Colombia

Piter Albeiro le pidió a De la Espriella rescatar a militares retirados en el escándalo del DNI: “Que sigan aportando a la paz”

El comediante sugirió al mandatario electo aprovechar la trayectoria de uniformados desvinculados sin proceso, bajo un esquema similar al de las unidades Jungla y COPES

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El humorista colombiano ha manifestado constantemente su respaldo a la candidatura presidencial del abogado De La Espriella - crédito @piteralbeiro / Instagram / Colprensa
El humorista colombiano ha manifestado constantemente su respaldo a la candidatura presidencial del abogado De La Espriella - crédito @piteralbeiro / Instagram / Colprensa

El comediante Piter Albeiro le envió un mensaje público al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta de X, para pedirle que cree un grupo especial con los oficiales militares retirados que habrían sido desvinculados sin investigación previa sobre el escándalo del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus.

Ojalá el presidente De La Espriella organice un grupo especial de oficiales que fueron retirados injustamente sin investigaciones y que tienen la experiencia de muchos años para que sigan aportando a la paz de nuestro país”, escribió el humorista en la red social.

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Una propuesta entre la reinserción y la cadena de mando

Albeiro reconoció en su publicación que reintegrar a esos uniformados a sus cargos originales no es viable. “No los pueden reintegrar al cargo que tenían porque se rompería la cadena de mando y podría generar una crisis interna”, advirtió.

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El mensaje a Abelardo de la Espriella sobre el caso de los militares retirados en caso del exdirector del DNI - crédito @PITERALBEIRO/X

En cambio, propuso que se les asigne a un esquema similar al de los grupos élite Jungla y COPES, dos unidades especializadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares reconocidas por sus operaciones de alto impacto contra el crimen organizado.

La propuesta del comediante llega días después de que Noticias Caracol revelara audios y documentos que vinculan el retiro de 35 altos oficiales de las Fuerzas Militares —ocurrido el 12 de agosto de 2022— con la necesidad de no obstaculizar las negociaciones de paz con el Clan del Golfo durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Entre los desvinculados figuraron generales y brigadieres con décadas de experiencia en inteligencia, operaciones conjuntas y lucha antidrogas.

El escándalo que reavivó el debate

- crédito DNI/Captura de Video Noticias Uno
- crédito DNI/Captura de Video Noticias Uno

El episodio que detonó la controversia fue la reunión del 19 de agosto de 2025 en Bogotá, en la que Lemus y el director de Contrainteligencia de la DNI, Ricardo Rey Rosanía, se reunieron con Eduard Ferney Rincón, alias Boyaco Sinaloa, un exnarcotraficante, y con un exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora María José Pizarro.

El objetivo atribuido al encuentro fue gestionar el apoyo político del Clan del Golfo a un proyecto de ley de sometimiento que buscaba beneficiar, entre otros, a esa organización criminal.

Lemus negó irregularidades y sostuvo que la reunión se ajustó a la Ley de Inteligencia, al quedar registrada como misión de trabajo interna. Pese a ello, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la DNI por presuntas interceptaciones ilegales al entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Los audios sobre el “pacto secreto” del Gobierno Petro y el Clan del Golfo

Imagen de referencia. La reestructuración de la cúpula militar y policial ocurrió dos semanas después de la posesión de Gustavo Petro y antes de una reunión de Danilo Rueda con emisarios del clan del Golfo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Imagen de referencia. La reestructuración de la cúpula militar y policial ocurrió dos semanas después de la posesión de Gustavo Petro y antes de una reunión de Danilo Rueda con emisarios del clan del Golfo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Los audios filtrados que involucran a emisarios del Gobierno Petro y al Clan del Golfo han desatado una polémica nacional. Las grabaciones, difundidas por un medio televisivo, exponen supuestos acuerdos informales previos a la apertura oficial de los diálogos de paz en 2025.

La conversación principal data del 2 de septiembre de 2022, cuando Danilo Rueda, entonces alto comisionado de paz, se reunió con alias Jerónimo, comandante del grupo armado, en compañía de otros miembros y asesores.

En el encuentro, el representante del Clan del Golfo exigió que las fuerzas especiales del Estado se retiraran de sus zonas de influencia y que se suspendieran los bombardeos militares.

El entonces alto Comisionado de Paz accedió a estas exigencias, proponiendo un “acuerdo de congelados”, es decir, el cese de movimientos tanto de la fuerza pública como del grupo armado. De acuerdo con la grabación, Rueda afirmó: “Cese de bombardeos. Decisión de limpieza en la inteligencia policial”, y solicitó información sobre agentes estatales que no acataran la orden.

La conversación entre Danilo Rueda y alias Jerónimo planteó un acuerdo de “congelados” que incluía al Ejército y la Policía - crédito Colprensa/Captura de Video Primera Voz
La conversación entre Danilo Rueda y alias Jerónimo planteó un acuerdo de “congelados” que incluía al Ejército y la Policía - crédito Colprensa/Captura de Video Primera Voz

El excomisionado aseguró que la depuración de la policía y del ejército ya estaba en marcha, y que algunos miembros de inteligencia habían sido apartados por poner en riesgo la credibilidad del proceso.

Durante la reunión, el Clan del Golfo pidió además garantías judiciales, como el levantamiento de órdenes de extradición, a lo que Rueda respondió que “todo eso se hace”.

Tras la salida de Rueda del cargo, el Gobierno ajustó la estrategia y reanudó operaciones militares en 2024 y 2025, mientras avanzaban nuevos ciclos de diálogo en el extranjero.

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