servicio de urgencias pediátricas de la Clínica Infantil en Bogotá tras preacuerdo de pago con Famisanar EPS

La continuidad del servicio quedó condicionada al cumplimiento del acuerdo para atender la deuda de la EPS, que supera los $700.000 millones

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Edificio con paredes de piedra clara y ventanas verdes, con el letrero amarillo y blanco 'salup Clínica Infantil'. Calles con autos, árboles y edificios urbanos.
Colsubsidio aseguró que mantendrá la atención de niñas y niños mientras existan las condiciones financieras necesarias para garantizar la operación del servicio - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La Clínica Infantil Colsubsidio continuará prestando temporalmente el servicio de urgencias pediátricas luego de que Colsubsidio anunciara el aplazamiento de la suspensión que estaba prevista para entrar en vigor el 1 de julio. La decisión fue adoptada tras la suscripción de un preacuerdo de pago con Famisanar EPS para atender las obligaciones financieras pendientes entre ambas entidades.

El anuncio se produce en medio de la preocupación que había generado el cierre del servicio pediátrico y de las advertencias realizadas por el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia (Sicolped), que solicitó la intervención de las autoridades para preservar la oferta de atención a niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, comenzaron a conocerse comunicaciones dirigidas al personal médico relacionadas con procesos de reubicación laboral.

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Colsubsidio condiciona la continuidad del servicio al cumplimiento del preacuerdo

Quirófano con camilla de operaciones, luces de techo, múltiples monitores, equipo de anestesia, bombas de infusión y carro de instrumental quirúrgico.
El Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia (Sicolped) había rechazado el cierre de las urgencias pediátricas y advirtió sobre el impacto que tendría la reducción de estos servicios en la atención de la población infantilo - crédito Imagen ilustrativa Infobae

A través de un comunicado divulgado este 26 de junio, Colsubsidio informó que la suspensión del servicio de urgencias pediátricas de la Clínica Infantil, inicialmente programada para el 1 de julio de 2026, fue aplazada hasta el 15 de julio de 2026 como consecuencia de un preacuerdo de pago suscrito con Famisanar EPS.

En el documento, la entidad señaló: “Colsubsidio informa que la suspensión del servicio de urgencias pediátricas de la Clínica Infantil, prevista para el 1 de julio de 2026, queda aplazada para el 15 de julio de 2026, tras la suscripción de un preacuerdo de pago con Famisanar EPS para atender la deuda pendiente”.

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El acuerdo busca avanzar en el pago de las obligaciones financieras que mantiene Famisanar con Colsubsidio, una deuda que supera los $700.000 millones, según la información suministrada. Sin embargo, la entidad precisó que el funcionamiento de las urgencias pediátricas dependerá del cumplimiento efectivo de lo pactado entre las partes.

Colsubsidio aplazó hasta el 15 de julio de 2026 el cierre del servicio de urgencias pediátricas de la Clínica Infantil tras suscribir un preacuerdo de pago con Famisanar EPS - crédito Colsubsicio
Colsubsidio aplazó hasta el 15 de julio de 2026 el cierre del servicio de urgencias pediátricas de la Clínica Infantil tras suscribir un preacuerdo de pago con Famisanar EPS - crédito Colsubsicio

En ese sentido, el comunicado establece: “La continuidad del servicio estará sujeta al cumplimiento efectivo de dicho preacuerdo y al giro oportuno de los recursos por parte de Famisanar EPS”. Asimismo, Colsubsidio reiteró que mantendrá la prestación del servicio únicamente mientras existan condiciones que permitan garantizar su sostenibilidad financiera.

El comunicado concluye señalando: “Colsubsidio reitera su compromiso con la atención de las niñas y los niños y continuará prestando este servicio mientras existan las condiciones financieras para garantizar su sostenibilidad”.

Personal de urgencias recibió comunicaciones sobre reubicación laboral

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El gremio de pediatras solicitó la intervención de las autoridades nacionales, locales y de los organismos de control para proteger la oferta de servicios de salud destinados a niños, niñas y adolescentes - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Mientras se conocía el anuncio del aplazamiento del cierre, el periodista Ronny Suárez hizo pública una comunicación que, según indicó, estaría siendo entregada al personal de Talento Humano en Salud del servicio de urgencias de la Clínica Infantil de Colsubsidio.

La carta, dirigida a un médico general, informa sobre una reasignación laboral a otra sede de la organización. En el documento se lee: “Cordial saludo, Reiterando nuestro compromiso con el reconocimiento del valor del trabajador y la protección del empleo, en marco del proceso de reubicación, nos complace informarle que usted ha sido reasignado en la sede CLINICA ROMA a partir del 10 de julio de 2026, para continuar laborando en el mismo cargo y condiciones laborales, de acuerdo con la necesidad del servicio”.

La comunicación también aclara que el cambio de sede no representa modificaciones en el cargo desempeñado por el trabajador y cita una cláusula del contrato laboral.

Textualmente señala: “Esto no implica modificaciones en el cargo; lo anterior, acogiéndonos a lo descrito en su contrato de trabajo que indica: ‘No obstante, la Corporación podrá en cualquier momento asignarle cualquier otro cargo, dependencia o ciudad al TRABAJADOR, siempre que no implique desmejora en el salario, obligándose dicho trabajador a aceptar tal designación’“.

Mientras se anunció el aplazamiento del cierre, comenzaron a conocerse comunicaciones dirigidas al personal médico sobre procesos de reubicación en otras sedes de la organización, sin modificaciones en sus condiciones laborales - crédito @RonnySuarez_/X
Mientras se anunció el aplazamiento del cierre, comenzaron a conocerse comunicaciones dirigidas al personal médico sobre procesos de reubicación en otras sedes de la organización, sin modificaciones en sus condiciones laborales - crédito @RonnySuarez_/X

Adicionalmente, la carta manifiesta: “Seguimos comprometidos con su crecimiento y desarrollo para asumir este nuevo reto. No dudamos de que con su compromiso y capacidades profesionales seguiremos aportando al propósito superior de Colsubsidio de generar oportunidades para el cierre de brechas sociales.”

Finalmente, informa al trabajador que: “Próximamente le contactará un profesional de Talento Humano para acompañarle en su proceso de adaptación e inducción a su nuevo cargo".

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