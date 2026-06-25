Figura de la selección de Portugal habló sobre si en el partido ante la Tricolor habrá más colombianos apoyando a su equipo: “Podremos tener más gente”

Bruno Fernandes afirmó que el cruce con la selección Colombia podría tener una tribuna dividida en Miami-crédito Pedro Nunes/REUTERS

La selección Colombia enfrentará a Portugal el 27 de junio en el estadio de Miami, por la tercera y última fecha del grupo K del Mundial FIFA 2026que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

Por este motivo, las voces de los protagonistas toman más fuerza en la previa del juego, y más por las declaraciones polémicas que entregó el volante portugués del Manchester United, Bruno Fernandes, sobre el apoyo que se vivirá en el duelo que determinará el primer puesto en la zona.

El mediocampista del Manchester United sostuvo que Cristiano Ronaldo atrae a hinchas sudamericanos que podrían apoyar a Portugal-crédito Pedro Nunes/REUTERS

En la previa del juego, el 25 de junio de 2026, Fernandes explicó que habrán muchos fanáticos de Latinoamérica apoyando a Portugal debido a lo que despierta la figura de la leyenda del Real Madrid, y el futbolista considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos:

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“No, esto es el Mundial y vivirlo representa una presión única para nosotros. Creo que viene gente de todo el mundo. Como he dicho antes, sabemos que Cristiano atrae a muchas personas, especialmente a muchos sudamericanos que le tienen mucho cariño. Para nosotros, cuando están de nuestro lado, está muy bien. Creo que contra Colombia probablemente haya más colombianos que personas que quieran que Portugal gane, pero no pasa nada. Es fútbol. Habrá partidos en los que tengamos más gente a nuestro favor y otros en los que no, pero eso es parte del fútbol", expresó.

El volante del Manchestert United aseguró que podrían haber más colombianos apoyando a la selección de Portugal por Cristiano Ronaldo-crédito @HablaDeportes-@quintopartidoof

Cristiano Ronaldo, la motivación para que Bruno Fernandes y Portugal ganen el Mundial

Cristiano Ronaldo es la principal motivación de la selección de Portugal para ganar el Mundial de 2026, según explicó el volante Bruno Fernandes-crédito Paul Childs/REUTERS

El 24 de abril de 2026, en entrevista con el programa The Wayne Rooney Show, de la BBC de Inglaterra, y que es dirigido por el exdelantero del Manchester United y la selección inglesa, el portugués Bruno Fernandes dijo que sueña con que Cristiano Ronaldo cierre su último Mundial con un título, en la antesala del torneo de este verano, y afirmó que sería “algo increíble” para Portugal.

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“Cerrar este último Mundial con la victoria de Cristiano sería algo increíble”, sostuvo Fernandes. “Realmente espero que podamos lograrlo, no solo por Portugal, sino por todo lo que Cristiano le dio al fútbol y al mundo.”

El exdelantero Wayne Rooney también expresó su respaldo a una eventual consagración portuguesa si Inglaterra no consigue ganar el Mundial en Estados Unidos.

“Me encantaría verte a ti y a Cristiano ganar el Mundial”, dijo.

“Ve y disfrútalo. Diviértete. Y espero que te vaya bien”, añadió Rooney.

Así fue la victoria de Portugal ante Uzbekistán

Con doblete de Cristiano Ronaldo, el cuadro luso superó a los "Tigres Blancos" y buscarán el liderato del grupo K en el Mundial 2026-crédito TyC Sports

Cristiano Ronaldo irrumpió en el Mundial 2026 con un doblete en la victoria parcial de Portugal ante Uzbekistán y convirtió un partido de fase de grupos en una nueva jornada de récords: marcó a los seis y a los 39 minutos, alcanzó goles en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo y superó a Eusébio como máximo artillero portugués en Mundiales.

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La primera conquista lo dejó además como el segundo futbolista de mayor edad en convertir en un Mundial, con 41 años y 138 días.

El récord absoluto sigue en poder del camerunés Roger Milla, que anotó con 42 años y 39 días.

El equipo de Roberto Martínez encontró ventaja desde el inicio. João Cancelo desbordó por la derecha y envió el centro para que Ronaldo definiera de pierna derecha y abriera el marcador, después de un debut ante Congo en el que Portugal había empatado 1-1 y el capitán había desperdiciado varias ocasiones.

El segundo gol portugués llegó a los 17 minutos por medio de Nuno Mendes. Antes del descanso, Bruno Fernandes condujo una contra y asistió a Ronaldo, que resolvió cruzado ante la salida de Abduvohid Nematov para firmar su segundo tanto de la tarde y el tercero de su selección.

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Ronaldo se convirtió en el primer goleador en seis Mundiales

El delantero viene de anotar doblete ante Uzbekistán-crédito Paul Childs/REUTERS

El doblete ante Uzbekistán instaló a Ronaldo en una marca inédita en la historia del torneo. El delantero portugués pasó a ser el primer jugador que anota en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

Ese registro también respondió una de las grandes preguntas que había dejado el arranque del campeonato: cuándo llegaría su primer gol en esta edición. Después de las anotaciones de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland en el torneo, faltaba la aparición goleadora del capitán portugués.

La publicación señaló que el primer tanto tuvo un valor doble para Portugal: sirvió para abrir el marcador y para activar la cuenta personal de su principal referencia ofensiva en esta Copa del Mundo. La acción nació otra vez por el costado derecho, con João Cancelo como eje de la construcción ofensiva.

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Con sus dos goles ante Uzbekistán, Ronaldo llegó a 10 tantos en Mundiales y superó a Eusébio como máximo goleador histórico de Portugal en la competición. La cifra amplió otro capítulo de una trayectoria que ya lo tenía como referencia central del seleccionado luso.

La dimensión del registro no se limita al torneo. Cristiano Ronaldo también es el jugador más joven y el más veterano en marcar para Portugal en una Copa del Mundo: su primer gol mundialista había llegado con 21 años y 132 días, y esta vez volvió a anotar con 41 años y 138 días.

Así va la tabla de posiciones del grupo K: