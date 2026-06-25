Alcalde Dumek Turbay anunció ayuda humanitaria y puntos de contacto para afectados por la tragedia en Venezuela

La administración de Cartagena activó recolección de ayuda humanitaria para Venezuela - crédito @sentdefender/X

La ciudad de Cartagena se moviliza en solidaridad con la población venezolana tras la emergencia humanitaria causada por dos terremotos ocurridos el miércoles 24 de junio de 2026.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el alcalde Dumek Turbay anunció la puesta en marcha de una campaña de apoyo para los damnificados, dirigida tanto a los más de 70 mil ciudadanos venezolanos que residen en la capital de Bolívar como a quienes permanecen en las zonas afectadas de Venezuela.

“Cartagena se une por Venezuela”, expresó Turbay, subrayando el compromiso de la administración local y el Centro Intégrate con la comunidad migrante y refugiada.

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El mandatario local detalló la apertura de un centro de acopio destinado a recolectar insumos esenciales, invitando a la ciudadanía y al sector empresarial a sumarse a la iniciativa. “Queremos ayudar directamente a los damnificados en las zonas afectadas”, afirmó Turbay.

La administración de Cartagena activó recolección de ayuda humanitaria para Venezuela - crédito @dumek_turbay/X

Entre los artículos solicitados figuran alimentos no perecederos, agua, productos de aseo, artículos de higiene personal, ropa en buen estado y elementos de primera necesidad. “Ojalá la empresa privada también se vincule, nosotros haremos lo propio”, enfatizó el alcalde.

El punto de acopio funcionará en el Centro Intégrate, ubicado en el barrio Líbano, Cra. 49 #31B-125, detrás de Unitecnar. El horario de recepción de donaciones será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., facilitando la participación de diferentes sectores de la ciudad.

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Turbay destacó la importancia de articular esfuerzos institucionales y sociales para brindar ayuda efectiva a quienes atraviesan momentos de dificultad. Además, el alcalde anunció la habilitación de canales de contacto para aquellos que hayan perdido comunicación con sus familiares en Venezuela, respondiendo a la preocupación de numerosos residentes que buscan información sobre sus seres queridos.

“Para quienes perdieron contacto con los suyos en Venezuela, les dejo los canales de contacto”, informó Turbay, reforzando el acompañamiento a la comunidad migrante.

La administración local reiteró su invitación a la ciudadanía a participar activamente en la campaña, recordando la importancia de la solidaridad y la empatía en contextos de crisis.

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Centro Intégrate abre sus puertas para donaciones en favor de la comunidad venezolana - crédito @dumek_turbay/X

Venezuela sufrío devastador doblete sísmico con 164 muertos y más de mil heridos

El miércoles 24 de junio, Venezuela experimentó una de las jornadas sísmicas más intensas de su historia reciente. Dos terremotos, separados apenas por 39 segundos, sacudieron el país alrededor de las 6:05 p. m., generando alarma y devastación.

Según informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez, hasta ese momento se contabilizaban 164 fallecidos, cerca de mil heridos y aproximadamente 20.000 personas desaparecidas. Además, las autoridades han registrado una treintena de réplicas, lo que hace prever que las cifras seguirán en aumento.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos calificó el fenómeno como un “doblete sísmico”, término que define la ocurrencia de dos movimientos telúricos de gran magnitud, prácticamente consecutivos y en la misma región.

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El primero, de 7,2, fue seguido casi de inmediato por otro de 7,5, lo que provocó una secuencia de sacudidas inusualmente intensas. La sismóloga Lucía Lozano, de la Red Sísmica Nacional española, explicó a la agencia Efe: “Un doblete sísmico ocurre cuando coinciden dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio”.

El gobierno de Venezuela desplegó a Protección Civil, bomberos y cuerpos de seguridad, y suspendió el servicio de gas en varios edificios por riesgo estructural - crédito @iamGermania/X

Este tipo de fenómeno no es habitual, ya que la mayoría de los terremotos importantes suelen ir seguidos por réplicas menores, pero en este caso, la ruptura de una falla provocó la activación de otro segmento, o de una estructura cercana.

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Lozano precisó: “Puede desencadenarse que en otro segmento de esa misma falla, o en una falla muy próxima, se disparen otros terremotos, como ha ocurrido ahora en Venezuela”. La especialista agregó que la complejidad de la zona de ruptura, con varios procesos de interacción entre fallas, favorece la aparición de estos eventos.

Lucia Lozano advirtió que distinguir entre un doblete sísmico y un solo terremoto es complicado, tanto para los sismólogos como para la población. “Las ondas se mezclan en los registros y, salvo que los equipos estén muy cerca, es difícil diferenciar las señales”. Para quienes experimentan el fenómeno, la sensación puede ser de un solo gran temblor.

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Los terremotos de gran magnitud, según Lozano, suelen romper áreas extensas, de hasta 150 kilómetros de longitud por 20 o 40 kilómetros de ancho, lo que explica la magnitud del desastre vivido en Venezuela.