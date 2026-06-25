Colombia

Embajador de Colombia en Venezuela señaló daños en el consulado tras terremotos en el país: “El personal está a salvo”

Milton Rengifo afirmó que, después de los fuertes movimientos telúricos, se registraron cuatro réplicas, lo que desató caos en las calles y llevó a las autoridades a verificar la situación

Guardar
Google icon
Milton Rengifo y Venezuela - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS/Raynar Peña/EFE
Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS/Raynar Peña/EFE

Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela, presentó un balance tras los terremotos registrados en el país el miércoles 24 de junio de 2026.

El primer terremoto tuvo una magnitud de 7,2, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, y ocurrió a las 6:04 p. m., hora de Venezuela. El segundo, de magnitud 7,5, se registró un minuto después, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los movimientos telúricos se percibieron en diferentes zonas de Colombia.

El diplomático indicó que todo el personal de la Embajada de Colombia, tanto administrativo como diplomático, está a salvo, a pesar de los daños registrados en la sede del consulado en Chacaíto, Caracas.

PUBLICIDAD

Milton Rengifo
Milton Rengifo indicó que todo el personal de la Embajada de Colombia, tanto administrativo como diplomático, está a salvo, a pesar de los daños registrados en la sede del consulado en Chacaíto, Caracas - crédito Colprensa

“El personal diplomático y consular está sin ningún lío. Hay una afectación al edificio del consulado aquí en Chacaíto, sin ninguna novedad. El personal diplomático está a salvo”, expresó el diplomático.

Rengifo señaló que, después de los movimientos telúricos, se registraron cuatro réplicas, lo que desató caos en las calles y llevó a las autoridades a verificar la situación. “Está retornando a la normalidad, entre comillas, pero hay mucha afectación”, indicó el embajador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó que la embajada y los consulados del país mantienen un monitoreo constante de la situación en Venezuela. Además, informó que todo el persona diplomático y administrativo se encuentra a salvo.

PUBLICIDAD

La Cancillería de Colombia precisó que seguirán de cerca la evolución de la emergencia y realizarán una coordinación permanente con las autoridades venezolanas.

“La Cancillería continuará siguiendo de cerca la evolución de esta emergencia y mantendrá una coordinación permanente con las autoridades venezolanas para contribuir a las labores de respuesta y atención humanitaria”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

La alerta se activó el miércoles 24 de junio, tras dos sismos de considerable intensidad que sacudieron el centro-norte de Venezuela. - crédito Rayner Peña/EFE
La alerta se activó el miércoles 24 de junio, tras dos sismos de considerable intensidad que sacudieron el centro-norte de Venezuela. - crédito Rayner Peña/EFE

La cartera señaló que hasta el momento no se han recibido reportes de colombianos afectados o que requieran asistencia consular por los movimientos telúricos. Asimismo, informaron que no se registran afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela.

Detalles de lo ocurrido

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, instruyó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) a establecer contacto inmediato con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con el propósito de coordinar una posible asistencia ante la emergencia que enfrenta Venezuela.

La situación se desencadenó el miércoles en la tarde, cuando dos sismos de alta magnitud impactaron al centro-norte venezolano. Según el primer informe del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,0 a las 5:04 p. m., con epicentro cerca de la costa de Venezuela. Posteriormente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ajustó la cifra y reportó que el evento principal tuvo una magnitud de 7,5, situando el epicentro al noroeste de Montalbán, en el estado Carabobo, a una profundidad de 13 kilómetros.

La poca profundidad del sismo intensificó la percepción del temblor tanto en varias regiones de Venezuela como en zonas fronterizas de Colombia. Medios locales informaron sobre daños materiales en edificios residenciales y comerciales, así como en infraestructura pública en Caracas y otras localidades cercanas al epicentro.

Entre los daños reportados se encuentran desprendimientos de fachadas, grietas en edificaciones, caída de muros y afectaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Entre los daños reportados se encuentran desprendimientos de fachadas, grietas en edificaciones, caída de muros y afectaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
Entre los daños reportados se encuentran desprendimientos de fachadas, grietas en edificaciones, caída de muros y afectaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

También se notificaron personas heridas en el estado Miranda, mientras equipos de emergencia continúan evaluando la magnitud de los daños. Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, señaló: “los organismos de seguridad y protección civil realizaron despliegues en distintas regiones para inspeccionar, atender urgencias y revisar estructuras con riesgo de colapso”.

Temas Relacionados

Terremotos en VenezuelaEmbajador de Colombia en VenezuelaMilton RengifoVenezuelaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Polémica en Cúcuta por concejal del Centro Democrático detenido por presunto caso de violencia intrafamiliar: mientras veía Colombia vs. RD Congo

El cabildante identificado como Carlos Alberto Dueñas Yaruro fue detenido luego de que los agentes de la Policía Metropolitana de la ciudad llegaron hasta un conjunto residencial ubicado en el municipio de Villa del Rosario

Polémica en Cúcuta por concejal del Centro Democrático detenido por presunto caso de violencia intrafamiliar: mientras veía Colombia vs. RD Congo

Fecode exigió al Ministerio de Educación el pago de la prima de mitad de año y pidió a los maestros no renunciar al retroactivo

La organización sindical alertó que el pago sigue bajo revisión del Fomag y de la cartera educativa por un litigio sobre su legalidad, y llamó a actuar antes de que venza el plazo de reclamación

Fecode exigió al Ministerio de Educación el pago de la prima de mitad de año y pidió a los maestros no renunciar al retroactivo

Laura Sarabia responde al exdirector de la Policía, quien insiste en que recibió llamados del Gobierno para frenar operativos: “Jamás pedí suspenderlos”

La embajadora de Colombia en Reino Unido aseguró que la única comunicación que sostuvo con el general (r) Henry Sanabria estuvo relacionada con una protesta en Bogotá; mientras tanto, el exoficial sostuvo que desde la Casa de Nariño se enviaban mensajes ligados a la política de Paz Total

Laura Sarabia responde al exdirector de la Policía, quien insiste en que recibió llamados del Gobierno para frenar operativos: “Jamás pedí suspenderlos”

Abogado del Clan del Golfo se refirió al polémico audio sobre el supuesto acuerdo con el Gobierno Petro: “Si es real, ellos incumplieron”

Ricardo Giraldo, representante jurídico del EGC, afirmó que el Gobierno nacional continuó efectuando los operativos militares contra la organización armada

Abogado del Clan del Golfo se refirió al polémico audio sobre el supuesto acuerdo con el Gobierno Petro: “Si es real, ellos incumplieron”

‘Influencer’ cuestionó a Cristina Hurtado por su respuesta al reconocer que no sabía quién era “Lumumba Vea”, famoso hincha del Congo: “Ignorante”

La activista y creadora de contenido Fanny Esperanza Peña respondió a la presentadora antioqueña, luego de que ella aclaró que no sabía del aficionado congoleño que emula la figura del primer primer ministro de la República Democrática del Congo tras su independencia

‘Influencer’ cuestionó a Cristina Hurtado por su respuesta al reconocer que no sabía quién era “Lumumba Vea”, famoso hincha del Congo: “Ignorante”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

‘Influencer’ cuestionó a Cristina Hurtado por su respuesta al reconocer que no sabía quién era “Lumumba Vea”, famoso hincha del Congo: “Ignorante”

‘Influencer’ cuestionó a Cristina Hurtado por su respuesta al reconocer que no sabía quién era “Lumumba Vea”, famoso hincha del Congo: “Ignorante”

Yina Calderón celebró su predicción sobre el embarazo de Karina García, “Yina adivina y una vez más a la verdad le atina”

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Victoria Justice se sumó a las celebraciones tras la victoria de Colombia sobre la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Las desgarradoras palabras de Jessica de la Peña tras la muerte de su padre: “Te acompañé hasta tu último respiro”

Deportes

Así reaccionó la prensa de Escocia tras la derrota ante Brasil en el Mundial 2026: “Regaló la victoria”

Así reaccionó la prensa de Escocia tras la derrota ante Brasil en el Mundial 2026: “Regaló la victoria”

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Néstor Lorenzo habló sobre lo que espera del Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Será una prueba importante”

Sudáfrica clasificó por primera vez a una segunda fase de un Mundial al vencer a Corea del Sur: gol y resumen del partido

Entrenador de Costa de Marfil aseguró que sus jugadores “son conscientes” de la importancia del partido ante Curazao