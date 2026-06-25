Embajador de Colombia en Venezuela señaló daños en el consulado tras terremotos en el país: “El personal está a salvo”

Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS/Raynar Peña/EFE

Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela, presentó un balance tras los terremotos registrados en el país el miércoles 24 de junio de 2026.

El primer terremoto tuvo una magnitud de 7,2, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, y ocurrió a las 6:04 p. m., hora de Venezuela. El segundo, de magnitud 7,5, se registró un minuto después, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los movimientos telúricos se percibieron en diferentes zonas de Colombia.

El diplomático indicó que todo el personal de la Embajada de Colombia, tanto administrativo como diplomático, está a salvo, a pesar de los daños registrados en la sede del consulado en Chacaíto, Caracas.

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Milton Rengifo indicó que todo el personal de la Embajada de Colombia, tanto administrativo como diplomático, está a salvo, a pesar de los daños registrados en la sede del consulado en Chacaíto, Caracas - crédito Colprensa

“El personal diplomático y consular está sin ningún lío. Hay una afectación al edificio del consulado aquí en Chacaíto, sin ninguna novedad. El personal diplomático está a salvo”, expresó el diplomático.

Rengifo señaló que, después de los movimientos telúricos, se registraron cuatro réplicas, lo que desató caos en las calles y llevó a las autoridades a verificar la situación. “Está retornando a la normalidad, entre comillas, pero hay mucha afectación”, indicó el embajador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó que la embajada y los consulados del país mantienen un monitoreo constante de la situación en Venezuela. Además, informó que todo el persona diplomático y administrativo se encuentra a salvo.

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La Cancillería de Colombia precisó que seguirán de cerca la evolución de la emergencia y realizarán una coordinación permanente con las autoridades venezolanas.

“La Cancillería continuará siguiendo de cerca la evolución de esta emergencia y mantendrá una coordinación permanente con las autoridades venezolanas para contribuir a las labores de respuesta y atención humanitaria”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

La alerta se activó el miércoles 24 de junio, tras dos sismos de considerable intensidad que sacudieron el centro-norte de Venezuela. - crédito Rayner Peña/EFE

La cartera señaló que hasta el momento no se han recibido reportes de colombianos afectados o que requieran asistencia consular por los movimientos telúricos. Asimismo, informaron que no se registran afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela.

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Detalles de lo ocurrido

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, instruyó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) a establecer contacto inmediato con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con el propósito de coordinar una posible asistencia ante la emergencia que enfrenta Venezuela.

La situación se desencadenó el miércoles en la tarde, cuando dos sismos de alta magnitud impactaron al centro-norte venezolano. Según el primer informe del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,0 a las 5:04 p. m., con epicentro cerca de la costa de Venezuela. Posteriormente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ajustó la cifra y reportó que el evento principal tuvo una magnitud de 7,5, situando el epicentro al noroeste de Montalbán, en el estado Carabobo, a una profundidad de 13 kilómetros.

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La poca profundidad del sismo intensificó la percepción del temblor tanto en varias regiones de Venezuela como en zonas fronterizas de Colombia. Medios locales informaron sobre daños materiales en edificios residenciales y comerciales, así como en infraestructura pública en Caracas y otras localidades cercanas al epicentro.

Entre los daños reportados se encuentran desprendimientos de fachadas, grietas en edificaciones, caída de muros y afectaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Entre los daños reportados se encuentran desprendimientos de fachadas, grietas en edificaciones, caída de muros y afectaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

También se notificaron personas heridas en el estado Miranda, mientras equipos de emergencia continúan evaluando la magnitud de los daños. Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, señaló: “los organismos de seguridad y protección civil realizaron despliegues en distintas regiones para inspeccionar, atender urgencias y revisar estructuras con riesgo de colapso”.

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