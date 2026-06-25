Polémica en Cúcuta por concejal del Centro Democrático detenido por presunto caso de violencia intrafamiliar: mientras veía Colombia vs. RD Congo

El concejal estuvo envuelto en otra polémica por cuenta de un video - créditos @fcfseleccioncol/IG | @cedemocratico/IG | @jhonjacome/X

Un escándalo que es motivo de conversación entre ciudadanos en las calles del departamento de Norte de Santander se conoció luego del partido mundialista entre la selección Colombia y República Democrática del Congo, la noche del martes 23 de junio de 2026, debido a que un concejal de Cúcuta por el partido Centro Democrático se vio inmerso en un presunto caso de violencia intrafamiliar.

El cabildante, identificado como Carlos Alberto Dueñas Yaruro, y de acuerdo con los reportes preliminares que conoció el diario La Opinión, fue detenido la madrugada del miércoles 24 de junio.

Así habría sido la detención del concejal del Centro Democrático

Según la información preliminar por parte de las autoridades en Norte de Santander, el incidente se registró pasadas la 1:00 a. m. del miércoles, cuando una patrulla de la Policía que realizaba labores de registro y control en el municipio de Villa del Rosario fue alertada por la central de radio para atender un procedimiento en el interior de un conjunto residencial.

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Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer que afirmó haber sido víctima de agresiones por parte de su esposo, a quien identificó como Carlos Alberto Dueñas Yaruro.

El periodista regional Jhon Jairo Jácome señaló detalles de la captura del concejal - crédito @jhonjacome/X

De acuerdo con datos que conoció el mismo medio regional, el concejal presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y en estado de alteración. Para controlar la situación por parte de los agentes, fue necesario solicitar apoyo de otra patrulla y proceder con la captura de Dueñas Yaruro, señalado por el delito de violencia intrafamiliar.

El dirigente político fue trasladado a las instalaciones de la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial correspondiente y, hasta la noche del mismo miércoles, permanecía detenido.

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Por su parte, la mujer fue remitida de manera voluntaria a un centro asistencial para recibir valoración médica, acompañada por personal policial encargado de brindar apoyo durante todo el procedimiento.

Cabe recordar que Dueñas Yaruro ocupa una curul en el concejo de Cúcuta desde el año 2020 y fue reelegido en las elecciones de 2023 para un nuevo periodo.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las acciones legales que correspondan.

Por el momento, el partido Centro Democrático no ha emitido un comunicado oficial refiriéndose a este episodio y a la espera de los resultados de las pesquisas.

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El cabildante estuvo involucrado en otra polémica a comienzos de marzo de 2024 - crédito Concejo Municipal de San José de Cúcuta / sitio web

El mismo concejal estuvo envuelto en otra polémica por cuenta de un video

A inicios de marzo de 2024 un video de cumpleaños del secretario de Educación de Cúcuta, César Rojas, desató una polémica en Colombia después de que el concejal Carlos Dueñas cambiara la letra de la canción que suele acompañar esta clase de celebraciones para gritar “y que siga robando”.

La frase provocó rechazo ciudadano y derivó en un nuevo conflicto cuando el concejal Sergio Matamoros habría intentado que un periodista borrara la grabación.

La controversia escaló después de que el periodista Tatán Mojica difundiera en X el fragmento del festejo, luego de que Matamoros eliminara el video original.

A partir de esa publicación, el episodio se volvió viral en Norte de Santander y sumó pronunciamientos de figuras de la región a favor del comunicador.

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Uno de los principales reclamos de la ciudadanía surgió por el tono de burla con el que se pronunció la frase durante la celebración de cumpleaños de Rojas.

El concejal que publicó el video pidió eliminarlo de redes sociales - crédito @Sergio_matamoros/Instagram

El episodio adquirió mayor repercusión porque ocurrió alrededor de un funcionario de alto perfil en la administración local.

Por este motivo, Mojica afirmó que Matamoros lo llamó para exigirle que eliminara la grabación de su cuenta, y añadió que se negó y que, a partir de esa respuesta, la conversación subió de tono.

En su publicación, el comunicador sostuvo: “En llamada atemorizante el concejal Sergio Matamoros habla en nombre de la Corporación Concejo de #Cúcuta para solicitarme bajar el video del cumpleaños del secretario de Educación dónde se escucha al concejal Carlos Dueñas cantar ‘Y que siga robando’. Mi respuesta fue negativa, lo que alteró a Matamoros que terminó diciéndome ‘listo hermano, entonces.. Tómelo como le dé la hijueputa gana’”.

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Mojica también compartió un fragmento de la llamada.

En ese audio se escucha a Matamoros decir: “Estoy hablando en nombre de la unidad de concejales... No lo baja, listo hermano, hágale, entonces listo, hágale... Yo siempre he sido una persona frentera… Tómelo como se le dé la hijueputa gana”.

La respuesta pública de Dueñas llegó por la misma red social. Allí sostuvo que el material había sido alterado y lanzó acusaciones contra el periodista: “Edita videos, argumenta con mentiras, pone voces donde no existen… periodismo amarillista y mentiroso. Convierte una celebración de amigos en ‘likes’ … ese periodismo luego argumenta que los amenazan, es mejor con la verdad porque hasta eso será mentira !!!!”.

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El concejal le pidió el favor de bajar el video - crédito @TatanMojicaR/X

El secretario de Educación no se pronunció y hubo respaldo regional al periodista

Después de la difusión del video y de la llamada, las dos partes guardaron silencio, mientras César Rojas no se había pronunciado sobre lo ocurrido.

El caso siguió moviéndose en redes sociales, donde varios usuarios rechazaron el comentario de Dueñas y cuestionaron que se tomara como broma una expresión asociada a corrupción.

Entre los mensajes publicados por ciudadanos aparecieron frases como: “Cómo se mofan y hacen de los actos de corrupción y delitos un chiste las bellezas” y “No puede decir que es un montaje porque en los labios se leen esas palabras”. Esas reacciones se concentraron en la publicación inicial de Mojica.

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También se pronunció la comunicadora, exactriz porno y senadora electa de la República por el Pacto Histórico, Amaranta Hank, desde su cuenta de X señaló a Matamoros por, según dijo, privilegiar intereses empresariales antes que los de sus votantes.

En su mensaje ella escribió: “¿Qué dice de su comportamiento su partido ADA, que por cierto es un partido de comunidades afro? ¿Su curul representa los intereses de las minorías o solo de empresarios y de los políticos de siempre de la región?”.