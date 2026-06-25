Colombia

Ministerio de Defensa aceptó los resultados que dieron la victoria a Abelardo de la Espriella y reafirmó la neutralidad de las Fuerzas Militares

La cartera, presidida por Pedro Sánchez, señaló que el resultado reflejó la voluntad popular y fundamentó la legitimidad democrática

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Fuerzas Militares - crédito prensa Fuerzas Miliares
El pronunciamiento del Ministerio de Defensa fue a través de un comunicado oficial - crédito prensa Fuerzas Miliares/Juan Diego López/EFE

El reconocimiento del resultado electoral por parte del Ministerio de Defensa Nacional incluyó la certificación oficial de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como presidente electo de Colombia y una reafirmación de la neutralidad política y el carácter no deliberante de la fuerza pública.

Según el comunicado oficial, una vez concluyó el escrutinio, las autoridades electorales certificaron a De la Espriella como presidente electo para el periodo que comienza el 7 de agosto de 2026. El ministerio señaló además que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantendrán su vocación democrática, su neutralidad política y su sujeción a la Constitución y la ley.

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La cartera indicó que el resultado electoral representa la voluntad popular expresada en las urnas y constituye el fundamento legítimo de la democracia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo: “Como Ministerio de Defensa Nacional respetamos y respaldamos la decisión soberana del pueblo colombiano, expresada de manera libre y democrática”.

Pedro Sánchez - crédito @PedroSanchezCol/X
Pedro Sánchez indicó que como Ministerio de Defensa "respetamos y respaldamos la decisión soberana del pueblo colombiano" - crédito @PedroSanchezCol/X

Sánchez también afirmó: “Reafirmamos nuestra vocación democrática, nuestro carácter no deliberante, nuestra absoluta neutralidad política y nuestro compromiso inquebrantable con la Constitución, la ley y la estabilidad del país”.

Llamado a respetar el resultado y preparar el empalme

La cartera exhortó a la población colombiana, a los sectores sociales, a las organizaciones políticas y a las instituciones del Estado a respetar y respaldar esa decisión soberana. También invitó a que el interés superior de Colombia prevalezca sobre cualquier diferencia política, ideológica o personal.

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El comunicado añadió que el Gobierno Nacional impartió instrucciones para iniciar un proceso de empalme transparente, profesional y responsable. Esa transición busca la continuidad y el fortalecimiento de políticas, planes y capacidades destinadas a defender la soberanía, la integridad territorial, la independencia, el orden constitucional y los derechos y libertades de los colombianos.

El balance de la fuerza pública tras la jornada electoral

El Ministerio de Defensa destacó la labor de 408.000 hombres y mujeres de la fuerza pública durante la jornada electoral. Indicó que el despliegue cubrió el 100% del territorio nacional para proteger los puestos de votación y garantizar las condiciones necesarias para el libre ejercicio del derecho al voto.

La entidad afirmó que se trató de las elecciones más concurridas de la historia y las más seguras de las últimas tres décadas. Sánchez agradeció a los integrantes de la Fuerza Pública y señaló que cubrieron todo el territorio nacional.

Ministerio de Defensa - crédito @mindefensa/X
El Ministerio de Defensa afirmó que se trató de las elecciones más concurridas de la historia y las más seguras de las últimas tres décadas - crédito @mindefensa/X

En su balance institucional, el ministerio sostuvo que en los últimos cuatro años el pie de fuerza aumentó 8% y que la inversión llegó a $41,5 billones. Añadió que esos recursos permitieron incorporar más de 100 aeronaves, 180 embarcaciones y 130 vehículos blindados, además de fortalecer la industria nacional de defensa y seguridad con la fabricación de tres tipos de drones en CIAC, el fusil Jaguar y vehículos blindados en INDUMIL, y embarcaciones en COTECMAR.

La cartera también señaló que se triplicó la bonificación para los jóvenes que prestan servicio militar, con beneficio directo para 101.000 familias colombianas. Según el comunicado, la medida elevó la moral del personal, redujo los problemas de disciplina y permitió alcanzar por primera vez el 100% de las metas de reclutamiento en el Ejército Nacional.

El reporte oficial añadió que esas capacidades se reflejaron en la incautación de más de 3.300 toneladas de cocaína, la destrucción en promedio de un laboratorio de cocaína cada 50 minutos y la neutralización de más de 16.000 integrantes de estructuras criminales. También mencionó 24 bombardeos sin daños colaterales, enfrentamientos con estructuras criminales en promedio cada 20 horas, una favorabilidad de 81,4% para las Fuerzas Militares y de 69% para la Policía Nacional, un aumento del índice de transparencia del 63% al 83% en el último año y una reducción del 72% en las quejas relacionadas con derechos humanos.

Ministerio de Defensa - crédito @mindefensa/X
El Ministerio de Defensa señaló que se triplicó la bonificación para los jóvenes que prestan servicio militar, con beneficio directo para 101.000 familias colombianas - crédito @mindefensa/X

Como cierre de su mensaje, el sector Defensa expresó que seguirá al servicio del orden constitucional y del Gobierno elegido por los ciudadanos. El ministerio transmitió además sus deseos de éxito a la administración que comenzará funciones en agosto.

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