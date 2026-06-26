Colombia

Actor de ‘Superman’ llegó a Bogotá para la Comic Con Colombia: así fue el recibimiento

Michael Cudlitz, responsable de interpretar a uno de los supervillanos de la franquicia, fue sorprendido en el aeropuerto El Dorado

Guardar
Google icon

El actor arribó al Aeropuerto El Dorado, a un día del inicio del evento de entretenimiento y tecnología en Corferias - crédito Comic Con Colombia

Michael Cudlitz, el actor que dio vida a Lex Luthor en la serie Superman & Lois de The CW, aterrizó en Bogotá el 25 de junio para participar en la Comic Con Colombia 2026, el mayor festival de cultura popular y entretenimiento del país.

El actor documentó su llegada en redes sociales de manera jocosa: “Me sorprendieron mientras buscaba a la persona que me venía a buscar”, escribió junto a la frase “¡¡¡COLOMBIA!!!”, dando a entender que esperaba pasar desapercibido tras su arribo al Aeropuerto El Dorado. La cuenta oficial de Comic Con Colombia publicó el video y le dio la bienvenida al actor.

PUBLICIDAD

El actor admitió que fue tomado por sorpresa, pues fue reconocido mientras buscaba a las personas responsables de recibirlo - crédito @cudlitz/Instagram
El actor admitió que fue tomado por sorpresa, pues fue reconocido mientras buscaba a las personas responsables de recibirlo - crédito @cudlitz/Instagram

Cudlitz interpretó al principal villano de Superman, primero como invitado en la tercera temporada, y luego como el antagonista final en la cuarta y última temporada de la serie, concluida en 2024.

La presencia de Cudlitz se suma a la de Tyler Hoechlin, el actor estadounidense que interpretó a Clark Kent/Superman en Supergirl, Superman & Lois y en el crossover Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverse.

Hoechlin tiene programada su visita para el lunes 29 de junio, último día del evento, y participará en sesiones de fotografía, firmas de autógrafos y grabaciones de videos personalizados para sus seguidores en la Fan Zone, además de una presentación en el escenario principal.

PUBLICIDAD

Superman & Lois (Créditos: The CW)
Cudlitz ganó reconocimiento por sus papeles en The Walking Dead y luego en 'Superman & Lois' - crédito The CW

La coincidencia de los dos actores que compartieron el universo de Superman & Lois —el villano y el héroe— convierte a esta edición en una cita obligada para los seguidores de DC Comics en Colombia. Hoechlin también acumula una base de seguidores del género fantástico por su papel como Derek Hale en la serie Teen Wolf.

Cudlitz, por su parte, tendrá su propio espacio en la Fan Zone con sesiones de fotos y autógrafos, y ofrecerá un panel en el Main Stage donde compartirá detalles de su carrera. Antes de encarnar a Lex Luthor a partir de la tercera temporada de Superman & Lois, el actor alcanzó reconocimiento internacional como el sargento Abraham Ford en The Walking Dead.

El más reciente proyecto en el que enroló Cudlitz es la serie Marshals, de Paramount, un neo-western estadounidense creado por Taylor Sheridan, David C. Glasser y Spencer Hudnut, concebida como una secuela de Yellowstone (2018-2024) y la cuarta serie de la franquicia del mismo nombre. Estrenada en marzo de 2026, allí participó como invitado en un elenco liderado por Luke Grimes, Gil Birmingham, Mo Brings Plenty y Brecken Merrill, quienes repiten sus papeles de Yellowstone, junto con Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means y Logan Marshall-Green.

Todo lo que debe saber de la Comic Con Colombia 2026

La decimoséptima edición de Comic Con Colombia reúne a seguidores de cómics, anime, manga, cine y televisión en Bogotá - crédito Comic Con Colombia
La decimoséptima edición de Comic Con Colombia reúne a seguidores de cómics, anime, manga, cine y televisión en Bogotá - crédito Comic Con Colombia

La programación de la Comic Con Colombia 2026 —que se celebra del 26 al 29 de junio en el recinto ferial Corferias— incluye también la primera presentación en el país de la banda japonesa FLOW, responsable de los temas de apertura GO!!! y Sign de Naruto. El grupo actuará en el Main Stage el sábado 27 de junio y realizará una sesión de fotos y autógrafos el domingo 28.

El festival cuenta además con la presencia de dos figuras del doblaje latino: Patricia Acevedo, voz de Serena en Sailor Moon, Lisa Simpson y Milk en Dragon Ball Z; y Carlos Segundo, conocido por doblar a Piccolo en Dragon Ball Z, Woody en Toy Story, Severus Snape en Harry Potter y Goofy de Disney. Ambos estarán en Corferias los cuatro días del evento, con paneles, sesiones de fotos, autógrafos y grabaciones de saludos personalizados.

La jefe de proyecto de Corferias para Comic Con, Tatiana Rudd, invitó a los asistentes a prepararse para una “experiencia sin precedentes en Bogotá, donde los videojuegos, el anime, manga y los cómics se fusionan en un solo lugar”.

Temas Relacionados

Comic Con Colombia 2026Lex LuthorMichael CudlitzSupermanSuperman & LoisColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Psicólogo que pasó por América de Cali aseguró que la mejor forma de enfrentar a Cristiano Ronaldo es no centrarse en él

La Selección Colombia enfrentará a Portugal el próximo sábado 27 de junio partir 6:30 p. m. en la tercera fecha de la fase de grupos por la Copa del Mundo 2026

Psicólogo que pasó por América de Cali aseguró que la mejor forma de enfrentar a Cristiano Ronaldo es no centrarse en él

“Dai Dai” de Shakira tendrá versión en portugués: así suena el adelanto y estos fueron los cambios a la letra

La canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tendrá nuevas remezclas, aprovechando su éxito internacional

“Dai Dai” de Shakira tendrá versión en portugués: así suena el adelanto y estos fueron los cambios a la letra

La pausa de hidratación no solo frena el ritmo de los partidos en la Copa del Mundo 2026: también afecta a los hinchas

Juan Carlos Montoya, psicólogo deportivo colombiano, expuso la razón por la que las pausas de hidratación frenan la conexión de los aficionados con el espectáculo

La pausa de hidratación no solo frena el ritmo de los partidos en la Copa del Mundo 2026: también afecta a los hinchas

El ‘Tren’ Valencia puso la lupa sobre Colombia vs. Portugal: “Si hacemos estas cosas bien, les ganamos”

La Selección Colombia enfrentará a Portugal el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. hora colombiana, por la tercera fecha del grupo K. El que gane se queda con el liderato del grupo, si empatan, la Tricolor será la beneficiada

El ‘Tren’ Valencia puso la lupa sobre Colombia vs. Portugal: “Si hacemos estas cosas bien, les ganamos”

Partido de la Selección Colombia ante Portugal causa revuelo en Miami: la Policía alista operativo

Debido a la alta afluencia de público para el duelo de la tercera fecha del Mundial 2026, las autoridades entregaron unas recomendaciones para evitar desórdenes

Partido de la Selección Colombia ante Portugal causa revuelo en Miami: la Policía alista operativo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

“Dai Dai” de Shakira tendrá versión en portugués: así suena el adelanto y estos fueron los cambios a la letra

“Dai Dai” de Shakira tendrá versión en portugués: así suena el adelanto y estos fueron los cambios a la letra

Fredy Guarín y Andreina Fiallo dieron de qué hablar con nueva foto juntos

Shakira felicitó a Neymar y a Brasil luego de su victoria ante Escocia y reveló sorpresa para sus fans

Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”

Deportes

Psicólogo que pasó por América de Cali aseguró que la mejor forma de enfrentar a Cristiano Ronaldo es no centrarse en él

Psicólogo que pasó por América de Cali aseguró que la mejor forma de enfrentar a Cristiano Ronaldo es no centrarse en él

La pausa de hidratación no solo frena el ritmo de los partidos en la Copa del Mundo 2026: también afecta a los hinchas

El ‘Tren’ Valencia puso la lupa sobre Colombia vs. Portugal: “Si hacemos estas cosas bien, les ganamos”

Partido de la Selección Colombia ante Portugal causa revuelo en Miami: la Policía alista operativo

Luis Díaz sigue ganando premios con el Bayern Múnich: fue galardonado durante el Mundial 2026