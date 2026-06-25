Colombia

Iván Cepeda defendió la cercanía con el presidente Gustavo Petro y lanzó dardo a la derecha: “Que no se equivoquen”

El político oficialista aseguró que conserva una amistad y una trayectoria compartida con el presidente, remarcó que el movimiento sigue firme y desestimó las versiones de una ruptura interna

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La diferencia entre Iván Cepeda y Gustavo Petro también atraviesa su idea de democracia, entre una lógica plebiscitaria y una visión más republicana e institucional - crédito @IvanCepedaCast/X
La diferencia entre Iván Cepeda y Gustavo Petro también atraviesa su idea de democracia, entre una lógica plebiscitaria y una visión más republicana e institucional - crédito @IvanCepedaCast/X

El excandidato presidencial Iván Cepeda reafirmó su alianza con el actual mandatario Gustavo Petro y envió un mensaje a sus críticos al publicar en X que ambos hacen parte de “un solo proyecto político” y que “nada ni nadie podrá fisurar nuestra relación”, después de que se llevaran a cabo los comicios el domingo 21 de junio.

El senador electo del Pacto Histórico ―cargo que continuará ejerciendo gracias al estatuto de oposición― sostuvo en su cuenta que las fuerzas progresistas y democráticas representan “a medio país contado en las urnas” y afirmó que ese bloque “lejos de haber sido derrotado” sigue siendo una fuerza social con raíces en Colombia.

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En ese mismo mensaje, planteó que el sector cuenta con “un programa sólido” y con varios liderazgos en el país. Cepeda también respondió a los cuestionamientos sobre una eventual ruptura dentro del petrismo.

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Iván Cepeda respaldó la amistad con el presidente Gustavo Petro y no dudó en enviarle un mensaje a la derecha - crédito @IvanCepedaCast/X

En su publicación, aseguró que “desde sectores de la extrema derecha se ha buscado promover nuestra división”, pero añadió: Que no se equivoquen: nuestra unidad y articulación son sólidas”.

El congresista cerró el pronunciamiento con una definición personal y política sobre su vínculo con el presidente Gustavo Petro.

“Me une una larga historia de amistad personal y de construcción del proyecto político. Nos unen identidades y una historia de luchas compartidas”, escribió, antes de insistir en que mantendrán el trabajo conjunto para impulsar la transformación social y democrática de Colombia.

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El discurso de Gustavo Petro organiza la disputa política entre pueblo y élites, mientras el de Iván Cepeda prioriza derechos humanos, movimientos sociales y minorías - crédito Colprensa
El discurso de Gustavo Petro organiza la disputa política entre pueblo y élites, mientras el de Iván Cepeda prioriza derechos humanos, movimientos sociales y minorías - crédito Colprensa

Sin embargo, semanas atrás el candidato presentaba un mensaje en el que aparentemente se desligaba de su cercanía con el actual jefe de Estado y pedía que lo responsabilizaran a él de su campaña.

“Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlos a mí; único responsable de eventuales desaciertos”, escribió Cepeda, en un mensaje en el que buscó cerrar filas alrededor de su liderazgo y responder a las observaciones que han surgido tras los resultados preliminares.

Cepeda y Quilcué aceptaron sus curules gracias al estatuto de oposición

La decisión de Iván Cepeda y Aida Quilcué de aceptar sus curules en el Congreso marca el inicio de una nueva etapa de oposición frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Tanto el exsenador como la exaspirante vicepresidencial comunicaron formalmente su voluntad de ejercer el derecho político que les confiere la Ley 1909 de 2018, tras los recientes resultados electorales en Colombia.

Cepeda informó a la Comisión Escrutadora Nacional y al Consejo Nacional Electoral que ocupará su escaño en el Senado. Afirmó que asume la curul “con dignidad y responsabilidad democrática”, subrayando su papel opositor al próximo gobierno.

Por su parte, Quilcué hizo público que ocupará el puesto en la Cámara de Representantes, al haber sido la candidata que obtuvo la segunda mayor votación tras el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Iván Cepeda confirmó que Aída Quilcué será su candidata a la vicepresidencia, en un movimiento que busca fortalecer la participación de los pueblos indígenas - crédito @aida_quilcue/X
IIván Cepeda y Aida Quilvué aseguraron que su voluntad es ejercer el derecho a la oposición - crédito @aida_quilcue/X

La ley citada establece que los candidatos que sigan en votos a quienes sean elegidos presidente y vicepresidente tienen derecho a integrar el Congreso. Esta normativa busca garantizar la pluralidad y fortalecer el papel de la oposición en el sistema político colombiano.

En la segunda vuelta de las elecciones, De la Espriella y Restrepo se impusieron con casi 13 millones de votos, mientras que Cepeda superó los 12 millones. La diferencia fue de algo más de 250.000 sufragios, según el preconteo y los escrutinios del CNE. Durante una rueda de prensa, Cepeda reconoció los resultados y felicitó públicamente al mandatario electo, dejando claro que el proceso de escrutinio “está prácticamente finalizado”.

A través de este mecanismo, tanto Cepeda como Quilcué participarán en las comisiones constitucionales de sus respectivas cámaras. El derecho a la oposición no solo les permite intervenir en el debate legislativo, sino también ser parte de la bancada de sus organizaciones políticas y ejercer funciones de control y vigilancia sobre el nuevo Ejecutivo.

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