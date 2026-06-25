Colombia

Juez fijó fecha para presentar cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presunta compra irregular de lujoso apartamento

La diligencia del 20 de agosto de 2026 corresponde al primero de los dos procesos penales que existen contra el funcionario

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La defensa de Ricardo Roa sostiene que la compra se realizó de forma legal con recursos propios y créditos bancarios. - crédito Luisa González/REUTERS y Google Maps
La defensa de Ricardo Roa sostiene que la compra se realizó de forma legal con recursos propios y créditos bancarios. - crédito Luisa González/REUTERS y Google Maps

Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, fue notificado sobre la fecha en la que deberá comparecer ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá para la presentación del escrito de acusación en su contra por el delito de tráfico de influencias, en un proceso vinculado a la compra del apartamento 902 en el sector del Chicó, en el norte de la capital, inmueble en el que reside actualmente.

Según Semana, que accedió al acta oficial del caso, la diligencia será el 20 de agosto de 2026 a las 12:00 p. m. en el centro de servicios judiciales de Paloquemao. El exgerente de la campaña Petro Presidente 2022 acudirá con su abogado de confianza para escuchar la acusación formulada por la Fiscalía 45 especializada contra la corrupción.

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La investigación sostiene que en la compraventa del inmueble Roa Barragán obtuvo condiciones favorables frente al valor de mercado. De acuerdo con la imputación, adquirió el apartamento por $1.800.000.000, aunque su valor comercial ascendía a $2.727.000.000, una diferencia del 34% equivalente a $927.000.000.

El ente acusador determinó que ese beneficio económico se conecta con las gestiones que Roa Barragán habría realizado para favorecer al expolicía Juan Guillermo Mancera en un proyecto de regasificación en el Caribe. La acusación ubica esos hechos entre agosto y octubre de 2024.

La Fiscalía vincula la compraventa del apartamento con presiones sobre Hocol

Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol, testificó que la defensa de Roa utilizó información interna de Ecopetrol y Hocol sin autorización oficial - crédito Asociación Colombiana de Petróleo y Gas/Colprensa
Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol, testificó que la defensa de Roa utilizó información interna de Ecopetrol y Hocol sin autorización oficial - crédito Asociación Colombiana de Petróleo y Gas/Colprensa

El expediente al que accedió el medio citado menciona contactos insistentes de Roa Barragán con el presidente de Hocol, empresa del sector de hidrocarburos. En esos encuentros, según la tesis del ente investigador, se planteó de manera directa la necesidad de beneficiar a Mancera en el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG.

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En la audiencia de imputación de cargos del 11 de marzo de 2026, la fiscal sostuvo: “Ricardo Roa instruyó a Luis Enrique Rojas adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG a la empresa GAXI ESP S.A.S. de propiedad de Juan Guillermo Mancera”.

La acusación también precisa un episodio del 20 de agosto de 2024, cuando Roa Barragán ya era presidente de la compañía petrolera. Ese día se reunió en un restaurante de la localidad de Chapinero con el presidente de Hocol y, según la fiscal, “le manifestó que ese proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”.

Durante la gestión de Roa, Ecopetrol se ha visto salpicada en varios escándalos - crédito Luisa Gonzalez/Archivo
Durante la gestión de Roa, Ecopetrol se ha visto salpicada en varios escándalos - crédito Luisa Gonzalez/Archivo

Casi un mes después hubo otra reunión, esta vez en la sede de Ecopetrol. Allí, según la investigación, Roa Barragán le recordó al directivo de Hocol lo que habían conversado durante ese almuerzo.

La Fiscalía añadió que la insistencia continuó pocos días después de una sesión de junta directiva. En esa ocasión, afirmó la fiscal, Roa Barragán pidió a Luis Enrique Rojas que permaneciera a solas con él al término de la reunión.

“En esa ocasión, al finalizar la sesión, Ricardo Roa le solicitó al señor Luis Enrique Rojas permanecer a solas con él y le impartió la orden que dicho proyecto fuera adjudicado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”, dijo la funcionaria judicial, citada por Semana.

El primer proceso penal contra Ricardo Roa Barragán se centra en tráfico de influencias

FOTO DE ARCHIVO. El presidente del conglomerado energético colombiano Ecopetrol, Ricardo Roa, habla durante una rueda de prensa en Bogotá, Colombia, 4 de marzo, 2026. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. El presidente del conglomerado energético colombiano Ecopetrol, Ricardo Roa, habla durante una rueda de prensa en Bogotá, Colombia, 4 de marzo, 2026. REUTERS/Luisa González

La diligencia del 20 de agosto de 2026 corresponde al primero de los dos procesos penales que existen contra Ricardo Roa Barragán, mientras que también es investigado por la violación de los topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro .

Según información publicada por Cambio, documentos bancarios y reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) muestran transferencias por $58.323 millones a las cuentas personales de Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña de Gustavo Petro. Los fondos superaron en $7.000 millones lo reportado oficialmente por las campañas ante las autoridades electorales.

La investigación, basada en documentos de la Uiaf y los movimientos bancarios, indica que Roa habría manejado sus cuentas personales, la de la consulta interpartidista y la de la campaña de Petro como una sola estructura financiera. La consulta interpartidista reportó gastos por casi $8.757 millones y la campaña presidencial por $41.583 millones, lo que suma $50.340 millones. Sin embargo, las cuentas personales de Roa movieron $58.323 millones durante 2022.

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