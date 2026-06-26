Actor de ‘Superman’ llegó a Bogotá para la Comic Con Colombia: así fue el recibimiento

El actor arribó al Aeropuerto El Dorado, a un día del inicio del evento de entretenimiento y tecnología en Corferias - crédito Comic Con Colombia

Michael Cudlitz, el actor que dio vida a Lex Luthor en la serie Superman & Lois de The CW, aterrizó en Bogotá el 25 de junio para participar en la Comic Con Colombia 2026, el mayor festival de cultura popular y entretenimiento del país.

El actor documentó su llegada en redes sociales de manera jocosa: “Me sorprendieron mientras buscaba a la persona que me venía a buscar”, escribió junto a la frase “¡¡¡COLOMBIA!!!”, dando a entender que esperaba pasar desapercibido tras su arribo al Aeropuerto El Dorado. La cuenta oficial de Comic Con Colombia publicó el video y le dio la bienvenida al actor.

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El actor admitió que fue tomado por sorpresa, pues fue reconocido mientras buscaba a las personas responsables de recibirlo - crédito @cudlitz/Instagram

Cudlitz interpretó al principal villano de Superman, primero como invitado en la tercera temporada, y luego como el antagonista final en la cuarta y última temporada de la serie, concluida en 2024.

La presencia de Cudlitz se suma a la de Tyler Hoechlin, el actor estadounidense que interpretó a Clark Kent/Superman en Supergirl, Superman & Lois y en el crossover Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverse.

Hoechlin tiene programada su visita para el lunes 29 de junio, último día del evento, y participará en sesiones de fotografía, firmas de autógrafos y grabaciones de videos personalizados para sus seguidores en la Fan Zone, además de una presentación en el escenario principal.

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Cudlitz ganó reconocimiento por sus papeles en The Walking Dead y luego en 'Superman & Lois' - crédito The CW

La coincidencia de los dos actores que compartieron el universo de Superman & Lois —el villano y el héroe— convierte a esta edición en una cita obligada para los seguidores de DC Comics en Colombia. Hoechlin también acumula una base de seguidores del género fantástico por su papel como Derek Hale en la serie Teen Wolf.

Cudlitz, por su parte, tendrá su propio espacio en la Fan Zone con sesiones de fotos y autógrafos, y ofrecerá un panel en el Main Stage donde compartirá detalles de su carrera. Antes de encarnar a Lex Luthor a partir de la tercera temporada de Superman & Lois, el actor alcanzó reconocimiento internacional como el sargento Abraham Ford en The Walking Dead.

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El más reciente proyecto en el que enroló Cudlitz es la serie Marshals, de Paramount, un neo-western estadounidense creado por Taylor Sheridan, David C. Glasser y Spencer Hudnut, concebida como una secuela de Yellowstone (2018-2024) y la cuarta serie de la franquicia del mismo nombre. Estrenada en marzo de 2026, allí participó como invitado en un elenco liderado por Luke Grimes, Gil Birmingham, Mo Brings Plenty y Brecken Merrill, quienes repiten sus papeles de Yellowstone, junto con Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means y Logan Marshall-Green.

Todo lo que debe saber de la Comic Con Colombia 2026

La decimoséptima edición de Comic Con Colombia reúne a seguidores de cómics, anime, manga, cine y televisión en Bogotá - crédito Comic Con Colombia

La programación de la Comic Con Colombia 2026 —que se celebra del 26 al 29 de junio en el recinto ferial Corferias— incluye también la primera presentación en el país de la banda japonesa FLOW, responsable de los temas de apertura GO!!! y Sign de Naruto. El grupo actuará en el Main Stage el sábado 27 de junio y realizará una sesión de fotos y autógrafos el domingo 28.

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El festival cuenta además con la presencia de dos figuras del doblaje latino: Patricia Acevedo, voz de Serena en Sailor Moon, Lisa Simpson y Milk en Dragon Ball Z; y Carlos Segundo, conocido por doblar a Piccolo en Dragon Ball Z, Woody en Toy Story, Severus Snape en Harry Potter y Goofy de Disney. Ambos estarán en Corferias los cuatro días del evento, con paneles, sesiones de fotos, autógrafos y grabaciones de saludos personalizados.

La jefe de proyecto de Corferias para Comic Con, Tatiana Rudd, invitó a los asistentes a prepararse para una “experiencia sin precedentes en Bogotá, donde los videojuegos, el anime, manga y los cómics se fusionan en un solo lugar”.

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