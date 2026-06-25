María Corina Machado agradeció a Carlos Fernando Galán por anunciar ayuda a Venezuela tras los terremotos: “Hermano pueblo de Colombia”

En la red social X, la líder opositora venezolana destacó la solidaridad de Colombia después de los terremotos que dejaron daños materiales y personas heridas en varias zonas del país - crédito Arias Martínez/REUTERS/Alcaldía de Bogotá

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, agradeció al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la oferta de ayuda de la capital colombiana para Venezuela tras los terremotos del miércoles 24 de junio de 2026 y afirmó: “Contamos con la ayuda del hermano pueblo de Colombia”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó en X que el primer movimiento telúrico, de magnitud 7,2, se localizó a 21 kilómetros al oeste de Morón y se produjo a las 6:04 p. m., hora de Venezuela. Un minuto después, se reportó un segundo temblor de magnitud 7,5. Las sacudidas alcanzaron varias regiones de Colombia.

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La dirigente opositora respondió en X al mensaje del alcalde de Bogotá, quien antes había anunciado que instruyó al director del Idiger para contactar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y coordinar el apoyo que la capital colombiana pueda prestar al país vecino.

La líder opositora al régimen en Venezuela, María Corina Machado, agradeció al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la oferta de ayuda de la capital colombiana para Venezuela tras los sismos del miércoles 24 de junio de 2026 - crédito @MariaCorinaYA/X

Galán publicó en su cuenta oficial de X: “Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar”. En ese mismo mensaje precisó que la activación institucional ocurrió después del temblor que se sintió en Bogotá y que causó daños en territorio venezolano.

“Ante el sismo que se sintió en Bogotá y que causó daños en Venezuela, le he dado la instrucción al director del Idiger de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar todas las acciones y todo el apoyo que Bogotá pueda prestarle al pueblo venezolano”, expresó el mandatario de la capital.

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Carlos Fernando Galán precisó que la activación institucional ocurrió después del temblor que se sintió en Bogotá y que causó daños en territorio venezolano - crédito @CarlosFGalan/X

Machado, dirigente opositora en Venezuela, transmitió su apoyo a quienes resultaron afectados por los recientes terremotos que sacudieron las costas del país.

“Mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia” y destacó la importancia de la serenidad y la solidaridad ante la emergencia. “Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, escribió en su cuenta de X.

Por otra parte, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, informó sobre el colapso de varios edificios y techos tras los movimientos sísmicos. Ante el riesgo, solicitó evacuar las viviendas y ordenó la suspensión preventiva del suministro de gas en algunos inmuebles para evitar incidentes. “Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que ocurra ningún tipo de accidente relacionado con el gas”, señaló.

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Testimonios recabados en Caracas reflejan la magnitud del impacto. Odalis Escalona, trabajadora bancaria, describió escenas de terror al ver cómo se desprendían escaleras y caían objetos del techo. Heidi Romero, comerciante, relató que evacuó por la escalera de emergencia tras el segundo temblor, mientras muchos permanecieron en las calles hasta recibir indicaciones.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han publicado datos oficiales sobre la magnitud ni la ubicación exacta de los sismos. Recorridos periodísticos confirmaron el colapso de edificios en la plaza Altamira, donde vecinos y rescatistas buscan posibles víctimas entre los escombros. En otras zonas de Caracas, como Chacao, se reportaron daños estructurales y grietas.

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Daños reportados tras el temblor

La baja profundidad del sismo amplificó su percepción en varias regiones de Venezuela y también en zonas de Colombia. Reportes locales señalaron daños en edificios residenciales y comerciales, además de afectaciones en infraestructura pública en Caracas y en otras localidades cercanas al epicentro.

Entre los daños informados figuran desprendimientos de fachadas, grietas en edificaciones, caída de muros y afectaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. También se reportaron personas heridas en el estado Miranda.

Entre los daños informados figuran desprendimientos de fachadas, grietas en edificaciones, caída de muros y afectaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía - crédito Juan Carlos Hernández/REUTERS

Desde el gobierno venezolano, Diosdado Cabello indicó que “los organismos de seguridad y protección civil realizaron despliegues en distintas regiones para inspeccionar, atender urgencias y revisar estructuras con riesgo de colapso”. Mientras avanzan esas evaluaciones, el intercambio de mensajes entre Machado y Galán mostró una señal pública de coordinación y apoyo desde Colombia a las familias afectadas en Venezuela.

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